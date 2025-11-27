ജൂനിയർ പുരുഷ ഹോക്കി ലോകകപ്പ്; പി.ആർ ശ്രീജേഷിന്റെ ചുണക്കുട്ടികള് നാളെ ചിലിയെ നേരിടും
ഹോക്കി ലോകകപ്പ് നവംബർ 28 മുതൽ ഡിസംബർ 10 വരെ ചെന്നൈയിലും മധുരയിലുമായി നടക്കും.
Published : November 27, 2025 at 4:29 PM IST
ചെന്നൈ: എഫ്ഐഎച്ച് ജൂനിയർ പുരുഷ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് നവംബർ 28 മുതൽ ഡിസംബർ 10 വരെ ചെന്നൈയിലും മധുരയിലുമായി നടക്കും. രണ്ടാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ടൂർണമെന്റില് 24 ടീമുകൾ ആദ്യമായി കിരീടത്തിനായി മത്സരിക്കും. നേരത്തെ 12 ടീമുകളുള്ള ടൂർണമെന്റായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. 2001 പതിപ്പിൽ ഇത് 16 ആയി ഉയർന്നു. 2023ല് മലേഷ്യയിൽ നടന്ന പതിപ്പിലും 16 ടീമുകളായിരുന്നു പങ്കെടുത്തത്. അതേസമയം ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തില് ഇന്ത്യ ചിലിയെ നേരിടും. എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗിൽ കാണാൻ കഴിയും.
ജൂനിയർ പുരുഷ ഹോക്കി ലോകകപ്പിന്റെ 14-ാമത് പതിപ്പാണ് നാളെ ആരംഭിക്കുന്നത്. 2016 ലെ പതിപ്പിന് ലഖ്നൗവിലും 2021 ലെ പതിപ്പിന് ഭുവനേശ്വറിലും ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചിരുന്നു. 2001 ലും 2016 ലും കിരീടങ്ങൾ നേടിയ ഇന്ത്യ രണ്ടുതവണ ജൂനിയർ ചാമ്പ്യന്മാരാണ്. ഇന്ത്യന് സംഘത്തെ പ്രതിരോധ താരം രോഹിതാണ് നയിക്കുന്നത്. രണ്ടുതവണ ഒളിമ്പിക് വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവായ പി.ആർ ശ്രീജേഷാണ് ഇന്ത്യൻ ജൂനിയർ ഹോക്കി ടീമിന്റെ പരിശീലകൻ. ആകെ 24 ടീമുകളെ നാല് ടീമുകൾ വീതമുള്ള ആറ് പൂളുകളായാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിലി, ഒമാൻ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നിവരോടൊപ്പം ഇന്ത്യ പൂൾ ബിയുടെ ഭാഗമാണ്.
ജൂനിയർ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് 2025 ടീമുകൾ
- പൂൾ എ : കാനഡ, ജർമ്മനി, അയർലൻഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
- പൂൾ ബി : ചിലി, ഇന്ത്യ, ഒമാൻ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്
- പൂൾ സി : അർജന്റീന, പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന, ജപ്പാൻ, ന്യൂസിലാൻഡ്
- പൂൾ ഡി : ബെൽജിയം, ഈജിപ്പ്, സ്പെയിൻ, നമീബിയ
- പൂൾ ഇ : ഓസ്ട്രിയ, ഇംഗ്ലണ്ട്, മലേഷ്യ, നെതർലാൻഡ്സ്
- പൂൾ എഫ് : ഓസ്ട്രേലിയ, ബംഗ്ലാദേശ്, ഫ്രാൻസ്, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ
ഓരോ ടീമും അവരുടെ പൂളിലെ മറ്റുള്ളവരുമായി ഒരുതവണ ഏറ്റുമുട്ടും. ആറ് ഗ്രൂപ്പ് വിജയികൾ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറും. ആറ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ടീമുകളും അവർക്കൊപ്പം ചേരും.
ജൂനിയർ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ: ഇന്ത്യ മത്സരങ്ങൾ
- നവംബർ 28: ഇന്ത്യ vs ചിലി - രാത്രി 8:30
- നവംബർ 29: ഇന്ത്യ vs ഒമാൻ - രാത്രി 8:00
- ഡിസംബർ 2: ഇന്ത്യ vs സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് - രാത്രി 8:00
- ഡിസംബർ 4 മുതൽ 8 വരെ : 17-24 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മത്സരങ്ങൾ - TBD (യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ)
- ഡിസംബർ 4 മുതൽ 9 വരെ : 9-16 ക്ലാസ് മത്സരങ്ങൾ - TBD (യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ)
- ഡിസംബർ 5, വെള്ളിയാഴ്ച : ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ - TBD (യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ)
- ഡിസംബർ 7 മുതൽ 10 വരെ : അഞ്ചാം-എട്ടാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മത്സരങ്ങൾ - TBD (യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ)
- ഡിസംബർ 7, ഞായർ : സെമി ഫൈനൽ - വൈകുന്നേരം 5:30 മുതൽ (യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ)
- ഡിസംബർ 10, ബുധനാഴ്ച : മൂന്നാം-നാലാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മത്സരം - TBD (യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ)
- ഡിസംബർ 10, ബുധനാഴ്ച : ഫൈനൽ - രാത്രി 8:00 (യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ)
ജൂനിയർ ഹോക്കി ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം
- ഗോൾകീപ്പർമാർ: ബിക്രംജിത് സിംഗ്, പ്രിൻസ്ദീപ് സിംഗ്
- ഡിഫൻഡർമാർ: രോഹിത് (ക്യാപ്റ്റൻ), തലേം പ്രിയോബാർട്ട, അൻമോൾ എക്ക, അമീർ അലി, സുനിൽ പാലാക്ഷപ്പ ബെന്നൂർ, ശാരദാനന്ദ് തിവാരി
- മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: അങ്കിത് പാൽ, തൗനോജം ഇംഗലേംബ ലുവാങ്, അദ്രോഹിത് എക്ക, റോസൻ കുഴൂർ, മൻമീത് സിംഗ്, ഗുർജോത് സിംഗ്
- ഫോർവേഡുകൾ: അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, സൗരഭ് ആനന്ദ് കുശ്വാഹ, അജീത് യാദവ്, ദിൽരാജ് സിംഗ്
- സ്റ്റാൻഡ്ബൈസ്: രവ്നീത് സിംഗ്, രോഹിത് കുളു.
