Published : December 16, 2025 at 4:24 PM IST
ചണ്ഡീഗഡ്: മൊഹാലിയിലെ സൊഹാനയിൽ കബഡി മത്സരത്തിനിടെയുണ്ടായ വെടിവെപ്പില് ഒരു താരം കൊല്ലപ്പെട്ടു. സെല്ഫി എടുക്കാനെന്ന വ്യാജനേ കളിക്കളത്തില് എത്തിയ ശേഷം അക്രമികള് വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് ശേഷം വെടിവയ്പ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട മൂന്ന് യുവാക്കൾ സ്ഥലത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. പ്രതികള്ക്കായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കബഡി കളിക്കാരനും ടൂർണമെന്റ് പ്രൊമോട്ടറുമായ കൻവർ ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് അഥവാ റാണ ബാലചൗരിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
സെൽഫി എടുക്കാനെന്ന വ്യാജേന അക്രമികൾ റാണയെ സമീപിച്ചുവെന്നും പിന്നാലെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ശരീരത്തില് നാലോ അഞ്ചോ ഭാഗത്ത് താരത്തിനു വെടിയേറ്റിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ റാണയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
'അക്രമികളുടെ വാഹനം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 3-4 പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ബംബിഹ ഗാങ് ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു. പഞ്ചാബി ഗായകന് സിദ്ദു മൂസേവാലയുടെ കൊലയാളികള്ക്ക് ഇയാള് അഭയം നല്കി എന്നാണ് കൊലയാളികള് പറയുന്നത്. മഖൻ അമൃത്സർ, കരൺ എന്നിവരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സൊഹാന കബഡി മത്സരത്തിലേക്ക് വരാനിരുന്ന പ്രമുഖ ഗായകനുമായി സംഭവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന കാര്യവും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ചില ടീമുകള്ക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്നതില് താരങ്ങളും മാതാപിതാക്കളും പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ് ഈ സംഭവമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
അതേസമയം, ക്രമസമാധാനപാലനത്തിലെ പരാജയം ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. 'മൊഹാലിയിൽ കബഡി ടൂർണമെന്റിനിടെയുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ റാണ ബാലചൗരിയ കൊല്ലപ്പെട്ടത്, പഞ്ചാബിലെ എഎപി ഭരണകൂടത്തിന്റെ തകർച്ചയുടെ തെളിവാണ്. പഞ്ചാബികൾ ഭയത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നുവെന്ന് ലുധിയാന എംപി അമരീന്ദർ സിംഗ് രാജ വാറിംഗ് എക്സിൽ എഴുതി.കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഭരണകക്ഷിയായ ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) ആണെന്ന് ശിരോമണി അകാലിദൾ പ്രസിഡൻ്റ് സുഖ്ബീർ സിംഗ് ബാദൽ ആരോപിച്ചു.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ലുധിയാന (റൂറൽ) സീനിയർ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ (എസ്എസ്പി) ഓഫീസിന് സമീപം പട്ടാപ്പകൽ വെടിയേറ്റ് 25 കാരനായ കബഡി കളിക്കാരൻ തേജ്പാൽ സിംഗ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. റോഡിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഘം അവരെ തടഞ്ഞുനിർത്തി മര്ദ്ദിക്കുകയും വെടിവയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു. എന്നാല് ഇതു പഴയ വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
