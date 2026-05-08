ETV Bharat / sports

ഫെലിക്‌സിനു ഹാട്രിക്, റൊണോയ്‌ക്ക് റെക്കോർഡ്; അൽ-ഷബാബിനെ തകർത്ത് അൽ-നസർ കിരീടത്തിനരികെ

സൗദി പ്രോ ലീഗിൽ അൽ-നസർ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു: ജാവോ ഫെലിക്‌സിന് ഹാട്രിക്, റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ചരിത്ര നേട്ടം.

CRISTIANO RONALDO
CRISTIANO RONALDO (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 8, 2026 at 2:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

റിയാദ്: സൗദി പ്രോ ലീഗ് കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ നിർണ്ണായക ചുവടുവെപ്പുമായി അൽ-നസർ. ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ അൽ-ഷബാബിനെ രണ്ടിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി അൽ-നസർ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഭദ്രമാക്കി. പോർച്ചുഗീസ് താരം ജാവോ ഫെലിക്‌സിന്‍റെ തകർപ്പൻ ഹാട്രിക്കും സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ റെക്കോർഡ് ഗോളുമാണ് അൽ-നസറിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഇതോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള അൽ-ഹിലാലിനേക്കാൾ അഞ്ച് പോയിന്‍റ് മുന്നിലെത്താൻ അൽ-നസറിനായി.

മത്സരം ആരംഭിച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അൽ-നസർ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ ഇടത് വിങ്ങിലൂടെ സാദിയോ മാനെ നൽകിയ ക്രോസ് അൽ-ഷബാബ് പ്രതിരോധത്തെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി. പന്ത് കൃത്യമായി പിടിച്ചെടുത്ത ജാവോ പവർഫുൾ വോളിയിലൂടെ ഗോൾകീപ്പർ ബെന്‍റോയെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലകുലുക്കി. പത്ത് മിനിറ്റ് തികയും മുൻപേ താരം തന്‍റെ രണ്ടാം ഗോളും കണ്ടെത്തി. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഗരീബ് നൽകിയ കൃത്യമായ ക്രോസിൽ ഉയർന്നുചാടി തലവെച്ച ഫെലിക്‌സ് പന്ത് പോസ്റ്റിന്‍റെ മൂലയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

തിരിച്ചടിച്ച് അൽ-ഷബാബ്‌

രണ്ട് ഗോളിന് പിന്നിലായെങ്കിലും പോരാട്ടവീര്യം കൈവിടാത്ത അൽ-ഷബാബ് മുപ്പതാം മിനിറ്റിൽ ഒരു ഗോൾ മടക്കി. മിഡ്‌ഫീൽഡിൽ പന്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ അബ്ദുള്ള അൽ ഖൈബാരിയുടെ പിഴവിൽ നിന്നാണ് ഗോൾ പിറന്നത്. പന്തുമായി മുന്നേറിയ യാനിക്ക് കരാസ്കോ മനോഹരമായ ഫിനിഷിംഗിലൂടെ അൽ-ഷബാബിന് പ്രതീക്ഷ നൽകി. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ സമനിലയ്ക്കായി അൽ-ഷബാബ് കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഭാഗ്യം അൽ-നസറിനൊപ്പമായിരുന്നു.

റൊണാൾഡോയുടെ റെക്കോർഡും നാടകീയ അന്ത്യവും

75-ാം മിനിറ്റിൽ സ്റ്റേഡിയത്തെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഗോൾ നേടി. ബോക്സിനുള്ളിലേക്ക് വന്ന ലോ ബോളിൽ തൊടുത്ത ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്ട്രൈക്ക് വലയുടെ കോണിലേക്ക് തുളച്ചുകയറി. ഈ ഗോളോടെ ഈ സീസണിൽ ലീഗിലെ എല്ലാ ടീമുകൾക്കെതിരെയും (17 ടീമുകൾ) ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന ചരിത്ര നേട്ടം റൊണാൾഡോ സ്വന്തമാക്കി.

80-ാം മിനിറ്റിൽ അലി അൽ ബുലൈഹിയിലൂടെ അൽ-ഷബാബ് വീണ്ടും ഗോൾ മടക്കിയതോടെ മത്സരം പിരിമുറുക്കത്തിലായി. എന്നാൽ അധികസമയത്തിന്‍റെ നാലാം മിനിറ്റിൽ അൽ-നസറിന് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ജാവോ ഫെലിക്‌സ് തന്‍റെ ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കുകയും ടീമിന്‍റെ വിജയം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

കിരീട പോരാട്ടം മുറുകുന്നു

ഈ വിജയത്തോടെ 32 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 82 പോയിന്‍റുമായി അൽ-നസർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. സീസൺ അവസാനിക്കാൻ ഏതാനും മത്സരങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ, മെയ് 12-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന അൽ-ഹിലാലിനെതിരായ ഡെർബി മത്സരം ലീഗ് കിരീടം ആര് നേടുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായകമാകും.

Also Read: സൂര്യകുമാറിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം നഷ്ടമായേക്കാം; ടി20യില്‍ അയ്യരോ സഞ്ജുവോ അടുത്ത നായകൻ?

TAGGED:

CRISTIANO RONALDO 100TH SAUDI PRO
JOAO FELIX HAT TRICK AL NASSR
SAUDI PRO LEAGUE STANDINGS
AL NASSR VS AL SHABAB

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.