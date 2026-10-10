സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള: ഫോഴ്സ കൊച്ചിയെ തകർത്ത് കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് ഒന്നാമത്
മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇരുടീമുകളും മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ആദ്യ മിനിറ്റിൽത്തന്നെ കൊച്ചിയുടെ മുന്നേറ്റം കണ്ണൂർ പ്രതിരോധത്തെ വിറപ്പിച്ചു.
Published : October 10, 2026 at 9:53 AM IST
എറണാകുളം: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ഫുട്ബോളിൽ കരുത്തരായ ഫോഴ്സ കൊച്ചി എഫ്സിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് എഫ്സി പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. കണ്ണൂർ ജവഹർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് കണ്ണൂർ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. മികച്ച ഒത്തിണക്കവും കൃത്യമായ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങളും പുറത്തെടുത്താണ് ആതിഥേയർ തങ്ങളുടെ തട്ടകത്തിൽ നിന്ന് വിലപ്പെട്ട മൂന്ന് പോയിൻ്റ് നേടിയത്.
ആക്രമണോത്സുക ഫുട്ബോൾ
മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇരുടീമുകളും മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ആദ്യ മിനിറ്റിൽത്തന്നെ കൊച്ചിയുടെ മുന്നേറ്റം കണ്ണൂർ പ്രതിരോധത്തെ വിറപ്പിച്ചു. ലോങ് പാസ് സ്വീകരിച്ച് ബോക്സിലേക്ക് കുതിച്ചുകയറിയ അണ്ടർ 23 താരം ഫാരിസ് അലിയുടെ ഷോട്ട് ലക്ഷ്യം കാണാതെ പുറത്തേക്ക് പോയത് കൊച്ചിക്ക് തിരിച്ചടിയായി. അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ വിങ്ങിലൂടെ വേഗത്തിൽ മുന്നേറിയ മനോജിനെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് കൊച്ചിയുടെ റിനാൻ റോച്ച മഞ്ഞക്കാർഡ് കണ്ടു. തുടർന്നെത്തിയ ഫ്രീകിക്കിൽ കണ്ണൂർ അപകടം വിതച്ചെങ്കിലും ഗോൾകീപ്പർ ജെയ്മി ജോയിയുടെ ഡൈവിങ് സേവ് കൊച്ചിയെ രക്ഷിച്ചു. 14-ാം മിനിറ്റിൽ കൊച്ചിയുടെ ഫ്രീകിക്ക് കണ്ണൂർ പോസ്റ്റിലും ഭീഷണിയുയർത്തി. ബ്രസീലിയൻ താരം എലിട്ടൻ ജൂനിയറിൻ്റെ താഴ്ന്ന കിക്കിന് സൽമാൻ ഫാരിസ് തലവച്ചെങ്കിലും പന്ത് നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു.
നിർണായക ഗോളുകൾ
മത്സരത്തിൻ്റെ ഗതിമാറ്റിയ നിർണായക നിമിഷം പിറന്നത് 39-ാം മിനിറ്റിലാണ്. വലത് വിങ്ങിലൂടെ അതിവേഗം മുന്നേറിയ നിജോ ഗിൽബെർട്ട് നൽകിയ കൃത്യമായ ക്രോസിൽ സെർബിയൻ താരം ബോഗ്ദൻ സ്റ്റമൻകോവിച്ച് ചാടിയുയർന്ന് ഹെഡറിലൂടെ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു. ജഴ്സി നമ്പർ 39ൻ്റെ വകയായുള്ള ആ ഗോളിൽ കണ്ണൂർ ആദ്യ പകുതിയിൽ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി. രണ്ടാം പകുതി തുടങ്ങി നാലാം മിനിറ്റിൽത്തന്നെ കണ്ണൂർ തങ്ങളുടെ ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി. നിജോ ഗിൽബെർട്ടിൻ്റെ ക്രോസ് എസിയർ ഗോമസിന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും, ബോക്സിൽ അവസരം കാത്തുനിന്ന ഫസലുറഹ്മാൻ പിഴവുകളൊന്നുമില്ലാതെ പന്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു.
എന്നാൽ പൊരുതാൻ ഉറച്ചെത്തിയ കൊച്ചി 54-ാം മിനിറ്റിൽ തിരിച്ചടിച്ചു. ഹർഷൽ റഹ്മാൻ്റെ പാസ് സ്വീകരിച്ച് രാഹുൽ രാജു തൊടുത്ത ഷോട്ട് വലയിലെത്തിയതോടെ കൊച്ചിയുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വീണ്ടും ജീവൻവച്ചു. ടൂർണമെൻ്റിൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് താരത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഗോളാണിത്.
ചുവപ്പ് കാർഡും പ്രതിരോധവും
കളി അവസാന അരമണിക്കൂറിലേക്ക് കടന്നതോടെ ഇരു പരിശീലകരും മാറ്റങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു. കൊച്ചി നിരയിൽ പൗളോ ഹെൻറിക്കും രാഘവ് ഗുപ്തയും കളത്തിലിറങ്ങിയപ്പോൾ, കണ്ണൂർ ഉമാശങ്കറിനെയും ബോച്ച്വെയെയും അവതരിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും പകരക്കാരുടെ വരവ് കളിഗതിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. ഇതിനിടെ 87-ാം മിനിറ്റിൽ കൊച്ചിയുടെ നിധിൻ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായത് ടീമിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. ശേഷിച്ച സമയത്ത് കൊച്ചിയുടെ സമനില ഗോളിനായുള്ള ശ്രമങ്ങളെ കണ്ണൂർ പ്രതിരോധനിര സമർഥമായി ചെറുത്തുതോൽപിച്ചു.
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ഈ ജയത്തോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയിൻ്റുള്ള കണ്ണൂർ ലീഡിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. അഞ്ച് പോയിൻ്റുള്ള കൊച്ചി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. അതേസമയം, ഒക്ടോബർ 10 ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന മൂന്നാം റൗണ്ടിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ തൃശൂർ മാജിക് എഫ്സി കാലിക്കറ്റ് എഫ്സിയെ തൃശൂർ കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നേരിടും. ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ഏറെ ആവേശത്തോടെയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.
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