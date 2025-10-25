ഫോഴ്സ കൊച്ചിക്ക് ഹാട്രിക് തോല്വി; തകര്പ്പന് ജയത്തോടെ കണ്ണൂര് വാരിയേഴ്സ് ലീഗില് ഒന്നാമതെത്തി
സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ ഏഴ് പോയന്റുമായി കണ്ണൂർ ഒന്നാമതും പോയന്റൊന്നും നേടാതെ കൊച്ചി ആറാം സ്ഥാനത്തുമാണ് നില്ക്കുന്നത്.
Published : October 25, 2025 at 9:57 AM IST
കൊച്ചി: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ ഫോഴ്സ കൊച്ചി എഫ്സി തുടര്ച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും തോറ്റു. മഹാരാജാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തില് കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് (1-0) വീഴ്ത്തി ലീഗ് പട്ടികയില് ഒന്നാംസ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി. കളിയുടെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ അഡ്രിയാൻ സെർദിനേറോയാണ് കണ്ണൂരിനായി നിർണായക ഗോൾ നേടിയത്. മൂന്ന് റൗണ്ട് മത്സരം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഏഴ് പോയന്റുമായി കണ്ണൂർ ഒന്നാമതെത്തിയപ്പോള് പോയന്റൊന്നും നേടാതെ കൊച്ചി ആറാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു.
മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഗോളവസരം കണ്ടത് പതിനാലാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു. കോർണർ കിക്കിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച പന്ത് കണ്ണൂരിന്റെ അർജുൻ പോസ്റ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ നിന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ലവ് സാംബക്ക് നൽകി, പക്ഷെ, കാമറൂൺ താരത്തിന്റെ ദുർബലമായ ഷോട്ട് കൊച്ചി ഗോളി റഫീഖ് അലി സർദാറിന്റെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതമായി. മൂന്ന് മിനിറ്റിനകം വീണ്ടും കണ്ണൂരിന് അവസരം ലഭിച്ചു. ഷിജിൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മുന്നേറി പോസ്റ്റിലേക്ക് പായിച്ച ഷോട്ട് കൊച്ചി ഗോളി കോർണർ വഴങ്ങി രക്ഷിച്ചു.
31-ാം മിനിറ്റിൽ കൊച്ചിയുടെ അഭിഷേക് ഹൽദാർ കോർണർ കിക്ക് റിട്ടേൺ സ്വീകരിച്ച് കണ്ണൂർ പോസ്റ്റിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചു. എന്നാൽ കണ്ണൂരിന്റെ ഗോളി ഉബൈദ് പന്ത് അനായാസം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി.മത്സരം അരമണിക്കൂർ പിന്നിട്ട ശേഷം ഇരുഭാഗത്തേക്കും നിരന്തരം പന്ത് കയറിയിറങ്ങി. ഗോൾ കീപ്പർമാരുടെ മികവും മുന്നേറ്റനിരക്കാരുടെ മോശം പ്രകടനവും ആദ്യപകുതിയെ ഗോൾ രഹിതമാക്കി. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ കൊച്ചി റിൻറെയ്ത്താൻ ഷെയസക്ക് പകരം ശ്രീരാജിനെ മുന്നേറ്റനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു.
55-ാം മിനിറ്റിൽ ശ്രീരാജിന്റെ ഹെഡ്ഡർ ഗോൾ ഭീഷണി ഉയർത്തി പുറത്തേക്ക് പോയി. കണ്ണൂർ എബിൻ ദാസ്, ഏസിയർ ഗോമസ്, അഡ്രിയാൻ സെർദിനേറോ എന്നിവരെ കളത്തിലിറക്കി. അറുപത്തിയാറാം മിനിറ്റിൽ കണ്ണൂരിന് വീണ്ടും അവസരം. ഷിജിൻ ഹെഡ്ഡ് ചെയ്ത് നൽകിയ പന്ത് നിക്കോളസ് ഡെൽമോണ്ടേക്ക് ഗോൾ ലൈനിന് തൊട്ടടുത്തായിരുന്നിട്ടും പോസ്റ്റിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കളി അവസാനിക്കാനിരിക്കെ 84-ാം മിനിറ്റിൽ ഗോൾ പിറന്നു. ഇടതുവിങിൽ നിന്ന് വന്ന പന്ത് കൃത്യമായി കൊച്ചി വലയിൽ എത്തിച്ചത് പകരക്കാരനായി വന്ന അഡ്രിയാൻ സെർദിനേറോ.
Super Sub. Super Skipper. Super Goal 🫡#SuperLeagueKerala #SLK #SuperCrazy pic.twitter.com/4MHTiMXh9u— Super League Kerala (@slk_kerala) October 24, 2025
3978 കാണികളായിരുന്നു ഇന്നലെ കൊച്ചിയില് മത്സരം കാണാനെത്തിയത്. നാലാം റൗണ്ടിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഒക്ടോബർ 28 ന് മലപ്പുറം എഫ്സി തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസിനെ നേരിടും. മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7.30 നാണ് കിക്കോഫ്. മത്സരം സോണി ടെൻ 2, ഡി ഡി മലയാളം, സ്പോർട്സ്.കോമിലും (sports.com) എന്നിവയില് തൽസമയം കാണാം. യു എ ഇയിൽ ഇത്തിസാലാത്തിന്റെ ഇ വിഷൻ ചാനലിൽ (നമ്പർ 742) മത്സരം കാണാം.
