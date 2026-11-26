‘ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ച് രാവിലെ 10 കിലോമീറ്റർ ഓടി’; സഞ്ജുവിന്റെ കാണാത്ത കഷ്ടപ്പാടുകൾ വെളിപ്പെടുത്തി കെസിഎ പ്രസിഡന്റ്
കാണുന്നതല്ല സഞ്ജുവിന്റെ യഥാർഥ കഷ്ടപ്പാട്; നായകന്റെ ആത്മാർഥത തുറന്നുപറഞ്ഞ് കെസിഎ പ്രസിഡന്റ്
Published : November 26, 2026 at 3:31 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി ടൂർണമെന്റില് മോശം ആരോഗ്യാവസ്ഥയെ അവഗണിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ താരം സഞ്ജു സാംസൺ കേരള ടീമിനെ നയിക്കുന്നതെന്ന് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ (കെസിഎ) പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജിത്ത് വി. നായർ. ആന്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജു പരിശീലന സെഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നും, മരുന്നു കഴിച്ച ശേഷം രാവിലെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഓടിയാണ് താരം പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങിയതെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. സീനിയർ താരമെന്ന നിലയിൽ പരിശീലന സെഷനുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നിട്ടും സഞ്ജു അതിന് തയ്യാറായില്ലെന്നും ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അർപ്പണബോധത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും ശ്രീജിത്ത് വി. നായർ പറഞ്ഞു.
'മുഷ്താഖ് അലി ടൂർണമെന്റിൽ സഞ്ജു കേരളത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജു രാവിലെ പത്തു കിലോമീറ്റർ ഓടിയത്. മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിലോ ഗ്രൗണ്ടിലോ കാണുന്ന സഞ്ജുവിനപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ അതിനെ കഷ്ടപ്പാട് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ, സഞ്ജുവിന്റെ ഡെഡിക്കേഷനായാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത്. ഇത്രയും സീനിയറായ ഒരു താരം മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് സെഷനിൽ എത്തുന്നത് വലിയ കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ടൂർണമെന്റിലെ പ്രകടനം
ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഇടവേളയിലാണ് സഞ്ജു കേരള ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നത്. സഞ്ജുവിന്റെ നായകത്വത്തിൽ കളിച്ച ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ചിലും വിജയിച്ച കേരളം എലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ നിലവിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ടൂർണമെന്റിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് സഞ്ജു ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയത്. യുവതാരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം നൽകുന്നതിനായി ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ താഴേക്കിറങ്ങാനാണ് താരം തീരുമാനിച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കെതിരെ നേടിയ 47 റൺസാണ് ടൂർണമെന്റിലെ താരത്തിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഉയർന്ന സ്കോർ. ഡിസംബർ മൂന്നാം വാരം ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ടി20 പരമ്പരയിലാകും സഞ്ജു ഇനി ഇന്ത്യൻ ജേഴ്സിയിൽ കളിക്കുക.
ഹിമാചലിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് കേരളം സൂപ്പർ ലീഗിൽ
സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ടൂർണമെന്റില് കേരളം സൂപ്പർ ലീഗ് റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി. നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ 67 റൺസിന് തകർത്തെറിഞ്ഞാണ് കേരളത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കേരളം 268 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ റെക്കോർഡ് സ്കോറാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഹിമാചലിനു ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 201 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ മറികടന്നാണ് കേരളം അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. ഇരുടീമുകൾക്കും 20 പോയിന്റ് വീതമാണുള്ളതെങ്കിലും മികച്ച നെറ്റ് റൺറേറ്റിന്റെ ബലത്തിലാണ് കേരളം അടുത്ത റൗണ്ടില് ഇടംപിടിച്ചത്.
Also Read: സിന്ദറോവിനെ പൂട്ടാൻ ഗുകേഷിനായില്ല; ലോക ചെസ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം സമനില