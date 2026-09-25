കിരീടം നിലനിർത്താൻ കണ്ണൂർ, പകരം വീട്ടാൻ തൃശൂർ; സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം
സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള സീസൺ 3; ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ കണ്ണൂരും തൃശൂരും ഇന്ന് നേർക്കുനേർ
Published : September 25, 2026 at 4:08 PM IST
കണ്ണൂർ: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള മൂന്നാം സീസണിന് ഇന്ന് കിക്കോഫ്. കണ്ണൂർ ജവഹർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 8 മണിക്ക് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് എഫ്സി, തൃശൂർ മാജിക് എഫ്സിയെ നേരിടും. മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറും.
കിരീടം നിലനിർത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറങ്ങുന്ന കണ്ണൂരിനെ ഇത്തവണ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് പരിചയസമ്പന്നനായ റഷ്യൻ കോച്ച് ആൻഡ്രേ ചെർണിഷോവ് ആണ്. എട്ട് കണ്ണൂർ സ്വദേശികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ശക്തമായൊരു നിരയെയാണ് അവർ അണിനിരത്തുന്നത്. ഹജ്മൽ സക്കീർ ഗോൾവല കാക്കുമ്പോൾ, പ്രതിരോധത്തിൽ സ്പാനിഷ് താരം വാരോ അൽവാരോ, വികാസ് സൈനി, സൈറുത്കീമ, മനോജ് എന്നിവർ കാവലൊരുക്കും.
The 𝙎𝙪𝙥𝙚𝙧 𝙎𝙚𝙖3𝙤𝙣 begins 🔥— Super League Kerala (@slk_kerala) September 25, 2026
New season. New rules. Same football fever ⚽
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മധ്യനിര നിയന്ത്രിക്കാൻ ക്യാപ്റ്റനും കാമറൂൺ താരവുമായ ഏണസ്റ്റീൻ ലവ്സാമ്പയും ഉമശങ്കറുമുണ്ട്. മുന്നേറ്റ നിരയിൽ ടീമിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ അസിയർ ഗോമസും കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ എമേർജിങ് താരം മുഹമ്മദ് സിനാനും അണിനിരക്കും. വിജയത്തോടെ സീസൺ തുടങ്ങാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് തങ്ങളെന്ന് കോച്ച് ചെർണിഷോവ് വ്യക്തമാക്കി.
മറുഭാഗത്ത്, സ്പാനിഷ് പരിശീലകൻ ഡേവിഡ് കനേഡയുടെ കീഴിലാണ് തൃശൂർ മാജിക് എഫ്സി വരുന്നത്. മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ജോപോൾ അഞ്ചേരിയാണ് സഹപരിശീലകൻ. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ മികച്ച ഗോൾകീപ്പറായ കമാലുദ്ദീൻ, മധ്യനിരയിലെ സൂപ്പർ താരം ലെനി റോഡ്രിഗസ്, മുന്നേറ്റത്തിൽ നവീൻ കൃഷ്ണ, അഫ്സൽ, പ്രതിരോധത്തിൽ മുഹമ്മദ് ജിയാദ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന തൃശൂർ നിരയും കരുത്തരാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായ തൃശൂർ, ഇത്തവണ കണ്ണൂരിന്റെ മണ്ണിൽ വിജയം നേടി മടങ്ങാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ക്ലബ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ അസ്ലം പറഞ്ഞു.
𝙆𝙚𝙧𝙖𝙡𝙖, 𝙞𝙩’𝙨 𝙩𝙞𝙢𝙚!— Super League Kerala (@slk_kerala) September 25, 2026
Season 3 kicks off 𝙏𝙊𝘿𝘼𝙔 ⚽🔥
Let the games begin 🏟️#SuperLeagueKerala #WhiteGoldSLK #SLKSeason3 #SLK #FeelTheFireFeelTheFootball pic.twitter.com/eXZj9Zzmt3
പുതിയ മാറ്റങ്ങളോടെ സീസൺ 3
കഴിഞ്ഞ സീസണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വൻ മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് മൂന്നാം സീസൺ എത്തുന്നത്.
- സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ഷീൽഡ്: ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തുന്ന ടീമിനായി 'സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ഷീൽഡ്' എന്ന പുതിയ ട്രോഫി അവതരിപ്പിച്ചു.
- കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ: മത്സരങ്ങളുടെ എണ്ണം 33-ൽ നിന്ന് 35 ആയി വർധിപ്പിച്ചു. സെമി ഫൈനലുകൾ ഹോം-എവേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് പാദങ്ങളായാണ് നടക്കുക.
- പുതിയ പോയിന്റ് ഘടന (3-2-1): ലീഗ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ 90 മിനിറ്റിൽ സമനിലയിലായാൽ നേരിട്ട് പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് കടക്കും. 90 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ജയിക്കുന്ന ടീമിന് 3 പോയിന്റ് ലഭിക്കും. ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ജയിക്കുന്നവർക്ക് 2 പോയിന്റും തോൽക്കുന്നവർക്ക് 1 പോയിന്റും ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പുതിയ ഘടന. എന്നാൽ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ പതിവുപോലെ എക്സ്ട്രാ ടൈമും അതിനുശേഷം പെനാൽറ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കും.
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