ETV Bharat / sports

ജോർദാനെ തകർത്ത് അൾജീരിയ; നോക്കൗട്ട് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവം; അർജന്‍റീന ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കൾ!

ജോർദാനെതിരെ അൾജീരിയയ്ക്ക് തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ് വിജയം; നോക്കൗട്ട് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവം.

ALGERIA VS JORDAN HIGHLIGHTS
ALGERIA VS JORDAN HIGHLIGHTS (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 23, 2026 at 12:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

സാന്താ ക്ലാര: ജോർദാനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് അൾജീരിയ നോക്കൗട്ട് പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്തി. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ഏരിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ, ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് അൾജീരിയ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയത്.

തോൽവിയോടെ ജോർദാൻ ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തായി. ഗ്രൂപ്പിലെ ഈ ഫലത്തോടെ കരുത്തരായ അർജന്‍റീന രണ്ട് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ജെ ജേതാക്കളായി നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത ഉറപ്പിച്ചു. അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറാൻ അൾജീരിയയ്ക്ക് ഇനി അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരം നിർണായകമാകും.

ALGERIA VS JORDAN HIGHLIGHTS
ALGERIA VS JORDAN HIGHLIGHTS (AP)

ആദ്യ പകുതിയിൽ ലീഡ് നേടി ജോർദാൻ

ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയം രുചിച്ച ഇരു ടീമുകൾക്കും നോക്കൗട്ട് സാധ്യതകൾ നിലനിർത്താൻ ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയം അനിവാര്യമായിരുന്നു. കളിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇരുപക്ഷത്തിനും വ്യക്തമായ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, അൾജീരിയയാണ് കൂടുതൽ ആക്രമണ ശൈലി പുറത്തെടുത്തത്. എന്നാൽ ജോർദാൻ പ്രതിരോധം മികച്ച ഏകാഗ്രതയോടെ കളിച്ചതോടെ അൾജീരിയൻ മുന്നേറ്റങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു.

36-ാം മിനിറ്റിൽ അൾജീരിയൻ പ്രതിരോധത്തെ ഞെട്ടിച്ച് ജമാൽ സെല്ലമിയുടെ ജോർദാൻ ടീം ആദ്യ ഗോൾ നേടി. മൂസ അൽ താമരി ബോക്സിലേക്ക് നൽകിയ പന്ത് കൃത്യമായി കണക്‌ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും, അൾജീരിയൻ ബോക്‌സില്‍ വീണ പന്ത് നിസാർ അൽ റഷ്ദാൻ തന്‍റെ വലതുകാലിന്‍റെ പുറംഭാഗം കൊണ്ട് മനോഹരമായി അൾജീരിയൻ വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു (1-0). ഈ ഗോളോടെ, 2026 ലോകകപ്പിൽ ഗോൾ നേടുന്ന 44-ാമത്തെ രാജ്യമായി ജോർദാൻ മാറി.

അൾജീരിയയുടെ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ്

രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ ഉറച്ചാണ് അൾജീരിയൻ പട ഇറങ്ങിയത്. ജോർദാൻ ബോക്സിലേക്ക് നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ട അവർ ഒടുവിൽ 69-ാം മിനിറ്റിൽ സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്തി. ലഭിച്ച ഒരു കോർണർ കിക്ക് മനോഹരമായ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ നാദിർ ബെൻബൗലി ജോർദാൻ വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു (1-1).

തുടർന്ന് കളി അവസാനിക്കാൻ എട്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, 82-ാം മിനിറ്റിൽ അൾജീരിയ തങ്ങളുടെ വിജയഗോൾ നേടി. മറ്റൊരു കോർണർ കിക്കിൽ നിന്ന് പന്ത് ബോക്സിലേക്ക് വരികയും, ജോർദാൻ പ്രതിരോധത്തിന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്ന പന്ത് അമീൻ ഗൗരി അനായാസം വലയിലേക്ക് തട്ടിയിടുകയുമായിരുന്നു (2-1). രണ്ടാം പകുതിയിൽ സെറ്റ് പീസുകളിൽ നിന്ന് നേടിയ രണ്ട് ഗോളുകളാണ് അൾജീരിയയ്ക്ക് നിർണായക വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.

ALGERIA VS JORDAN HIGHLIGHTS
ALGERIA VS JORDAN HIGHLIGHTS (AP)

ഈ മത്സരത്തിലും ഗോൾ വഴങ്ങിയതോടെ, ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ കളിച്ച 15 മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ മാത്രമാണ് അൾജീരിയയ്ക്ക് ക്ലീൻ ഷീറ്റ് (എതിരാളികളെ ഗോൾ അടിപ്പിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക) നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2010-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നടന്ന 0-0 സമനിലയായിരുന്നു ആ മത്സരം. വരും മത്സരങ്ങളിൽ നോക്കൗട്ട് കടക്കണമെങ്കിൽ അൾജീരിയയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ നിര കൂടുതൽ ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Also Read: 5 ഗോളുകളോടെ മെസ്സി മുന്നിൽ; എംബാപ്പെയും ഹാലൻഡും പിന്നിൽ; ആവേശമായി ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസ്

TAGGED:

FIFA 2026
ALGERIA VS JORDAN 2026
ALGERIA VS JORDAN HIGHLIGHTS
GROUP J STANDINGS WORLD CUP 2026
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.