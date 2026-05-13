കോലിയെ കുടുക്കാൻ ഗൂഢാലോചന; വ്യാജ ആരോപണത്തിന് പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്ന് ജർമ്മൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർ!
വിരാട് കോലിക്കെതിരെ വ്യാജ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു: ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ജർമ്മൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർ.
Published : May 13, 2026 at 3:01 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോലിയുടെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ജർമ്മൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ലിസ്ലാസ് (LizLaz) രംഗത്ത്. കോലിക്കെതിരെ വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകർ തനിക്ക് വലിയ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്നും എന്നാൽ പണത്തിനോ പ്രശസ്തിക്കോ വേണ്ടി കള്ളം പറയാൻ താൻ തയ്യാറായില്ലെന്നും അവർ വെളിപ്പെടുത്തി. ലിസ്ലാസിന്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ അടങ്ങിയ വീഡിയോ അഭിമുഖം ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയില് വൈറലായി.
"വിരാട് കോലി ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനും മോശമായി സംസാരിക്കാനും ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എനിക്ക് പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. എന്നാൽ പ്രശസ്തിക്കോ പണത്തിനോ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിന് മുതിരില്ല," ലിസ്ലാസ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു. കോലിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്റെ പോസ്റ്റിന് ലൈക്ക് ലഭിച്ച കാര്യം സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റും വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് താൻ അറിഞ്ഞതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Some journalists pushed and even offered money to LizLaz (German-SA influencer) to throw some shades on Virat Kohli because Virat liked her insta post recently 😳— RCB Xtra (@Rcb_Xtra) May 12, 2026
She revealed pic.twitter.com/OZRs3tisSC
എന്താണ് കോലി - ലിസ്ലാസ് വിവാദം?
ലിസ്ലാസിന്റെ ഒരു പഴയ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചിത്രത്തിന് വിരാട് കോലിയുടെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ലൈക്ക് വന്നതോടെയാണ് വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കം. കോലി ഇവരെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലാത്തതിനാൽ, ഈ ലൈക്ക് നിമിഷങ്ങൾക്കകം വൈറലാവുകയും നിരവധി ട്രോളുകൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും കാരണമാവുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അൽഗോരിതം കാരണം അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് ഇതെന്നായിരുന്നു കോലിയുടെ വിശദീകരണം. കോലിയെപ്പോലൊരു താരം തന്റെ പോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്തതിൽ ആദ്യം സന്തോഷം തോന്നിയെങ്കിലും, ഇതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിട്ടതിൽ വിഷമമുണ്ടെന്ന് ലിസ്ലാസ് മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ലിസ്ലാസ് മുൻപ് ആർസിബിയെയും കോലിയെയും പിന്തുണച്ച് സംസാരിച്ച വീഡിയോകളും ഇതിനിടെ വീണ്ടും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
🚨 SHOCKING CLAIM BY LIZLAZ ON Virat Kohli 🚨— manzur shaban (@Manzurshaban123) May 11, 2026
German model LizLaz has claimed that she was allegedly offered money by some magazines/journalists to speak negatively against Virat Kohli.
According to her statement, multiple people contacted her and wanted controversial comments… pic.twitter.com/QjZFhCw95l
ഐപിഎൽ 2026-ൽ മികച്ച ഫോമിൽ വിരാട് കോലി
ഈ വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും ഐപിഎൽ 2026 സീസണിൽ മികച്ച ഫോമിലാണ് വിരാട് കോലി മുന്നേറുന്നത്. ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ കളിച്ച 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 42.11 ശരാശരിയിലും 163.36 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 379 റൺസ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് അർധസെഞ്ചുറികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
Also Read:ചെന്നൈ ബീച്ചിലിറങ്ങി ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് സഞ്ജു; ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് 'ചേട്ടന്റെ' സർപ്രൈസ് എൻട്രി