ETV Bharat / sports

ജർമ്മൻ ഫുട്ബോളിൽ ഇനി യുർഗൻ ക്ലോപ്പ് യുഗം; മുഖ്യ പരിശീലകനായി 2030 വരെ കരാർ

നാഗൽസ്മാന് പകരക്കാരനായി യുർഗൻ ക്ലോപ്പ്; ലക്ഷ്യം യൂറോ 2028-ഉം 2030 ലോകകപ്പും

Jurgen Klopp
Jurgen Klopp Named Germany Head Coach Until 2030 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 24, 2026 at 5:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട്: ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്‍റെ പുതിയ മുഖ്യ പരിശീലകനായി യുർഗൻ ക്ലോപ്പിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അമ്പത്തൊമ്പതുകാരനായ ക്ലോപ്പ് നാല് വർഷത്തെ കരാറിലാണ് ഒപ്പുവെച്ചത്. ഇതോടെ യൂറോ 2028, 2030 ഫിഫ ലോകകപ്പ് എന്നിവയിൽ ജർമ്മൻ പടയെ നയിക്കുക ഈ തന്ത്രജ്ഞനായിരിക്കും. ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ പരാഗ്വേയോട് തോറ്റ് ജർമ്മനി പുറത്തായതിനെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ച ജൂലിയൻ നാഗൽസ്‌മാനു പകരക്കാരനായാണ് ക്ലോപ്പ് എത്തുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായി ചുമതലയേൽക്കും.

ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്‍റ് ബെൻഡ് ന്യൂൻഡോർഫും ഫസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഹാൻസ്-ജോക്കിം വാറ്റ്സ്കെയും മുന്നോട്ടുവെച്ച ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് ഡി.എഫ്.ബി ഭരണസമിതിയും ഓഹരി ഉടമകളും ഐകകണ്ഠേനയാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ജൂലിയൻ നാഗൽസ്‌മാന്‍റെ രാജിക്ക് ശേഷം ദേശീയ ടീം കോച്ച് സ്ഥാനത്തേക്ക് തങ്ങളുടെ ഒരേയൊരു ചോയ്‌സ് യുർഗൻ ക്ലോപ്പ് മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനായി ഫെഡറേഷൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചതെന്നും ന്യൂൻഡോർഫ് വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതീക്ഷകളോടെ യുർഗൻ ക്ലോപ്പ്

യുർഗൻ ക്ലോപ്പ് തന്‍റെ പുതിയ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏറെ ആവേശത്തോടെയാണ് സംസാരിച്ചത്. ദേശീയ ടീമിന് ജർമ്മൻകാരെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുപോലെ മറ്റൊന്നിനും കഴിയില്ലെന്നും, അതുതന്നെയാണ് ഈ ചുമതലയെ ഏറെ സവിശേഷമാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഒന്നരവർഷമായി റെഡ് ബുളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങൾക്കും ഈ കരാറിലേക്ക് വഴിതുറന്ന അവരുടെ മനസ്സിനും നന്ദി പറയുന്നതായി അറിയിച്ച ക്ലോപ്പ്, പരസ്പരം പോരാടുന്ന, ഫുട്ബോൾ ആസ്വദിക്കുന്ന, രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് തന്റെന്‍റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ശക്തമായ അസിസ്റ്റന്‍റ് കോച്ചിംഗ് നിര

ജർമ്മനിയെ വീണ്ടും ലോക ഫുട്ബോളിന്‍റെ നെറുകയിൽ എത്തിക്കാൻ തന്‍റെ വിശ്വസ്‌തരായ വൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫിനെയും ക്ലോപ്പ് ഒപ്പം കൂട്ടുന്നുണ്ട്. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ പെപ് ഗ്വാർഡിയോളയുടെ അസിസ്റ്റ് കോച്ചായി പ്രവർത്തിച്ച പരിചയവുമായാണ് പെപിൻ ലിൻഡേഴ്‌സ് എത്തുന്നത്. ക്ലോപ്പിന്‍റെ ദീർഘകാലത്തെ വിശ്വസ്തനായ പീറ്റർ ക്രാവിറ്റ്സ് റെഡ് ബുളിൽ നിന്നാണ് ഡി.എഫ്.ബിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ക്രാവിറ്റ്സും ലിൻഡേഴ്‌സും മുൻപ് ലിവർപൂളിൽ ക്ലോപ്പിനൊപ്പം 2019 ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗും 2020 പ്രീമിയർ ലീഗും നേടുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചവരാണ്. ഇവർക്കൊപ്പം മുൻ ജർമ്മൻ അന്താരാഷ്ട്ര താരമായ സ്വെൻ ബെൻഡറും ഡോർട്ട്മുണ്ട്, ഉന്റർഹാച്ചിങ് ടീമുകളുടെ കോച്ചിംഗ് ചുമതലകൾക്ക് ശേഷം അസിസ്റ്റന്‍റ് കോച്ചായി ഡി.എഫ്.ബിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നുണ്ട്.

വരാനിരിക്കുന്ന കടുത്ത മത്സരക്രമങ്ങൾ

സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തിലും ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരത്തിലുമായി ഒരൊറ്റ അന്താരാഷ്ട്ര വിൻഡോയിൽ ജർമ്മനി നാല് മത്സരങ്ങൾ കളിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 24-ന് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നെതർലൻഡ്‌സിനെതിരെയാണ് ക്ലോപ്പിന്‍റെ ആദ്യ മത്സരം. തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 27-ന് ഓഗ്സ്ബർഗിൽ ഗ്രീസിനെതിരേയും ഒക്ടോബർ 1-ന് മ്യൂണിക്കിൽ സെർബിയക്കെതിരേയും കളത്തിലിറങ്ങും. ഒക്ടോബർ 4-ന് ഗ്രീസിനെതിരെയുള്ള എവേ മാച്ചോടെ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരക്രമങ്ങൾ അവസാനിക്കും.

Also Read: അർജന്‍റീനയുടെ വിശ്വസ്‌തനായ പോരാളി കളം വിടുന്നു; വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒട്ടാമെൻഡി

TAGGED:

യുർഗൻ ക്ലോപ്പ്
JURGEN KLOPP CONTRACT 2030
JULIAN NAGELSMANN
GERMANY FOOTBALL TEAM MANAGER
JURGEN KLOPP GERMANY COACH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.