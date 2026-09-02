ആഴ്സണലിനും ബാഴ്സയ്ക്കും നിരാശ; അൽവാരസ് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിൽ തന്നെ തുടരും
അൽവാരസ് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിൽ തുടരും; ആഴ്സണൽ, ബാഴ്സലോണ ക്ലബ്ബുകളുടെ മോഹങ്ങൾ പൊലിഞ്ഞു.
Published : September 2, 2026 at 4:15 PM IST
മാഡ്രിഡ്: പ്രമുഖ യൂറോപ്യൻ ക്ലബ്ബുകളായ ആഴ്സണലും ബാഴ്സലോണയും സ്വന്തമാക്കാൻ ആവേശം കാണിച്ച അർജന്റീനന് മുന്നേറ്റ താരം യൂലിയൻ അൽവാരസ് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിൽ തന്നെ തുടരും. വരാനിരിക്കുന്ന ജനുവരിയിലെ ശീതകാല ട്രാൻസ്ഫര് ജാലകം വരെയെങ്കിലും താരം അത്ലറ്റിക്കോയിൽ തുടരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ മാസങ്ങളായി ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ട്രാൻസ്ഫര് ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കാണ് വിരാമമായത്.
സീസണിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ താൻ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് വിടില്ലെന്ന കാര്യം 26-കാരനായ അൽവാരസ് ക്ലബ്ബിന്റെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫുട്ബോൾ മാറ്റെയു അലിമാനിയെ നേരിട്ട് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
ആഴ്സണലിന്റെ കോടികളുടെ ഓഫർ തള്ളി താരം
ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ കരുത്തരായ ആഴ്സണൽ അൽവാരസിനെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കാൻ വലിയ തുകയുടെ ഓഫറുകളുമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാറേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിൽ താരം ഉറച്ചുനിന്നു. ഇതോടെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഡീഗോ സിമിയോണിയുടെ പദ്ധതികളിൽ നിർണായക താരമായി അൽവാരസ് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന്റെ മെട്രോപൊളിറ്റാനോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളി തുടരും.
ബാഴ്സലോണ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അത്ലറ്റിക്കോയുടെ പൂട്ട്
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിനിടെ ബാഴ്സലോണയിലേക്ക് മാറാനുള്ള തന്റെ ആഗ്രഹം അൽവാരസ് പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. "ഒരു ട്രാൻസ്ഫര് നടക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലത്, ബാഴ്സയിൽ കളിക്കുക എന്നത് എന്റെ വലിയ സ്വപ്നമാണ്" എന്നായിരുന്നു താരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ലാ ലിഗ എതിരാളികളായ ബാഴ്സയ്ക്ക് അൽവാരസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലായിരുന്നു അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് മാനേജ്മെന്റ്.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐉𝐔𝐋𝐈𝐀𝐍 𝐀𝐋𝐕𝐀𝐑𝐄𝐙 𝐓𝐎 𝐒𝐓𝐀𝐘 𝐀𝐓 𝐀𝐓𝐋𝐄𝐓𝐈𝐂𝐎 ✅— 433 (@433) September 1, 2026
The Argentine has accepted his fate and will not be moving to another club this summer, per @MatteMoretto.🗞️
Arsenal enquired until the last moment, but Alvarez only wanted Barcelona. Barça… pic.twitter.com/KIvy7M0tJF
"മികച്ച ക്ലബ്ബുകളോട് പോരാടാൻ അൽവാരസിനെപ്പോലുള്ള മികച്ച കളിക്കാർ ടീമിന് അത്യാവശ്യമാണ്. അൽവാരസിന് അത്ലറ്റിക്കോയിൽ തുടരാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കും, പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും ബാഴ്സ ആയിരിക്കില്ല," എന്ന് അത്ലറ്റിക്കോ സിഇഒ മിഗുവെൽ ഏഞ്ചൽ ഗിൽ മാരിൻ വ്യക്തമാക്കി.
തീരുമാനം ജനുവരിയിൽ
വേനൽക്കാല ട്രാൻസ്ഫര് ജാലകം അടച്ചതോടെ അൽവാരസ് ഈ സീസണിന്റെ ആദ്യ പകുതി അത്ലറ്റിക്കോയ്ക്കായി ബൂട്ട് കെട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായി. എങ്കിലും ജനുവരിയിലെ ട്രാൻസ്ഫര് വിൻഡോയിൽ താരം പുതിയ ക്ലബ്ബിലേക്ക് ചേക്കേറാനുള്ള സാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. അക്കാലയളവിലെ ബാഴ്സയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൂടി കണക്കിലെടുത്താകും അൽവാരസിനായുള്ള അവരുടെ അടുത്ത നീക്കം. നിലവിൽ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന്റെ വിജയങ്ങൾക്കായി പൂർണ്ണ പ്രൊഫഷണലിസത്തോടെ കളിക്കാനാണ് താരം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
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