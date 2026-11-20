'നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കല്ല പ്രാധാന്യം'; വെല്ലിംഗ്ടൺ ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് സിറാജിനെ ഒഴിവാക്കിയതില് കപിൽ ദേവ്
സിറാജിനെ പുറത്തിരുത്തിയത് സെലക്ടർമാരുടെ തീരുമാനം; വിവാദങ്ങൾ തള്ളി കപിൽ ദേവ്.
Published : November 20, 2026 at 7:46 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തരുതെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ കപിൽ ദേവ്. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിനുള്ള പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ ഒഴിവാക്കാനും ഉൾപ്പെടുത്താനുമുള്ള തീരുമാനം സെലക്ടർമാരുടേതും ക്യാപ്റ്റന്റേതും ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റേതുമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് സിറാജിനെ ഒഴിവാക്കിയത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. നിരവധി മുൻ താരങ്ങൾ ഈ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണമെന്ന് കപിൽ ദേവ് പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ ഒരു പരിപാടിക്കിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"സെലക്ടർമാരോട് ചോദിക്കൂ, ഇക്കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ ഞാൻ ആരുമല്ല. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ ഇതിൽ അഭിപ്രായം പറയരുത്. ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത്. അവർ മികച്ച രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം," കപിൽ ദേവ് പറഞ്ഞു.
Delhi: On Mohammed Siraj, former India Captain Kapil Dev says, "Ask the selectors. I am nobody to comment. People like us should not comment. Those who have been given that responsibility should answer. I think they are doing a great job. We can't make everybody happy. I think, again, that's your opinion. Other people may say they are doing a great job. Let's not do that. You can't criticise a system that is built like this. What matters more is that Indian cricket is doing well..." On whether Mohammed Siraj deserves a place in the team, he says, "Yeah, sure. I mean, your liking and disliking—maybe other people say he don't deserve it. So again I would say, to me, I like him, but I think it's the selector who have to pick, the captain have to pick, and the manager have to pick. Our liking and disliking should not matter. It's the matter how the organization is planning"— IANS (@ians_india) November 20, 2026
സിറാജ് ടീമിൽ സ്ഥാനം അർഹിച്ചിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, താരത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കല്ല പ്രാധാന്യമെന്ന് അദ്ദേഹം നൽകി. "എനിക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ സെലക്ടറും ക്യാപ്റ്റനും മാനേജരുമാണ് ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല. ടീമിന്റെ ആസൂത്രണമാണ് പ്രധാനം," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഈ സീസണിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടും സിറാജിനെ പുറത്തിരുത്തിയതാണ് വിവാദമായത്. 26.81 ശരാശരിയിൽ 43 വിക്കറ്റുകളുമായി ഈ സീസണിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരനാണ് സിറാജ്. മുൻ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി, സുനിൽ ഗവാസ്കര്, അജിങ്ക്യ രഹാനെ എന്നിവരും സിറാജിനെ ഒഴിവാക്കിയതിനെ വിമർശിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം, ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് സ്കോറായ 368 റൺസിന് മറുപടിയായി ബാറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യ രണ്ടാം ദിനം സ്റ്റമ്പെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 159 റൺസ് എന്ന ശക്തമായ നിലയിലാണ്. യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ (89 പന്തിൽ 85) മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ, കെ.എൽ. രാഹുൽ (116 പന്തിൽ 52*) പുറത്താകാതെ നിൽക്കുന്നു.
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