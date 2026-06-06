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ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ ഒളിമ്പിക് സ്വർണം അണിയിച്ച് ജോർദാൻ സ്റ്റോൾസ്

കുശലം പറഞ്ഞ് ട്രംപും ജോർദാനും, ശ്രദ്ധേയമായി വിസ്കോൻസിനിലെ കൂടിക്കാഴ്ച

OLYMPIC CHAMPION JORDAN STOLZ AGRICULTURE ROUNDTABLE IN WISCONSIN TRUMP MET CHAMPION JORDAN STOLZ US PRESIDENT DONALD TRUMP
US President Donald Trump (ANI)
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By ANI

Published : June 6, 2026 at 10:33 AM IST

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മാഡിസൺ: യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഒളിമ്പിക് സ്പീഡ് സ്കേറ്റിങ് ചാമ്പ്യൻ ജോർദാൻ സ്റ്റോൾസും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നു. അമേരിക്കയിലെ വിസ്കോൻസിനിൽ നടന്ന കാർഷിക വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിനിടെയായിരുന്നു ഇരുവരും തമ്മിൽ നേരിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയത്. തനിക്ക് അഭിമാനകരമായി ലഭിച്ച ഒളിമ്പിക് സ്വർണ മെഡൽ ജോർദാൻ സ്റ്റോൾസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ കഴുത്തിൽ നേരിട്ട് അണിയിച്ചു. പ്രമുഖ വാർത്താ മാധ്യമമായ ഫോക്സ് ന്യൂസ് ആണ് ഈ വാർത്ത ഔദ്യോഗികമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

ചടങ്ങിന് ശേഷം ഇരുവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പരസ്പരം കൈകൊടുത്തു. അമേരിക്കൻ കർഷകർ നിലവിൽ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികളും, വിവിധ കാർഷിക നയങ്ങളും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായുള്ളതായിരുന്നു വിസ്കോൻസിനിലെ വട്ടമേശ സമ്മേളനം.

കർഷകർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്ന പുതിയ നയങ്ങൾ ഉടൻ നടപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ കർഷകർക്കുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കാർഷിക മേഖലയെ ഗണ്യമായി ഉത്തേജിപ്പിക്കുക എന്ന സുപ്രധാന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ ഭരണകൂടം മുൻപോട്ട് പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

ചരിത്ര നേട്ടവുമായി ജോർദാൻ
2026ലെ മിലാൻ-കോർട്ടിന ശൈത്യകാല ഒളിമ്പിക്സിൽ ജോർദാൻ സ്റ്റോൾസ് ചരിത്രപരമായ പ്രകടനമാണ് കായിക പ്രേമികൾക്ക് മുന്നിൽ കാഴ്ചവച്ചത്. പുരുഷന്മാരുടെ 500 മീറ്റർ, 1000 മീറ്റർ സ്പീഡ് സ്കേറ്റിങ് വിഭാഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സ്വർണ മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കി രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി. ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്കേറ്റിങ് വിഭാഗങ്ങളിലും പുതിയ ഒളിമ്പിക് റെക്കോഡും അദ്ദേഹം അനായാസം കുറിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ കഠിനമായ 1500 മീറ്റർ മത്സരത്തിൽ വെള്ളി മെഡലും താരം കരസ്ഥമാക്കി. ആകെ മൂന്ന് മെഡലുകളോടെ മിലാൻ-കോർട്ടിന ശൈത്യകാല ഒളിമ്പിക്സിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കായിക താരങ്ങളിലൊരാളായി അദ്ദേഹം പേരെടുത്തു.

കരിയറിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകൾ
2021 ഡിസംബറിൽ കാനഡയിലെ കാൽഗറിയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ 1000 മീറ്ററിൽ വെള്ളി നേടിയതോടെയാണ് സ്റ്റോൾസ് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് നടന്ന 500 മീറ്റർ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം ലോക ജൂനിയർ റെക്കോഡും സ്വന്തം പേരിലായി സ്ഥാപിച്ചു. 2021-22 സീസണിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ യഥാർഥ വഴിത്തിരിവ് സംഭവിക്കുന്നത്.

വെറും 17 വയസ്സ് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ യുഎസ് ലോങ് ട്രാക്ക് സ്പീഡ്സ്കേറ്റിങ് ട്രയൽസിൽ പ്രമുഖരെ പിന്തള്ളി 500, 1000 മീറ്റർ മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നാമതെത്തി ലോകത്തെ അദ്ദേഹം അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഈ അവിശ്വസനീയ വിജയത്തോടെ ബെയ്ജിങ് ശൈത്യകാല ഒളിമ്പിക്സിലേക്കുള്ള യോഗ്യതയും ജോർദാൻ നേരിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു. 2022ൽ ബെയ്ജിങ്ങിൽ സ്വന്തം കരിയറിലെ ആദ്യ ഒളിമ്പിക്സിൽ എത്തിയ ജോർദാൻ 500 മീറ്ററിൽ 13-ാം സ്ഥാനത്തും 1000 മീറ്ററിൽ 14-ാം സ്ഥാനത്തുമാണ് മത്സരം പൂർത്തിയാക്കിയത്. വരും കാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നേടാനിരിക്കുന്ന വലിയ കായിക വിജയങ്ങളുടെ തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു ഈ മത്സരം.

2023ൽ അമേരിക്കൻ താരത്തിൻ്റെ ട്രാക്കിലെ വൻ കുതിപ്പ് കായിക ലോകം കണ്ടു. ആ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന ലോക ജൂനിയർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ജോർദാൻ നാല് സ്വർണ മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടി തൻ്റെ കരുത്ത് വീണ്ടും തെളിയിച്ചു. കുറഞ്ഞ ആഴ്ചകളുടെ ഇടവേളയിൽ നെതർലൻഡ്സിലെ ഹീറൻവീനിൽ നടന്ന ലോക സിംഗിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും അവൻ പുത്തൻ ചരിത്രം കുറിച്ചു.

വ്യക്തിഗത വിഭാഗത്തിൽ ലോകകിരീടം നേടുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്കേറ്ററായി ഈ യുവതാരം മാറി. 500, 1000, 1500 മീറ്റർ മത്സരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സ്വർണം നേടി. ഒരൊറ്റ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മൂന്ന് വ്യക്തിഗത കിരീടങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുനേടുന്ന ആദ്യ പുരുഷ താരമെന്ന അപൂർവ നേട്ടവും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി. 11 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാനഡയിലെ കാൽഗറിയിൽ നടന്ന 2024ലെ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും ജോർദാൻ ഈ അപൂർവ സ്വർണ നേട്ടം കൃത്യമായി ആവർത്തിച്ചു.

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OLYMPIC CHAMPION JORDAN STOLZ
AGRICULTURE ROUNDTABLE IN WISCONSIN
TRUMP MET CHAMPION JORDAN STOLZ
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JORDAN STOLZ DONALD TRUMP

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