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17 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള താരങ്ങൾ, 35 മത്സരങ്ങൾ; സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള മൂന്നാം സീസൺ സെപ്റ്റംബർ 25 മുതൽ!

സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള സീസൺ 3 സെപ്റ്റംബർ 25 മുതൽ, ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്‌സ് തൃശൂർ മാജിക്കിനെ നേരിടും!

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Super League Kerala Season 3 to Begin on September 25 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 11:12 AM IST

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കൊച്ചി: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയുടെ മൂന്നാം സീസൺ സെപ്റ്റംബർ 25ന് ആരംഭിക്കും. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്‌സ് എഫ്‌സിയും തൃശൂർ മാജിക് എഫ്‌സിയും തമ്മിൽ കണ്ണൂർ ജവഹർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തോടെയാണ് സീസണിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമാകുന്നത്. ആരാധകർക്ക് കൂടുതൽ ആവേശവും വിനോദവും സമ്മാനിക്കുന്ന പുതിയ നിയമങ്ങളും മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇത്തവണ ലീഗ് എത്തുന്നത്. എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ആരാധകർക്കായി മത്സരങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ വിനോദ പരിപാടികളും പ്രധാന മത്സരങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ഹാഫ് ടൈം ഷോയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

പുതിയ ട്രോഫിയും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങളും

മത്സരങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം 33-ൽ നിന്ന് 35 ആയി ഇത്തവണ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെമി ഫൈനലുകൾ ഹോം, എവേ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രണ്ട് പാദങ്ങളായാണ് നടക്കുക. ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തുന്ന ടീമിന് സമ്മാനിക്കുന്നതിനായി 'സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ഷീൽഡ്' എന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു ട്രോഫി കൂടി ഈ സീസണിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന ടീമിനെ ആദരിക്കുന്ന ഈ ഷീൽഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വാശിയും വീറും കൈവരുമെന്ന് മാനേജ്മെന്‍റ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ആവേശം കൂട്ടാൻ പുതിയ 3-2-1 പോയിന്‍റ് ഘടന

ലീഗ് മത്സരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീറും വാശിയും നൽകാൻ പുതിയ പോയിന്‍റ് ഘടനയാണ് ഇത്തവണ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ നിയമപ്രകാരം ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ 90 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീമിന് 3 പോയിന്‍റ് ലഭിക്കും. എന്നാൽ 90 മിനിറ്റിന് ശേഷം മത്സരം സമനിലയിലായാൽ കളി നേരിട്ട് പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് കടക്കും. ഷൂട്ടൗട്ടിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീമിന് 2 പോയിന്‍റും തോൽക്കുന്ന ടീമിന് 1 പോയിന്‍റും വീതം ലഭിക്കും. അതേസമയം നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലെ മത്സരങ്ങളിൽ പതിവുപോലെ എക്‌സ്ട്രാ ടൈമും അതിനുശേഷം പെനാൽറ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

ആറ് ടീമുകൾ, 17 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള താരങ്ങൾ

കാലിക്കറ്റ് എഫ്‌സി, ഫോഴ്‌സ കൊച്ചി എഫ്‌സി, കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്‌സ് എഫ്‌സി, മലപ്പുറം എഫ്‌സി, തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസ് എഫ്‌സി, തൃശൂർ മാജിക് എഫ്‌സി എന്നീ ആറ് പ്രമുഖ ക്ലബ്ബുകളാണ് മൂന്നാം സീസണിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. ആറ് ക്ലബ്ബുകളിലുമായി ആകെ 162 താരങ്ങളാണ് ഇത്തവണ കരാറിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 17 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 34 അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങളും മികച്ച യുവ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും 'പ്രൊജക്റ്റ് ഗെയിം ചേഞ്ചർ' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ കളിക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

തത്സമയ സംപ്രേഷണം ആഗോളതലത്തിൽ

സീ എന്‍റര്‍ടൈൻമെന്‍റാണ് ഈ സീസണിലെ ഔദ്യോഗിക സംപ്രേഷണ പങ്കാളി. എല്ലാ മത്സരങ്ങളും സീ5 ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലും ഒപ്പം യുനൈറ്റ് 8 സ്‌പോർട്‌സിലും തത്സമയം കാണാം. കൂടാതെ എത്തിസലാത് വഴി യു.എ.ഇയിലുള്ള പ്രവാസി മലയാളി പ്രേക്ഷകരിലേക്കും മത്സരങ്ങൾ തത്സമയമായി എത്തിച്ചേരും. ഈ പങ്കാളിത്തവും ആഗോള വ്യാപനവും സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു മുന്നേറ്റമാണെന്നും കേരള ഫുട്‌ബോളിന്‍റെ ആവേശം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി.

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സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള സീസൺ 3
സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള മത്സരങ്ങൾ
എസ്എൽകെ മൂന്നാം സീസൺ തീയതി
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