ജൂനിയർ വനിതാ ഹോക്കി ലോകകപ്പ്: നമീബിയയെ 13 ഗോളിന് തകര്ത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മിന്നും തുടക്കം
നമീബിയയെ 13-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് ആരംഭിച്ചത്.
Published : December 2, 2025 at 1:12 PM IST
ജൂനിയർ വനിതാ ഹോക്കി ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മിന്നും തുടക്കം. ചിലിയിലെ സാന്റിയാഗോയിൽ നടന്ന പൂൾ സി ഓപ്പണർ മത്സരത്തിൽ നമീബിയയെ 13-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിനായി കനിക സിവാച്ച് (12', 30', 45'), ഹിന ബാനോ (35', 35', 45') എന്നിവർ ഹാട്രിക് നേടിയപ്പോൾ സാക്ഷി റാണ (10', 23') ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി തിളങ്ങി. ബിനിമ ധാൻ (14'), സോനം (14'), സാക്ഷി ശുക്ല (27'), ഇഷിക (36'), മനീഷ (60') എന്നിവർ ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇന്ത്യ ആധിപത്യം പുലര്ത്തി. ആദ്യ 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 4-0 ന് മുന്നിലെത്തി. സാക്ഷി റാണയാണ് ഒരു മികച്ച റിവേഴ്സ് ഫ്ലിക്കിലൂടെ സ്കോറിംഗ് ആരംഭിച്ചത്. കനിക സിവാച്ച് ശക്തമായ ഫിനിഷിലൂടെ ടീമിന്റെ ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മികച്ചൊരു റൺ നേടി ഫിനിഷിംഗ് നേടിയ ബിനിമ ധാൻ മൂന്നാമതൊരു ഗോൾ നേടിയപ്പോള് ആദ്യ 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സോനം നാലാമതൊരു ഗോളും സ്വന്തമാക്കി. നമീബിയ ആക്രമണോത്സുകത കാണിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ മിഡ്ഫീൽഡർമാരുടെ ആധിപത്യം അവരെ നിരന്തരം തടഞ്ഞു. പെനാൽറ്റി കോർണറിൽ നിന്ന് സാക്ഷി ശുക്ല തന്റെ ഡ്രാഗ്ഫ്ലിക്ക് ഗോളാക്കി മാറ്റിയതോടെ ഇന്ത്യ വീണ്ടും ഗോൾ നേടി.
പകുതി സമയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കനിക സിവാച്ച് തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ നേടിയതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ലീഡ് 7-0 ആയി ഉയർന്നു. രണ്ടാം പകുതി ആരംഭിക്കുന്നതുവരെ ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടർന്നു. ടോപ് കോർണറിലേക്ക് ഒരു ഉഗ്രൻ സ്ട്രൈക്ക് നേടി ഹിന ബാനോ ടൂർണമെന്റിലെ തന്റെ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. നമീബിയയുടെ അയഞ്ഞ പുനരാരംഭം മുതലെടുത്ത് ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ താരം മറ്റൊരു ഗോൾ കൂടി നേടി. പെനാൽറ്റി കോർണറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു റീബൗണ്ടിന് ശേഷം ഇഷിക ഇന്ത്യയുടെ പത്താം ഗോൾ നേടി. മൂന്ന് ക്വാർട്ടറുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയ്ക്ക് 12-0 ലീഡ് ലഭിച്ചു.
4 goals in 4 minutes as India are off to a flyer! 🇮🇳 🏑— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) December 1, 2025
Hina Bano with a special assist as India look to get their FIH Hockey Women’s Junior World Cup City of Santiago 2025 campaign off with a win!
📱𝗦𝘁𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗮𝗹𝗹 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵𝗲𝘀 𝗹𝗶𝘃𝗲 𝗼𝗻… pic.twitter.com/XggQoE5Egi
അവസാന ക്വാർട്ടർ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെങ്കിലും, ഇന്ത്യ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തുടർന്നു. ഗോൾരഹിതമായ നാലാം ക്വാർട്ടറിൽ നമീബിയ ശക്തമായി പൊരുതിയെങ്കിലും, പെനാൽറ്റി കോർണറിൽ നിന്ന് മനീഷ ഗോൾ നേടുകയും ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ 13-0 എന്ന നിലയിൽ മുന്നിലെത്തുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം ജൂനിയർ വനിതാ ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ ബുധനാഴ്ച നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ജർമ്മനിയെ നേരിടും.