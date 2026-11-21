ഫോഴ്സ കൊച്ചിയുടെ സെമി മോഹത്തിന് തിരിച്ചടി; അവസാന നിമിഷ ഗോളിൽ കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സിന് ജയം
സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ വിജയിച്ച് സെമി ഫൈനൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാനും ആദ്യ പാദത്തിൽ കണ്ണൂരിനോട് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കേറ്റ തോൽവിക്ക് പകരം വീട്ടാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഫോഴ്സ കൊച്ചി കളത്തിലിറങ്ങിയത്.
Published : November 21, 2026 at 10:09 AM IST
എറണാകുളം: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ ആതിഥേയരായ ഫോഴ്സ കൊച്ചി എഫ്സിയെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തി കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് സെമി ഫൈനൽ പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കി. കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന നിർണായക മത്സരത്തിൽ 90-ാം മിനിറ്റിൽ ജോബിൻ ജോസഫ് നേടിയ ഉജ്വല ഗോളാണ് കണ്ണൂരിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
തുടർച്ചയായ അഞ്ച് പരാജയങ്ങളുടെ ക്ഷീണവുമായെത്തിയ കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ്, ഇടക്കാല പരിശീലകൻ ഷഫീഖ് ഹസ്സന് കീഴിൽ ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവാണ് നടത്തിയത്. സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ വിജയിച്ച് സെമി ഫൈനൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാനും ആദ്യ പാദത്തിൽ കണ്ണൂരിനോട് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കേറ്റ തോൽവിക്ക് പകരം വീട്ടാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഫോഴ്സ കൊച്ചി കളത്തിലിറങ്ങിയത്. എന്നാൽ ആതിഥേയരുടെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം തകിടം മറിക്കുന്ന പോരാട്ടവീര്യമാണ് സന്ദർശകർ മൈതാനത്ത് കാഴ്ചവച്ചത്.
ആദ്യ പകുതി ഗോൾരഹിതം
മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇരുടീമുകളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പോരാട്ടമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. 19-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു മത്സരത്തിലെ ആദ്യ മികച്ച ഗോൾശ്രമം പിറന്നത്. കൊച്ചിക്ക് ലഭിച്ച കോർണർ കിക്കിനൊടുവിൽ രാഘവ് ഗുപ്ത ബോക്സിലേക്ക് ഉയർത്തി നൽകിയ പന്തിൽ ഹർഷൽ റഹ്മാൻ തലവച്ചെങ്കിലും, കണ്ണൂർ ഗോൾകീപ്പർ പ്രതീക് കുമാർ സിങിനെ മറികടന്ന പന്ത് പോസ്റ്റിനെ തൊട്ടുരുമ്മി പുറത്തേക്ക് പോയി. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കിനിൽക്കെ 44-ാം മിനിറ്റിൽ കണ്ണൂരിൻ്റെ അബ്ദുൽ റഹീം ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് തൊടുത്തുവിട്ട ശക്തമായ ഷോട്ട് ക്രോസ് ബാറിന് മുകളിലൂടെ പറന്നു. ഇതോടെ ആദ്യ പകുതി ഗോൾരഹിതമായി പിരിഞ്ഞു.
നിർണായകമായ 90-ാം മിനിറ്റ്
ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഇറങ്ങിയ ഇരുടീമുകളും ആക്രമണത്തിന് മൂർച്ച കൂട്ടി. രണ്ടാം പകുതി തുടങ്ങി അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ ഇടതുവിങ്ങിലൂടെ മുന്നേറിയ ഹർഷൽ റഹ്മാൻ നൽകിയ പന്ത് ബ്രസീലിയൻ താരം പൗളോ ഹെൻറിക് ബാക്ക്ഹീൽ ഫിനിഷിലൂടെ വലയിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല. തുടർന്ന് ഇരു പരിശീലകരും പകരക്കാരെ കളത്തിലിറക്കി തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിപ്പരീക്ഷിച്ചു. 58-ാം മിനിറ്റിൽ സ്റ്റെമൻകോവിച്ചിനെയും സിനാനെയും കണ്ണൂർ ഇറക്കിയപ്പോൾ, തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റിൽ ദിൽജിത്തിനെയും ഡീഗോ ഹെർണാൻഡസിനെയും കൊച്ചിയും കളത്തിലിറക്കി.
മത്സരം ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കെയാണ് കളിയിലെ നിർണായക നിമിഷം പിറന്നത്. അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ പകരക്കാരായി എത്തിയ പ്രഗ്യാനും ബോച്ച്വെയും കണ്ണൂരിൻ്റെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വേഗം കൂട്ടി. 90-ാം മിനിറ്റിൽ മധ്യവരയ്ക്ക് സമീപത്തുനിന്ന് ലഭിച്ച ഫ്രീകിക്ക് പ്രഗ്യാൻ കൃത്യതയോടെ ബോക്സിലേക്ക് ഉയർത്തി നൽകി. അവസരം കാത്തുനിന്ന ജോബിൻ ജോസഫ് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചതോടെ കലൂർ സ്റ്റേഡിയം കണ്ണൂരിൻ്റെ വിജയത്തിന് സാക്ഷിയായി.
സെമി പോരാട്ടം അവസാന റൗണ്ടിലേക്ക്
ഈ തോൽവിയോടെ സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ സെമി ഫൈനൽ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഫോഴ്സ കൊച്ചിയുടെ ശ്രമം വിഫലമായി. നിലവിൽ ഒൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 13 പോയിൻ്റുമായി കൊച്ചി മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുമ്പോൾ, 10 പോയിൻ്റുമായി കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു.
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കാലിക്കറ്റ് എഫ്സി, മലപ്പുറം എഫ്സി ടീമുകൾക്കൊപ്പം സെമി ഫൈനലിൽ ആരൊക്കെ എത്തുമെന്നറിയാൻ ഇനി ലീഗിലെ അവസാന റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ വരെ കാത്തിരിക്കണം. അതേസമയം, ഒൻപതാം റൗണ്ടിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ഇന്ന് മലപ്പുറം എഫ്സി, തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസ് എഫ്സിയെ നേരിടും. മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7.30നാണ് മത്സരം.
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