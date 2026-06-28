മെസ്സി! മെസ്സി! മെസ്സി..! ഫ്രീ കിക്ക് ഗോളോടെ ലോകകപ്പ് റെക്കോർഡ്; അർജൻ്റീനയ്ക്ക് അനായാസ ജയം
ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഗോള് നേടുന്ന താരമെന്ന സ്വന്തം റെക്കോര്ഡ് മെസി 19 ഗോളുകളായി ഉയര്ത്തി.
Published : June 28, 2026 at 10:34 AM IST
ഡാളസ്: ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ജോർദാനെതിരെ ഒന്നിലെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകള്ക്ക് തകര്ത്ത് അർജന്റീന. രണ്ടാം പകുതിയില് പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ നായകന് ലയണല് മെസിയുടെ ഫ്രീ കിക്ക് ഗോളിൽ ടീമിന് ജയം. ആദ്യ പകുതിയിൽ രണ്ട് ഗോളിന് മുന്നിട്ടു നിന്ന അര്ജന്റീനയെ രണ്ടാം പകുതിയില് ഒരു ഗോള് ജോര്ദാന് തിരിച്ചടിച്ചെങ്കിലും മെസ്സിയുടെ വരവിൽ ജോര്ദാന് തോൽവി വഴങ്ങുകയായിരുന്നു.
ഇതോടെ 80–ാം മിനിറ്റിലെ ഗോള് നേട്ടത്തോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഗോള് നേടുന്ന താരമെന്ന സ്വന്തം റെക്കോര്ഡ് മെസി 19 ഗോളുകളായി ഉയര്ത്തി. കളിയുടെ പത്തൊന്പതാം മിനിറ്റില് മിഡ്ഫീല്ഡര് ജിയോവനി ലോ സെല്സോയിലൂടെയാണ് അര്ജന്റീനയുടെ ആദ്യ ഗോള്. മുപ്പതാം മിനിറ്റിലെ പെനല്റ്റി ലൗട്ടാരോ മാര്ട്ടിസ് വലയിലെത്തിച്ചതോടെ അര്ജന്റീന ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു. മാര്ട്ടിനസിന്റെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഗോളാണിത്.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ പന്തടക്കത്തിൽ അർജന്റീനയായിരുന്നു മുന്നിൽ. ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിലും ജൂലിയന് അൽവാരസിന്റെയും ലോ സെല്സോയുടെയും നിക്കോ പാസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ അർജന്റീന ജോർദാൻ പ്രതിരോധത്തെ നിരന്തരം പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കടുത്ത പ്രതിരോധ കോട്ട തീർത്ത ജോർദാൻ, കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലൂടെ അർജന്റീനൻ ഗോൾമുഖത്ത് പലപ്പോഴും വിറപ്പിച്ചു. ജോർദാന്റെ സൂപ്പർ താരം മൂസ അൽ-താമാരിയുടെ വേഗതയേറിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ അർജന്റീനിയൻ ഡിഫെൻഡർമാർക്ക് വലിയ തലവേദനയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.
¡DEBUT MUNDIALISTA Y GOLAZO PARA GIO LO CELSO! ⚽️🥹🇦🇷— Rosario Central (@RosarioCentral) June 28, 2026
Y es de acá 💛💙 pic.twitter.com/knKaMakRM6
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മത്സരത്തിന്റെ 19-ാം മിനിറ്റിലാണ് ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന ആ നിമിഷം പിറന്നത്. ബോക്സിന് പുറത്തു നിന്ന് ലോ സെല്സോയെ ജോര്ദാന് താരം അബു താഹ ഫൗള് ചെയ്തതിന് റഫറി ഫ്രീ കിക്ക് അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ പകുതിയില് രണ്ട് ഗോൾ വഴങ്ങിയ ശേഷവും ജോർദാൻ പോരാട്ടവീര്യം കൈവിട്ടില്ല. ആദ്യപകുതിയുടെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ജോർദാൻ തുരതുരെ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും, അർജൻ്റീനൻ ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസിന്റെ മികച്ച രണ്ട് സേവുകളോടെ അര്ജന്റീന ലീഡ് നിലനിർത്തി. രണ്ടാം പകുകിയില് 60-ം മിനിറ്റിലാണ് മെസി പകരക്കാരനായി ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങിയത്.
അതേസമയം ഇന്ജറി ടൈമില് ജോര്ജാന്റെ അല് റവാബ്ദെയ്ക്ക് പന്ത് ക്ലിയര് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ കാലിന് പരുക്കേറ്റു. മെഡിക്കല് സംഘമെത്തി സ്ട്രെച്ചറിലാണ് റവാബ്ജെയെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയത്. ലോകകപ്പിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് മല്സരങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ട ജോര്ദാന് ഇതിനകം തന്നെ ടൂര്ണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്തായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ചാംപ്യന്മാരായ അര്ജന്റീന നോക്കൗട്ടില് കാബോ വെര്ദെയെ നേരിടും. ജൂലൈ മൂന്നിനാണ് മല്സരം.
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