ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ചരിത്ര നേട്ടവുമായി ജോസ് ബട്ലര്; പൊള്ളാർഡിന്റെ റെക്കോർഡ് തകർത്തു
പൊള്ളാർഡിനെ മറികടന്നു; ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരമായി ജോസ് ബട്ലര്.
Published : August 6, 2026 at 4:13 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ പുതിയൊരു അധ്യായം കുറിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റർ ജോസ് ബട്ലര്. വെസ്റ്റിൻഡീസിന്റെ ഇതിഹാസ താരം കീറോൺ പൊള്ളാർഡിന്റെ ദീർഘകാലത്തെ റെക്കോർഡാണ് ബട്ലര് പഴങ്കഥയാക്കിയത്. പുരുഷന്മാരുടെ ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരമെന്ന പദവി ഇനി ജോസ് ബട്ലർക്ക് സ്വന്തം.
'ദി ഹൺഡ്രഡ്' ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റില് ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ നടന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ സൂപ്പർ ജയന്റ്സും വെൽഷ് ഫയറും തമ്മിലുള്ള നിർണായക മത്സരത്തിലാണ് ബട്ലറുടെ ഈ ചരിത്ര നേട്ടം.
സിക്സറുകളോടെ റെക്കോർഡ് ബുക്കിലേക്ക്
വെൽഷ് ഫയർ ഉയർത്തിയ 156 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനായി ബട്ലര് ക്രീസിലെത്തുമ്പോൾ റെക്കോർഡിലേക്ക് ഏതാനും റൺസുകളുടെ അകലം മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ വെറും 20 പന്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകാതെ 51 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ താരം കൊടുങ്കാറ്റായി മാറുകയായിരുന്നു.
#JosButtler leaves the bowlers stunned 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) August 5, 2026
He has now surpassed #KieronPollard to become the leading run scorer in T20 history! 🙌#TheHundred 2026 👉 Welsh Fire vs Manchester Super Giants | LIVE NOW! pic.twitter.com/AO9Q7O9TbK
മാഞ്ചസ്റ്റർ ഇന്നിങ്സിനിടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പേസർ മാർക്കോ ജാൻസെനെ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് സിക്സറുകൾക്ക് പറത്തിയാണ് ബട്ലര് പൊള്ളാർഡിനെ മറികടന്നത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ലോക്കി ഫെർഗൂസനെയും സിക്സറുകൾക്ക് ശിക്ഷിച്ച് താരം തന്റെ അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി.
പുതിയ റെക്കോർഡ് പ്രകാരം ജോസ് ബട്ലര് ഇപ്പോൾ 522 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 9 സെഞ്ചുറികളും 105 അർധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടെ 14,833 റൺസ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 746 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 14,803 റൺസ് നേടിയ കീറോൺ പൊള്ളാർഡാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമതുള്ളത്. പൊള്ളാർഡിനേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ബട്ലര് ഈ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത്.
വെൽഷ് ഫയറിനെ തകർത്ത് മാഞ്ചസ്റ്റർ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ്
ബട്ലറുടെ റെക്കോർഡ് പ്രകടനത്തിന് പുറമെ ടിം സീഫെർട്ടിന്റെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ്ങും മാഞ്ചസ്റ്ററിന് മികച്ച വിജയം സമ്മാനിച്ചു. 36 പന്തിൽ 10 ബൗണ്ടറികളോടെ പുറത്താകാതെ 62 റൺസ് നേടിയ സീഫെർട്ടും, 18 പന്തിൽ 37 റൺസെടുത്ത ഓപ്പണർ പോൾ വാൾട്ടറും മാഞ്ചസ്റ്ററിന്റെ ചേസിങ് എളുപ്പമാക്കി. 31 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ ലക്ഷ്യം കണ്ടത്.
നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ വെൽഷ് ഫയർ നിശ്ചിത ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 155 റൺസെടുത്തിരുന്നു. 47 പന്തിൽ 71 റൺസ് നേടിയ മാറ്റ് ഷോട്ടും, 37 പന്തിൽ 48 റൺസ് നേടിയ ഫിൽ സാൽറ്റുമാണ് അവർക്ക് ഭേദപ്പെട്ട സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. മാഞ്ചസ്റ്ററിനായി ഗസ് അറ്റ്കിൻസൺ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.
Jos Buttler wrote his name into the record books, overtaking Kieron Pollard: https://t.co/7gDlxkP7L8 pic.twitter.com/2avfPi0FGl— cricket.com.au (@cricketcomau) August 5, 2026
പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ നില
ഈ തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് ടൂർണമെന്റിലെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. കളിച്ച 6 മത്സരങ്ങളിൽ 3 വിജയവും 3 തോൽവിയുമാണ് അവർക്കുള്ളത്. ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഇനി ഒരേയൊരു മത്സരം മാത്രമാണ് മാഞ്ചസ്റ്ററിന് ബാക്കിയുള്ളത്.
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