സങ്കടം സഹിക്കാനാകാതെ സിറാജ് കരഞ്ഞോ? ലൈവ് ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട് ഞെട്ടി രഹാനെയും കാർത്തിക്കും!
രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും തഴയപ്പെട്ടു; മുഹമ്മദ് സിറാജ്, വിമർശനവുമായി രഹാനെയും മുരളി കാർത്തിക്കും.
Published : November 27, 2026 at 4:56 PM IST
ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിലും പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ പേസർ മുഹമ്മദ് സിറാജ് വികാരാധീനനായി. ഹാഗ്ലി ഓവലിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ നാല് പേസർമാരെ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടും സിറാജിന് അവസരം ലഭിച്ചില്ല. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നതോടെ, സൺഗ്ലാസ് ധരിച്ച് കണ്ണുകൾ മറച്ചുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന സിറാജിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ടെലിവിഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
സിറാജിനെ തഴഞ്ഞതിനെതിരെ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ അജിൻക്യ രഹാനെയും മുരളി കാർത്തിക്കും ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു. സോണി സ്പോർട്സിൽ സംസാരിക്കവെ, സിറാജിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട രഹാനെ "ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ നോക്കൂ" എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, "അദ്ദേഹം കരയുകയാണോ?" എന്നായിരുന്നു മുരളി കാർത്തിക്കിന്റെ ചോദ്യം.
No Siraj in the XI again! 👀 Our #ExtraaaInnings panel isn't mincing words about his omission. Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 2nd Test, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/MGpL4RReX6— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 26, 2026
"തീർച്ചയായും ഇത് വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ഇപ്പോൾ ഏറെ വികാരാധീനനായാണ് കാണപ്പെടുന്നതും. ഏകദിന പരമ്പരയിലും അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തിരുത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പര്യടനത്തിലും മറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം നൽകിയ അവസാന മത്സരത്തിൽ മാത്രമാണ് സിറാജിന് അവസരം നൽകിയത്. ഇത് ഏതൊരു താരത്തെയും വേദനിപ്പിക്കും," മുരളി കാർത്തിക് പറഞ്ഞു.
സിറാജിന്റെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കാർത്തിക്, ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. "ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് തോന്നുന്നത്. എന്ത് കാരണത്താലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തിരുത്തുന്നത്? ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. ഫോമിലല്ലെന്നോ നെറ്റ്സിൽ നന്നായി പന്തെറിയുന്നില്ലെന്നോ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പര്യടനത്തിന് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക. അല്ലാതെ ടീമിൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തിരുത്തുന്നതിൽ എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത്?" കാർത്തിക് ചോദിച്ചു.
🚨 MOHAMMED SIRAJ CRYING AND EMOTIONAL AFTER DROPPED FROM PLAYING11 IN 2ND TEST Vs NZ 🚨 Murali Kartik said 🗣️, "Because he is an emotional person. Obviously, it hurts. Look, we have all always played with players who are fine—some people are fine when you drop them, while some people just want to play, it doesn't matter to them. Whether there's pain in the leg, a headache, body ache, or shivering, they give their all. He seems like that kind of bowler. Because look, I don't know, sometimes you hide inside the hurt you must be feeling, because he was also benched in the ODIs. Even during the West Indies tour in India, he was only given a chance in the final match when nobody else was to be played—this hurts a player. And looking at the stats so far, I am surprised. For what reason... or else don't even keep him in the team then."— Cricket Central (@CricketCentrl) November 27, 2026
നിലവിലെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സൈക്കിളിൽ 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 43 വിക്കറ്റുകളുമായി ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരനാണ് സിറാജ്. 2025-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 2-2ന് സമനിലയിൽ അവസാനിച്ച പരമ്പരയിലും ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ് നിരയുടെ നട്ടെല്ലായിരുന്നു താരം.
അതേസമയം, മുൻ താരം മുഹമ്മദ് കൈഫും സിറാജിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി. "ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിര ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരിലൊരാളായ മ സിറാജിനെ വീണ്ടും ഒഴിവാക്കിയത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. വിദേശ പിച്ചുകളിലെ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ബുംറയ്ക്കൊപ്പം ആദ്യം പരിഗണിക്കേണ്ട പേരുകളിലൊന്നാണ് സിറാജിന്റേത്. ബൗളിംഗ് കോച്ച് മോർണി മോർക്കൽ പോലും സിറാജ് ലോകോത്തര ബൗളറാണെന്നും നന്നായി പന്തെറിയുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്," കൈഫ് എക്സില് കുറിച്ചു.