പോരാട്ടവീര്യത്തിന്റെ 16 വർഷങ്ങൾ; റെക്കോർഡുകൾ ബാക്കിയാക്കി കെയ്ൻ വില്യംസൺ പടിയിറങ്ങുന്നു
ന്യൂസിലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് താരം കെയ്ൻ വില്യംസൺ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു.
Published : June 12, 2026 at 5:05 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ന്യൂസിലൻഡ് ക്രിക്കറ്റിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച റൺവേട്ടക്കാരനും ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രതിഭയുമായ കെയ്ൻ വില്യംസൺ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് വില്യംസൺ തന്റെ 16 വർഷം നീണ്ട കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചത്. ഇതോടെ നിലവിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ബാക്കി മത്സരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കളിക്കില്ല.
'എന്റെ നൂറു ശതമാനവും ഞാൻ നൽകി'
കുറച്ചുകാലമായി ഞാൻ ഇതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് വില്യംസൺ വ്യക്തമാക്കി. വിരമിക്കാൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമെന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതായും ന്യൂസിലൻഡിനായി കളിച്ച ഓരോ മത്സരത്തിലും തന്റെ പരമാവധി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന അഭിമാനത്തോടെയാണ് പടിയിറങ്ങുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയാണെന്നും ഈ ടീം എപ്പോഴും തന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വൈകാരികമായി കുറിച്ചു.
One of our greatest ever, signing off.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 12, 2026
Kane Williamson has announced his retirement from international cricket effective immediately.
Head to https://t.co/Pm8RiU65zt to read more. pic.twitter.com/e22MeZ410e
ന്യൂസിലൻഡിന്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ റൺവേട്ടക്കാരൻ
ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്സ് നിരയിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ഈ വലംകൈയൻ ബാറ്റർ അക്കങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം തന്നെയാണ് ക്രിക്കറ്റിൽ കെട്ടിപ്പടുത്തത്. 378 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 48 സെഞ്ചുറികളും 6 ഇരട്ട സെഞ്ചുറികളും അടക്കം 19,346 റൺസാണ് വില്യംസണിന്റെ സമ്പാദ്യം. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 110 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 9,515 റൺസും, ഏകദിനത്തിൽ 174 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 7,256 റൺസും, ടി20 യിൽ 93 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 2,575 റൺസും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കിവീസ് ക്രിക്കറ്റിനെ നയിച്ച സുവർണ്ണ നായകൻ
2016 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ടീമിനെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും നയിച്ചത് വില്യംസൺ ആയിരുന്നു. ശാന്തതയും തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളും കൊണ്ട് ടീമിനെ വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ച അദ്ദേഹം കിവീസ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ സുവർണ്ണകാലത്തിന്റെ അമരക്കാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നായകത്വത്തിന് കീഴിലാണ് 2021-ൽ ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ച് ന്യൂസിലൻഡ് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിരീടം നേടിയത്. കൂടാതെ കിവീസ് പടയെ രണ്ട് തവണ ഐസിസി ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലേക്കും മൂന്ന് തവണ സെമിഫൈനലിലേക്കും നയിക്കാനും വില്യംസണിന് സാധിച്ചു.
ആദരവോടെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം
വില്യംസണിന്റെ വിരമിക്കൽ വാർത്തയോട് വൈകാരികമായാണ് കിവീസ് ക്യാമ്പ് പ്രതികരിച്ചത്. വില്യംസണിന്റെ സ്വാധീനം വെറും അക്കങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ലെന്നും ടീമിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്ക് എക്കാലവും നിലനിൽക്കുമെന്നും ഹെഡ് കോച്ച് റോബ് വാൾട്ടർ പറഞ്ഞു.
തങ്ങളുടെ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിക്കറ്ററാണ് വില്യംസൺ എന്ന് മുൻ നായകൻ സർ റിച്ചാർഡ് ഹാഡ്ലിയും പ്രശംസിച്ചു. 2015-ലെ ഐസിസി ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ, 2019-ലെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ എന്നീ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ അദ്ദേഹം 4 തവണ കിവീസ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ സർ റിച്ചാർഡ് ഹാഡ്ലി മെഡലും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ കിവീസ് നിലവിൽ 1-0 ന് പിന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. വില്യംസണിന് പകരക്കാരനെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കും.
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