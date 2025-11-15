Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / sports

സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയില്‍ നിന്ന് അണ്ടർ 23 ദേശീയ ടീമിലേക്ക്..! മിന്നും നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി കമാലുദ്ധീൻ എ കെ

ആദ്യമായാണ് എസ്‌എല്‍കെയില്‍ നിന്ന് ഒരു താരം ദേശീയ ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്.

Kamaluddin AK
Kamaluddin AK (SLK)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 15, 2025 at 9:57 AM IST

2 Min Read
സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ടീം തൃശൂര്‍ മാജിക് എഫ്‌സി താരം കമാലുദ്ദീൻ എ കെ ഇന്ത്യന്‍ അണ്ടര്‍ 23 ടീമില്‍ ഇടം പിടിച്ചു. തായ്‌ലൻഡിനെതിരെയായ ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ 23 ടീമിന്‍റെ സൗഹൃദ മത്സരത്തിനുള്ള സംഘത്തിലാണ് തൃശ്ശൂർ അക്കിക്കാവ് സ്വദേശിയായ കമാലുദ്ധീൻ ഉള്‍പ്പെട്ടത്. 21 കാരനായ താരം മികച്ച പ്രകടനമാണ് സൂപ്പര്‍ ലീഗ് കേരളയുടെ രണ്ടാം സീസണില്‍ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യമായാണ് എസ്‌എല്‍കെയില്‍ നിന്ന് ഒരു താരം ദേശീയ ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിലെ യുവ താരങ്ങൾക് മികച്ച വേദിയൊരുക്കി ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച ലീഗിന്‍റെ രണ്ടാം പതിപ്പിൽ തന്നെ യുവ താരത്തെ ദേശീയ ടീമിലെത്തിക്കാനായി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തൃശ്ശൂരിന്‍റെ 5 മത്സരങ്ങളിലും ഗോൾവല കാക്കാനിറങ്ങിയ കമാലുദ്ധീൻ 3 ക്ലീൻ ഷീറ്റുകൾ നേടി ലീഗിലെ മികച്ച ഗോൾകീപ്പർമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതാണ്. ആദ്യ സീസണിൽ നിറം മങ്ങിയ തൃശ്ശൂർ രണ്ടാം സീസണിൽ റഷ്യൻ പരിശീലകനായ ആൻഡ്രെ ചെർണിഷോവിന്‍റെ കീഴിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ടീമിന്‍റെ ഗോൾ വല കാക്കനായി ചേർനിഷോവ് നിയോഗിച്ചത് കമാലുദ്ധീനെയാണ്.

'വളരെ അഭിമാനം തോന്നുന്നു. സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ നിന്ന് ഒരു താരം ദേശീയ ടീമിലെത്തുക എന്നത് ലീഗിന്‍റെ വിജയമാണെന്ന് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള, മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ, ഫിറോസ് മീരാൻ പറഞ്ഞു. ജ്യേഷ്ഠൻ മുഹമ്മദ് ഷാഫിക്കൊപ്പം പന്തുതട്ടി ഫുട്ബോൾ ലോകത്തേക്ക് ചുവടുവെച്ച കമാലുദ്ധീൻ, എഫ് സി കേരളക്കായും, ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ റിസർവ് ടീമിനായും ബൂട്ടണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തൃശൂർ മാജിക് എഫ് സിക്കായി കരാർ ഒപ്പിട്ടതാണ് കമാലുദീന്‍റെ ഫുട്ബോൾ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. മുഖ്യ പരിശീലകൻ നൗഷാദ് മൂസയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമാലുദ്ധീൻ അടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ സംഘം, നിലവില്‍ തായ്‌ലൻഡിലാണ്.

അതേസമയം സൂപ്പര്‍ ലീഗ് കേരളയില്‍ ഇന്ന് ഫോഴ്‌സ കൊച്ചി എഫ്‌സി, തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസ് എഫ്‌സി നേരിടും. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കിക്കോഫ് രാത്രി 7.30 ന്. കളിച്ച ആറ് മത്സരങ്ങളും കൊച്ചി പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. മത്സരം സോണി ടെൻ 2, ഡി ഡി മലയാളം, സ്പോർട്‌സ്.കോമിലും (sports.com) എന്നിവയില്‍ തൽസമയം കാണാം. യു എ ഇയിൽ ഇത്തിസാലാത്തിന്‍റെ ഇ വിഷൻ ചാനലിൽ (നമ്പർ 742) മത്സരം കാണാം.

TAGGED:

SUPER LEAGUE KERALA
KAMALUDDIN AK IN NATIONAL TEAM
കമാലുദ്ധീൻ എ കെ
സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള
KAMALUDDIN AK

