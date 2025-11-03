ETV Bharat / sports

'സ്ത്രീകൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്'? നിങ്ങളാണ് യഥാർഥ നായകർ'

വനിതാ ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ അഭിനന്ദിച്ച് കരീന കപൂർ.

KAREENA KAPOOR BOLLYWOOD ICC WOMENS WORLD CUP 2025 IND W VS SA W FINAL MATCH
Kareena Kapoor Khan,India beat South Africa by 52 runs to win Women's ODI World Cup 2025 (X@kareenakapoorkhan, PTI)
author img

By ANI

Published : November 3, 2025 at 8:40 PM IST

1 Min Read
മുംബൈ: ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ മുടിചൂടാമന്നരായി ഇന്ത്യൻ പെൺപടകൾ ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയതിനെ പ്രകീർത്തിച്ച് ബോളിവുഡ് താരം കരീന കപൂർ. 'സ്ത്രീകൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്'? എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് വനിതാ ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ വിജയത്തെ കരീന ആഘോഷമാക്കിയത്.

"ഇന്ത്യൻ വുമൺസ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് സല്യൂട്ട്! നിങ്ങളാണ് യഥാർഥ നായകർ, എങ്ങനെ വിജയം നേടാനാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചു. വിജയം നേടാൻ കാരണമായ എല്ലാ കളിക്കാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ," എന്നാണ് കരീന കപൂർ തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ കുറിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്‌ച രാവിലെയാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം ലോക കപ്പ് നേടിയതിലുള്ള അഭിമാനവും സന്തോഷവും ആരാധനയും കരീന കപൂർ പങ്കുവച്ചത്. സ്വപ്‌നം കാണാൻ ധൈര്യപ്പെട്ട ഓരോ പെൺകുട്ടിക്കും ഇത് ഒരു അഭിമാന നിമിഷമാണെന്നും കരീന കൂട്ടിച്ചർത്തു.

മത്സരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ടോസ് നേടി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഫീൽഡിങ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. സ്‌മൃതി മന്ദാനയും (45), ഷഫാലി വർമയും ചേർന്നുള്ള നേതൃനിരയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആവേശപ്പോരിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. തുടർന്ന് ഷഫാലിയും ജെമീമയും ചേർന്ന് 62 റൺസ് നേടിയിരുന്നു. ടീമിൻ്റെ അമരക്കാരി ഹർമൻപ്രീത് കൗറും ദീപ്‌തി ശർമയും ചേർന്ന് 52 റൺസ് നേടിയതോടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്‌കോർ 200 കടന്നത്. തുടർന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് 299 വിജയലക്ഷ്യം വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയാണ് ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.

ശേഷം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ബാറ്റിങ് നിരയെ തകർത്തെറിയുന്നതാണ് കാണികൾ ആവേശത്തോടെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഷഫാലി വർമയുടെയും ശ്രീ ചാരിണിയുടെയും കൈകളാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ബാറ്റിങ് പ്രതിരോധങ്ങളെ തകർത്തെറിഞ്ഞത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 246 റൺസിനാണ് ഇന്ത്യ പുറത്താക്കിയതും ലോക കിരീടം നേടിയത്.

ALSO READ: ചരിത്രമെഴുതി ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 52 റൺസിന് വീഴ്ത്തി കന്നി ഏകദിന ലോകകപ്പ് കിരീടം

