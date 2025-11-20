സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ വീണ്ടും സമനിലക്കളി: കണ്ണൂരും മലപ്പുറവും രണ്ട് ഗോൾ വീതമടിച്ച് പിരിഞ്ഞു
ഏഴ് റൗണ്ട് മത്സരം പൂർത്തിയായപ്പോൾ കണ്ണൂരിനും മലപ്പുറത്തിനും 10 പോയിന്റ് വീതമാണുള്ളത്.
Published : November 20, 2025 at 10:49 AM IST
കണ്ണൂർ: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് എഫ്സിയും മലപ്പുറം എഫ്സിയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം സമനിലയില് കലാശിച്ചു. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ തടസപ്പെട്ട മത്സരത്തില് ഇരുടീമുകളും രണ്ട് ഗോൾ വീതമടിച്ച് കെെകൊടുക്കുകയായിരുന്നു. കണ്ണൂരിനായി മുഹമ്മദ് സിനാനും നിദാൽ സയ്യിദും മലപ്പുറത്തിനായി അബ്ദുൽ ഹക്കു, എയ്തോർ ആൽഡലിർ എന്നിവരും ലക്ഷ്യം കണ്ടു.
മത്സരത്തിന്റെ ഏഴാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ മലപ്പുറം ഗോളിനടുത്തെത്തി. എൽഫോർസി എടുത്ത കോർണർ കിക്കിന് അബ്ദുൽ ഹക്കു തലവെച്ചെങ്കിലും നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക് പോയി. ഇരുപത്തിനാലാം മിനിറ്റിൽ എൽഫോർസിയെ ഫൗൾ ചെയ്ത കണ്ണൂർ ക്യാപ്റ്റൻ ലവ്സാംബക്ക് റഫറി മഞ്ഞക്കാർഡ് നൽകി. തൊട്ടുപിന്നാലെ ലഭിച്ച സുവർണാവസരം മലപ്പുറത്തിന്റെ റിഷാദ് ഗഫൂർ പുറത്തേക്കടിച്ചു നഷ്ടമാക്കി. മുപ്പത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ കണ്ണൂരായിരുന്നു ആദ്യ ഗോളടിച്ചത്. എസിയർ ഗോമസ് നൽകിയ പാസ് വലതു വിങിൽ നിന്ന് കരീം സാമ്പ് സെക്കന്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടു. കുതിച്ചെത്തിയ യുവതാരം മുഹമ്മദ് സിനാൻ ഡൈവിങ് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ പന്ത് വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ മലപ്പുറം സമനില പിടിച്ചു. എൽഫോർസിയുടെ കോർണർ വലയിലെത്തിച്ചത് അബ്ദുൽ ഹക്കുവായിരുന്നു. സീസണിൽ ഹക്കുവിന്റെ രണ്ടാം ഗോളാണിത്. രണ്ടാം പകുതി തുടങ്ങി മൂന്ന് മിനിറ്റിനകം തന്നെ മലപ്പുറം തങ്ങളുടെ ഗോൾ നേടി. എൽഫോർസി ഉയർത്തിനൽകിയ പന്ത് ക്യാപ്റ്റൻ എയ്തോർ ആൽഡലി ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ഗോളാക്കിമാറ്റുകയായിരുന്നു.
A goal for the one's who make it feel home away from home 🫶#SuperLeagueKerala #SLK #SuperCrazy pic.twitter.com/v3VHNWuJrl— Super League Kerala (@slk_kerala) November 19, 2025
പിന്നാലെ ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നതോടെ റഫറി വെങ്കിടേശ് മത്സരം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ സമയം കഴിഞ്ഞാണ് മത്സരം പുനരാരംഭിച്ചത്. കളി പുനരാരംഭിച്ച ശേഷം കരീം സാമ്പിന് മികച്ച രണ്ട് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും മലപ്പുറം ഗോൾ കീപ്പർ അസ്ഹറിനെ മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അറുപത്തിയേഴാം മിനിറ്റിൽ കണ്ണൂർ ഒപ്പമെത്തി. കോർണർ കിക്കിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പന്ത് ലവ്സാംബ ബാക്ക് ഹീൽ പാസ് നൽകിയത് പകരക്കാരനായി എത്തിയ നിദാൽ സയ്യിദ് ഗോളാക്കി മാറ്റി. 17899 കാണികളായിരുന്നു ഇന്നലെ മത്സരം കാണാനെത്തിയത്. ഏഴ് റൗണ്ട് മത്സരം പൂർത്തിയായപ്പോൾ കണ്ണൂരിനും മലപ്പുറത്തിനും 10 പോയിന്റ് വീതമാണുള്ളത്. ഗോൾശരാശരിയുടെ മികവിൽ മലപ്പുറം മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. കണ്ണൂർ അഞ്ചാമതാണ്.
The table is heating up 🥵#SuperLeagueKerala #SLK #SuperCrazy pic.twitter.com/BiBrwS5O2W— Super League Kerala (@slk_kerala) November 19, 2025
നാളെ (നവംബർ 21) എട്ടാം റൗണ്ടിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തൃശൂർ മാജിക് എഫ്സി, തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസ് എഫ്സിയെ നേരിടും. തൃശൂർ കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7.30 ന് കിക്കോഫ്. മത്സരം സോണി ടെൻ 2, ഡി ഡി മലയാളം, സ്പോർട്സ്.കോമിലും (sports.com) എന്നിവയില് തൽസമയം കാണാം. യു എ ഇയിൽ ഇത്തിസാലാത്തിന്റെ ഇ വിഷൻ ചാനലിൽ (നമ്പർ 742) മത്സരം കാണാം.
