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ശ്രീശാന്തിൻ്റെ വിലക്ക് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ പിന്‍വലിച്ചു; വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നത് മൂന്ന് വര്‍ഷത്തേക്ക്

സംഘടനയ്ക്ക് അപകീര്‍ത്തി വരുത്തുന്ന രീതിയില്‍ ദൃശ്യ-സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിലാണ് നേരത്തെ ശ്രീശാന്തിനെ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തേക്ക് വിലക്കിയിരുന്നത്

KCA REVOKES BAN ON SREESANTH
ശ്രീശാന്ത് (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 1, 2026 at 2:17 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: മുന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് താരം ശ്രീശാന്തിന് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തെ വിലക്ക് പിന്‍വലിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി അസോസിയേഷന്‍ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു. സംഘടനയ്ക്ക് അപകീര്‍ത്തി വരുത്തുന്ന രീതിയില്‍ ദൃശ്യ-സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിലാണ് നേരത്തെ ശ്രീശാന്തിനെ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തേക്ക് വിലക്കിയിരുന്നത്. ഈ നടപടിക്കെതിരെ ശ്രീശാന്ത് തിരുവനന്തപുരം മുന്‍സിഫ് കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയെങ്കിലും കോടതി ഹര്‍ജി തള്ളിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനെതിരെ നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങളില്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ശ്രീശാന്ത് ഔദ്യോഗികമായി മാപ്പപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചു.

ഇന്ന് ചേര്‍ന്ന കെസിഎ സ്‌പെഷ്യല്‍ ജനറല്‍ ബോഡി യോഗത്തില്‍ ശ്രീശാന്തിൻ്റെ മാപ്പപേക്ഷ വിശദമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്തു. അദ്ദേഹം നിരുപാധികം ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ വിലക്ക് പിന്‍വലിക്കാന്‍ യോഗം ഐകകണ്‌ഠ്യേന തീരുമാനിച്ചു. എന്നാല്‍ ഭാവിയില്‍ ഇത്തരം നടപടികള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ കര്‍ശനമായ അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ശ്രീശാന്തിന് യോഗം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വിലക്ക് പിന്‍വലിച്ചതോടെ കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് സീസണ്‍ 3-ല്‍ ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സ് ടീമിൻ്റെ സഹഉടമയായി തുടരാന്‍ ശ്രീശാന്തിന് സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ കെസിഎല്‍ സീസണ്‍ മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പായിരുന്നു കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ ശ്രീശാന്തിന് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.

TAGGED:

SREESANTH
KCA
INDIAN CRICKET TEAM
SREESANTH BAN
KCA REVOKES BAN ON SREESANTH

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