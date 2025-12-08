ജൂനിയര് ഹോക്കി ലോകകപ്പ്: സെമിയില് തോറ്റ് ഇന്ത്യ പുറത്തായി; ജര്മ്മനി കിരീടപ്പോരിലേക്ക്
വെങ്കലപോരില് ഇന്ത്യ ഡിസംബർ 10 ന് അർജന്റീനയെ നേരിടും.
Published : December 8, 2025 at 2:39 PM IST
ചെന്നൈ: ജൂനിയര് ഹോക്കി ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യ പുറത്തായി. ഇന്നലെ നടന്ന സെമി പോരാട്ടത്തില് ജര്മനിയോട് ഏറ്റുമുട്ടിയ ഇന്ത്യ ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകള്ക്കാണ് ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി അൻമോൾ എക്ക ഏക ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ ജർമ്മനിക്കായി ലൂക്കാസ് കോസൽ രണ്ട് ഗോളുകളും ടൈറ്റസ് വെക്സ്, ജോനാസ് വോൺ ഗെർസം, ബെൻ ഹാസ്ബാക്ക് എന്നിവർ ഓരോ ഗോളും നേടി.ടൂർണമെന്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫൈനലിസ്റ്റായ സ്പെയിൻ ഡിസംബർ 10 ന് നടക്കുന്ന കിരീട പോരാട്ടത്തിൽ ജർമ്മനിയെ നേരിടും. വെങ്കലപോരില് ഇന്ത്യ ഡിസംബർ 10 ന് അർജന്റീനയെ നേരിടും.
ആദ്യ ക്വാർട്ടർ മുതൽ ജർമ്മനിയുടെ കളി ആക്രമണാത്മകമായിരുന്നു. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇന്ത്യയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുകയും വ്യക്തമായ ഗോളവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ജര്മ്മനി ശ്രമിച്ചു. മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ ജസ്റ്റസ് വാർവെഗ് ശക്തമായ ഒരു ഇന്റര്സെപ്ഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ ജർമ്മനി ഗോളിനടുത്തെത്തി. എന്നാല്, ഇന്ത്യൻ ഗോൾകീപ്പർ പ്രിൻസ്ദീപ് സിംഗ് മികച്ച ഒരു സേവ് നടത്തി. പിന്നാലെ 14-ാം മിനിറ്റിൽ, ലുകാസ് കോസലിലൂടെ ജര്മനി മത്സരത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് തുറന്നു. എന്നാല് ഒരു മിനിറ്റിനുശേഷം, ഇന്ത്യ മറ്റൊരു ഗോളും കൂടി വഴങ്ങി, ആദ്യ പാദത്തിൽ ജർമ്മനി 2-0 ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി.
രണ്ടാം ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ത്യ മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. കൂടുതൽ പൊസഷൻ നിലനിർത്തുകയും മധ്യനിരയെ നന്നായി നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തു. ചില നിർണായക സർക്കിൾ എൻട്രികൾ നടത്തിയെങ്കിലും ജർമ്മൻ ഗോൾകീപ്പറെ മറികടക്കാനാന് ഇന്ത്യന് താരങ്ങള്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. പകുതി സമയത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, ജർമ്മനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ പെനാൽറ്റി കോർണർ ലഭിക്കുകയും, ലൂക്കാസ് കോസൽ വീണ്ടും വലകുലുക്കിയതോടെ ജർമ്മനിയുടെ ലീഡ് 3-0 ആയി ഉയർന്നു.
34-ാം മിനിറ്റിൽ അജിത് യാദവ് രണ്ട് ജർമ്മൻ പ്രതിരോധക്കാരെ മറികടന്ന് ഗോളിലേക്ക് ശക്തമായ ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തങ്കിലും ഗോളാക്കി മാറ്റാന് കഴിഞ്ഞില്ല. രണ്ട് മിനിറ്റിനുശേഷം ജർമ്മനിക്ക് വീണ്ടും പെനാൽറ്റി കോർണർ ലഭിച്ചു, പക്ഷേ ഇത്തവണ ക്യാപ്റ്റൻ പോൾ ഗ്ലാൻഡറുടെ ഫ്ലിക്ക് ലക്ഷ്യം തെറ്റി. 40-ാം മിനിറ്റിൽ, ഇന്ത്യൻ ആക്രമണകാരി അർഷ്ദീപ് സിംഗ് ഇടതുവശത്തുകൂടി ശക്തമായി ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് ബേസ്ലൈനിലൂടെ മുന്നേറി, പക്ഷേ ജർമ്മൻ ഗോൾ കീപ്പറെ മറികടക്കാൻ താരത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല.
നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധത്തിലൂടെ ഓടിയ ജോനാസ് വോൺ ഗെർസം ജർമ്മനിയുടെ നാലാമത്തെ ഗോൾ നേടി. നാലാം ക്വാർട്ടർ തുടങ്ങി നാല് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ, ജർമ്മനി ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധത്തിന് മുകളിലൂടെ ബെൻ ഹാസ്ബാക്കിന് ഒരു നീണ്ട ഏരിയൽ പാസ് നൽകി, അദ്ദേഹം പ്രിൻസ്ദീപ് സിങ്ങിനെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്തു വലകുലുക്കിയതോടെ ജര്മ്മനി ജയം ഉറപ്പിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ, ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ പെനാൽറ്റി കോർണർ ലഭിക്കുകയും അത് വിജയകരമായി ഗോളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
