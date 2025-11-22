ETV Bharat / sports

ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ സൂപ്പർ ഓവറിൽ വൈഭവിനെ ഒഴിവാക്കിയതിന്‍റെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി ജിതേഷ് ശര്‍മ

ഏഷ്യ കപ്പ് റൈസിങ് സ്റ്റാര്‍സ് ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ ഇന്ത്യ എ ഫൈനൽ കാണാതെ പുറത്തായി.

ASIA CUP RISING STARS 2025 SEMI
ASIA CUP RISING STARS 2025 SEMI (AFP and IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 22, 2025 at 10:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ദോഹ: ബംഗ്ലാദേശ് എയ്‌ക്കെതിരായ ഏഷ്യാ കപ്പ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ് സെമിഫൈനലിൽ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ സൂപ്പർ ഓവറിനായി അയയ്ക്കാത്തതിന്‍റെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ജിതേഷ് ശര്‍മ. ദോഹയില്‍ ബംഗ്ലാദേശിനോട് സൂപ്പര്‍ ഓവര്‍ തോറ്റ് ഇന്ത്യ ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായിയിരുന്നു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ ബംഗ്ലാദേശ് ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 194 റണ്‍സാണ് നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റേന്തിയ ഇന്ത്യയും ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 194 റണ്‍സ് നേടി. തുടര്‍ന്നായിരുന്നു സൂപ്പര്‍ ഓവര്‍ അരങ്ങേറിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സൂപ്പര്‍ ഓവറില്‍ രാമൻദീപ് സിങ്ങിനൊപ്പം ജിതേഷ് ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഡക്ക് ആയി പുറത്തായി. പിന്നാലെ അശുതോഷ് ശർമ്മയും പുറത്തായതോടെ, സൂപ്പർ ഓവറിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ഒരു റൺസ് പോലും നേടാനായില്ല. മറുപടിയില്‍ ബംഗ്ലാദേശിന് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായെങ്കിലും വിജയം നേടാനായി. ഇതോടെ ബംഗ്ലാദേശ് കിരീടപ്പോരിലെത്തുകയും ഇന്ത്യ പുറത്താവുകയും ചെയ്‌തു. തോൽവിക്ക് ശേഷം, മികച്ച ഫോമിലുള്ള സൂര്യവംശിയെ ബാറ്റിംഗിന് അയയ്ക്കാതിരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ ധാരാളം വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. 15 പന്തിൽ നിന്ന് 38 റൺസ് നേടിയ വൈഭവ് പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണെന്ന് ജിതേഷ് പറഞ്ഞു, ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ അശുതോഷിന്‍റേയും രാമൻദീപിന്‍റേയും മികവിലാണ് വിശ്വസിച്ചതെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി.

'ടീമില്‍ വൈഭവും പ്രിയാന്‍ഷും പവർപ്ലേയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാണ്. അതേസമയം ഡെത്ത് ഓവറുകളില്‍ അഷുതോഷിനും രമണ്‍ദീപിനും നന്നായി കളിക്കാന്‍ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂപ്പര്‍ ഓവര്‍ ലൈനപ്പ് ഒരു ടീം തീരുമാനമായിരുന്നു. അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തത് ഞാന്‍ തന്നെയാണ്. ഞാന്‍ പൂര്‍ണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഒരു സീനിയര്‍ എന്ന നിലയില്‍, ഞാന്‍ കളി പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു.' മത്സരശേഷം ജിതേഷ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശിനെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയക്കുകയായിരുന്നു. മികച്ച ബാറ്റിങ് പ്രകടനമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് പുറത്തെടുത്തത്. ഹബിബുര്‍ റഹ്‌മാനും ജിഷാന്‍ ആലമും തകര്‍ത്തടിച്ച് തുടങ്ങിയതോടെ ടീം നാലോവറില്‍ 43 റണ്‍സിലെത്തി. ജിഷാന്‍ ആലം(26), സവാദ് അബ്രാര്‍(13), അക്ബര്‍ അലി(9), അബു ഹൈദര്‍(0) എന്നിവര്‍ വേഗം മടങ്ങി. ഓപ്പണര്‍ ഹബിബുര്‍ ബംഗ്ലാദേശ് സ്‌കോര്‍ ഉയര്‍ത്തി. അര്‍ധസെഞ്ചുറി തികച്ച താരം സ്‌കോര്‍ 126 ല്‍ നില്‍ക്കേയാണ് പുറത്തായത്. ഹബിബുര്‍ 46 പന്തില്‍ നിന്ന് 65 റണ്‍സെടുത്തു. ഗുർജപ്നീത് സിങ് രണ്ട് വിക്കറ്റ് നേടിയപ്പോൾ ഹർഷ് ദുബെ, സുയാഷ് ശർമ, രമൺദീപ് സിങ്, നമാൻ ദിർ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

മറുപടിക്കിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് സൂര്യവംശി മികച്ച തുടക്കം നൽകി. 15 പന്തിൽ 2 ഫോറും 4 സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 38 റൺസാണ് താരം നേടിയത്. പ്രിയൻഷ് ആര്യ 23 പന്തിൽ 44 റൺസെടുത്തു. നമാൻ ധിർ പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രകടനം നടത്തിയില്ല. 12 പന്ത് നേരിട്ട് 7 റൺസാണ് ധിർ നേടിയത്. ജിതേഷ് ശർമക്കും കളിയില്‍ തിളങ്ങാനായില്ല. 33 റൺസാണ് ജിതേഷ് നേടിയത്.

Also Read: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ വീണ്ടും സമനിലക്കളി: തൃശൂര്‍ മാജികും തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസും ബലാബലം

TAGGED:

ASIA CUP RISING STARS 2025 SEMI
VAIBHAV SURYAVANSHI DROPPED
INDIA A SUPER OVER
BANGLADESH A VICTORY
VAIBHAV SURYAVANSHI SUPER OVER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.