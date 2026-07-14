ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ വൻ അട്ടിമറി; മെസ്സിയെ പിന്തള്ളി ബെല്ലിങ്ഹാം രണ്ടാമത്, എംബാപ്പെ ഒന്നാമൻ!
ഫിഫ പവർ റാങ്കിങ്: മെസ്സിയെ മറികടന്ന് ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം രണ്ടാമത്. ആദ്യ നാല് റാങ്കുകാരും നേർക്കുനേർ വരുന്ന സെമിഫൈനൽ പൂരം.
Published : July 14, 2026 at 11:02 AM IST
ലണ്ടൻ: ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഔദ്യോഗിക ഫിഫ പവർ റാങ്കിങ്ങിൽ വൻ അട്ടിമറി. നോർവേയ്ക്കെതിരായ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഇരട്ട ഗോൾ നേടി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സെമിഫൈനലിലേക്ക് നയിച്ച ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം റാങ്കിങ്ങിൽ വൻ കുതിപ്പ് നടത്തി. ഇതോടെ ലയണൽ മെസ്സിയെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളി ബെല്ലിങ്ഹാം റാങ്കിങ്ങിൽ രണ്ടാമതെത്തി.
ക്വാർട്ടറില് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ അർജന്റീന 3-1 ന് തോൽപ്പിച്ചെങ്കിലും മെസ്സിക്ക് ഗോളൊന്നും നേടാനായിരുന്നില്ല. ഈ നിശബ്ദ പ്രകടനമാണ് മെസ്സിക്ക് റാങ്കിങ്ങിൽ തിരിച്ചടിയായത്. നിലവിൽ 8.07 അറ്റാക്കിങ് സ്കോറുമായാണ് മെസ്സി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണത്. എന്നാൽ നോർവേയ്ക്കെതിരെ തകർപ്പൻ ഫോമിൽ കളിച്ച 23 കാരനായ ബെല്ലിങ്ഹാം നാല് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി 8.25 സ്കോറുമായാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം കൈക്കലാക്കിയത്.
ഒന്നാമനായി എംബാപ്പെ; ഹാലണ്ടിനും ഹാരി കെയ്നിനും തിരിച്ചടി
കിലിയൻ എംബാപ്പെ 8.97 പോയിന്റുമായി പവർ റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി. മൊറോക്കോയ്ക്കെതിരായ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലും ഗോൾ നേടിയാണ് എംബാപ്പെ തന്റെ ആധിപത്യം നിലനിർത്തിയത്.
അതേസമയം ക്വാർട്ടറിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് തോറ്റ് ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായ നോർവേയ്ക്കും സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ എർലിങ് ഹാലണ്ടിനും ഇത് നിരാശയുടെ ദിനമായിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ ഗോൾ നേടാനാകാതെ പോയ ഹാലണ്ട് പവർ റാങ്കിങ്ങിൽ ഒരു സ്ഥാനം ഇടിഞ്ഞ് 7.53 സ്കോറുമായി നാലാമതെത്തി. ക്വാർട്ടറിൽ ഗോൾ കണ്ടെത്താനാകാതെ പോയ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി കെയ്ൻ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ താഴ്ന്ന് 6.91 സ്കോറോടെ ഒന്പതാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.
സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ
ആദ്യ സെമിയിൽ ഇന്ന് ഫ്രാൻസ് സ്പെയിനെയും, രണ്ടാം സെമിയിൽ ബുധനാഴ്ച അർജന്റീവ ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും നേരിടും. ജൂലൈ 20-നാണ് ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ കലാശപ്പോരാട്ടം നടക്കുക.
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ആദ്യ 4 റാങ്കുകാർ സെമിയിൽ
ഫിഫ റാങ്കിങ് സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ച 1994-ന് ശേഷം ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ലോക റാങ്കിങ്ങിലെ ആദ്യ നാല് സ്ഥാനക്കാരും ഒരുമിച്ച് സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. നിലവിലെ റാങ്കിങ്ങിൽ യഥാക്രമം 1, 2, 3, 4 സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള സ്പെയിൻ, അർജന്റീന, ഫ്രാൻസ്, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നീ ടീമുകളാണ് ഇത്തവണ അവസാന നാലിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്.
History in the making!— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 12, 2026
The world's top four ranked teams have reached the #FIFAWorldCup2026 semi-finals for the first time. @FIFAWorldCup pic.twitter.com/edj9pY6kPY
ടൂർണമെന്റിലെ 'മത്സരങ്ങളുടെ തുല്യത' ഉറപ്പാക്കാൻ 2026 ലോകകപ്പിൽ ഫിഫ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ ഡ്രോ പ്ലാനിംഗ് ആണ് ഈ ചരിത്ര നേട്ടത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. മുൻനിര ടീമുകൾ സെമിക്ക് മുൻപ് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടാതിരിക്കാൻ ഇവരെ ഡ്രോയുടെ നാല് വ്യത്യസ്ക ക്വാഡ്രന്റുകളിലായാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇതിനായി നാല് ടീമുകൾക്കും തങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടണമായിരുന്നു. അവരത് നേടുകയും ചെയ്തു.
ഈ പുതിയ തന്ത്രം വഴി രണ്ട് പ്രത്യേക പാതകളാണ് സെമിഫൈനലിലേക്ക് ഒരുങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഫൈനലിന് മുൻപ് സ്പെയിനും അർജന്റീനയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും നോക്കൗട്ടിന്റെ എതിർവശങ്ങളിലായതിനാൽ, ഇരുവർക്കും സെമിയിൽ സ്പെയിനെയോ അർജന്റീനയെയോ മാത്രമേ നേരിടാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. വിംബിൾഡൺ ടെന്നീസിലും പുതിയ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫോർമാറ്റിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സമാനമായ രീതിയാണിത്.
മുൻകാലങ്ങളിൽ ബെൽജിയം (2022), ജർമ്മനി (2018), സ്പെയിൻ (2014), ഇറ്റലി (2010), ഫ്രാൻസ് (2002) തുടങ്ങിയ ഒന്നാം നിര ടീമുകൾ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുറത്താകുകയായിരുന്നു പതിവ്. 1998 മുതലുള്ള ഒരു ലോകകപ്പിലും ആദ്യ നാല് റാങ്കുകാർക്ക് ഒരുമിച്ച് സെമിയിലെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഫിഫയുടെ പുതിയ നിയമം ഈ ചരിത്രമാണ് തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്.
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