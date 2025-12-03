ETV Bharat / sports

സെമി പ്രതീക്ഷ നിലനിര്‍ത്തി കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്‌സ്; സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയില്‍ തൃശൂരിനെ തകര്‍ത്തു

പത്താം റൗണ്ടിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തൃശൂർ മാജിക് എഫ്‌സിയെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് കണ്ണൂർ തോല്‍പ്പിച്ചു.

Kannur Warriors FC beat Thrissur Magic FC
Kannur Warriors FC beat Thrissur Magic FC (SLK)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 3, 2025 at 12:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂർ: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയില്‍ സെമി ഫൈനൽ പ്രതീക്ഷ നിലനിര്‍ത്തി കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്‌സ്. തൃശൂർ കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പത്താം റൗണ്ടിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തൃശൂർ മാജിക് എഫ്‌സിയെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് കണ്ണൂർ തോല്‍പ്പിച്ചു. നിർണായക മത്സരത്തിലെ അസിയർ ഗോമസ്, എബിൻദാസ് എന്നിവരാണ് വലകുലുക്കിയത്. നിരവധി മാറ്റങ്ങളുമായി സ്വന്തം ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയ തൃശൂരിനെതിരെ പത്താം മിനിറ്റിൽ കണ്ണൂരിന് മികച്ച അവസരം ലഭിച്ചു. മനോജ്‌ നൽകിയ ക്രോസിന് അസിയർ ഗോമസ് ഉയർന്നുചാടി തലവെച്ചെങ്കിലും നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ പന്ത് ക്രോസ്സ് ബാറിന് മുകളിലൂടെ പോയി.

പിന്നാലെ കണ്ണൂർ നായകൻ അഡ്രിയാൻ സെർഡിനറോ പതിനാലാം മിനിറ്റിൽ പരിക്കേറ്റ് മടങ്ങി. പകരമെത്തിയത് ഷിജിൻ. കളത്തിലെത്തിയ ഉടനെ ഷിജിൻ പെനാൽറ്റി ബോക്സിൽ ഫൗൾ ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും റഫറി വിസിൽ മുഴക്കിയില്ല. മുപ്പത്തിയൊന്നാം മിനിറ്റിൽ മുഹമ്മദ്‌ അഫ്സലിനെ ഫൗൾ ചെയ്‌ത കണ്ണൂരിന്‍റെ വികാസ് മഞ്ഞക്കാർഡ് കണ്ടു. പിന്നാലെ തൃശൂരിന്‍റെ ബിബിൻ അജയനും മഞ്ഞകാര്‍ഡ് ലഭിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

SUPER LEAGUE KERALA
SUPER LEAGUE KERALA (SLK)

നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിലാണ് കണ്ണൂർ സ്കോർ ചെയ്‌തത്. വലതുവിങിൽ നിന്ന് ഷിജിൻ നീട്ടിയ പാസ് സിനാൻ, അസിയർ ഗോമസിന് നൽകി. താരമത് ഗോളാക്കി മാറ്റി (1-0). ആദ്യപകുതി കണ്ണൂരിന്‍റെ ഒരു ഗോൾ ലീഡിൽ അവസാനിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തൃശൂർ ഇവാൻ മാർക്കോവിച്ച്, നവീൻ കൃഷ്ണ, ഫൈസൽ, ജിയാദ് എന്നിവരെ പകരക്കാരായി കൊണ്ടുവന്നു. അൻപത്തിയഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ കണ്ണൂരിന് വീണ്ടും അവസരം. ഷിജിന്‍റെ ഹെഡ്ഡർ ക്രോസ്സ് ബാറിനെ തൊട്ടുരുമ്മി പുറത്തേക്ക് പോയി.

അസിയർ ഗോമസിനെ പിൻവലിച്ച കണ്ണൂർ ആസിഫിനെ കൊണ്ടുവന്നു. കളി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കിയിരിക്കെ ലൂയീസിന്റെ പാസിൽ എബിൻദാസ് കണ്ണൂരിനായി രണ്ടാം ഗോളും നേടി (2-0). 6826 കാണികളാണ് മത്സരം കാണാൻ ഗ്യാലറിയിലെത്തിയത്. 10 കളികളിൽ 13 പോയിന്‍റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള കണ്ണൂരിന് സെമി ഫൈനൽ യോഗ്യതക്കായി ഇനി രണ്ട് സാധ്യതകളാണുള്ളത്. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസ്, കാലിക്കറ്റ്‌ എഫ്‌സിയോട് പരാജയപ്പെടുക. അല്ലെങ്കിൽ, നാളെ മലപ്പുറം, ഫോഴ്‌സ കൊച്ചിയോട് തോൽക്കുകയോ സമനില വഴങ്ങുകയോ ചെയ്യുക. ഈ രണ്ട് സാധ്യതകളിൽ ഒന്ന് സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ കണ്ണൂരിന് അവസാന നാലിൽ ഇടം ലഭിക്കൂ.

സമനിലയെങ്കിലും നേടാനായാൽ കൊമ്പൻസ് സെമിയിൽ കയറുന്ന മൂന്നാമത്തെ ടീമാവും. കാലിക്കറ്റ്‌ നേരത്തെ തന്നെ സെമിയിൽ ഇടമുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7.30 നാണ് മത്സരത്തിന്‍റെ കിക്കോഫ്.

  1. Also Read: സിഡ്‌നി മക്‌ലോഫ്ലിൻ-ലെവ്‌റോണും മോണ്ടോ ഡുപ്ലാന്‍റിസും 2025 ലെ മികച്ച അത്‌ലറ്റുകള്‍
  2. Also Read:ഐപിഎൽ മിനി ലേലം: 77 സ്ലോട്ടുകള്‍ 1,355 കളിക്കാര്‍! രണ്ട് കോടി അടിസ്ഥാന വില രണ്ട് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് മാത്രം

TAGGED:

SUPER LEAGUE KERALA
KANNUR WARRIORS FC
THRISSUR MAGIC F
സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള
SUPER LEAGUE KERALA MATCH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.