അതിവേഗം 350 ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ്; മിന്നും നേട്ടത്തില് കാഗിസോ റബാഡ
റബാഡയ്ക്ക് ഇരട്ട നാഴികക്കല്ല്, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ 600 വിക്കറ്റും ടെസ്റ്റിൽ 350 വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കി.
Published : October 31, 2026 at 5:20 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ കാഗിസോ റബാഡയ്ക്ക് ചരിത്ര നേട്ടം. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ 600 വിക്കറ്റ് തികയ്ക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബൗളറെന്ന ബഹുമതി റബാഡ സ്വന്തമാക്കി. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനിടെയാണ് താരം ഈ അപൂർവ്വ നേട്ടത്തിലെത്തിയത്. നിലവിൽ 260 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 601 വിക്കറ്റുകൾ റബാഡയുടെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ട്. 823 വിക്കറ്റുകളുമായി മുൻ ഇതിഹാസം ഷോൺ പൊള്ളോക്ക് നയിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്ൻ (697), മഖായ ന്തിനി (661), അലൻ ഡൊണാൾഡ് (602) എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് റബാഡയും ഇടംപിടിച്ചത്.
ടെസ്റ്റിന്റെ അഞ്ചാം ദിനം ഓസീസ് ഓപ്പണർ ട്രാവിസ് ഹെഡിനെ (14) പുറത്താക്കിയതോടെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 350 വിക്കറ്റുകൾ എന്ന നാഴികക്കല്ലും താരം പിന്നിട്ടു. മത്സരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 350 ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഫാസ്റ്റ് ബൗളറാണ് റബാഡ (75 ടെസ്റ്റുകൾ). വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇതിഹാസം മാൽക്കം മാർഷലിനൊപ്പമാണ് താരം ഈ സ്ഥാനം പങ്കിടുന്നത്. റിച്ചാർഡ് ഹാഡ്ലി, ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്ൻ (69 ടെസ്റ്റുകൾ), ഡെന്നിസ് ലില്ലി (70 ടെസ്റ്റുകൾ), ഗ്ലെൻ മഗ്രാത്ത് (74 ടെസ്റ്റുകൾ) എന്നിവരാണ് റബാഡയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത്.
എന്നാൽ, എറിഞ്ഞ പന്തുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കിയാൽ ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 350 വിക്കറ്റ് തികയ്ക്കുന്ന ബൗളർ ഇനി റബാഡയാണ്. വെറും 13,808 പന്തുകളിൽ നിന്നാണ് താരം ഈ നേട്ടം കൊയ്തത്. 14,719 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞ ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്ൻ, വഖാർ യൂനിസ് (14,905), മാൽക്കം മാർഷൽ (16,285), മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് (16,908) എന്നിവരെയെല്ലാം റബാഡ പിന്നിലാക്കി.
Kagiso Rabada Gets Travis Head 🔥. 350 Test Wickets For KG Rabada 👏. https://t.co/OGNbYR6jrM— Yash Jain (@yashjain4163) October 31, 2026
മത്സരത്തിൽ റബാഡയുടെ തകർപ്പൻ ബൗളിംഗ് പ്രകടനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വിജയത്തോടടുത്തു. 288 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്ന ഓസ്ട്രേലിയ അഞ്ചാം ദിനം ഒടുവിൽ 60 റൺസിന് 7 വിക്കറ്റ് എന്ന തകർച്ചയിലാണ്. തന്റെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ മാത്യു റെൻഷായെ പൂജ്യനായും മാർനസ് ലബുഷെയ്നെ (4) എൽബിഡബ്ല്യുവിലും കുടുക്കി റബാഡ ഓസീസിന് ഇരട്ട പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു. പിന്നാലെ ട്രാവിസ് ഹെഡിനെയും പുറത്താക്കി താരം മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ തികച്ചു. കാമറൂൺ ഗ്രീനുമായുള്ള ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ് (4) റണ്ണൗട്ടായതോടെ ഓസ്ട്രേലിയ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായി.
നേരത്തെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 329 റൺസെടുത്തപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ 429 റൺസ് നേടി 100 റൺസിന്റെ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ റയാൻ റിക്കൽട്ടണിന്റേയും (101) വിയാൻ മൾഡറുടെയും (115) സെഞ്ചുറി കരുത്തിൽ 387 റൺസടിച്ചുകൂട്ടിയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മത്സരത്തിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നതും ഓസീസിന് മുന്നിൽ കഠിനമായ ലക്ഷ്യം ഉയർത്തിയതും.
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