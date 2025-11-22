ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ സൂപ്പർ ഓവറിൽ വൈഭവിനെ ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി ജിതേഷ് ശര്മ
ഏഷ്യ കപ്പ് റൈസിങ് സ്റ്റാര്സ് ടൂര്ണമെന്റില് ഇന്ത്യ എ ഫൈനൽ കാണാതെ പുറത്തായി.
Published : November 22, 2025 at 10:10 AM IST
ദോഹ: ബംഗ്ലാദേശ് എയ്ക്കെതിരായ ഏഷ്യാ കപ്പ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ് സെമിഫൈനലിൽ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ സൂപ്പർ ഓവറിനായി അയയ്ക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യന് ക്യാപ്റ്റന് ജിതേഷ് ശര്മ. ദോഹയില് ബംഗ്ലാദേശിനോട് സൂപ്പര് ഓവര് തോറ്റ് ഇന്ത്യ ടൂര്ണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്തായിയിരുന്നു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ ബംഗ്ലാദേശ് ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 194 റണ്സാണ് നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റേന്തിയ ഇന്ത്യയും ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 194 റണ്സ് നേടി. തുടര്ന്നായിരുന്നു സൂപ്പര് ഓവര് അരങ്ങേറിയത്.
സൂപ്പര് ഓവറില് രാമൻദീപ് സിങ്ങിനൊപ്പം ജിതേഷ് ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഡക്ക് ആയി പുറത്തായി. പിന്നാലെ അശുതോഷ് ശർമ്മയും പുറത്തായതോടെ, സൂപ്പർ ഓവറിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു റൺസ് പോലും നേടാനായില്ല. മറുപടിയില് ബംഗ്ലാദേശിന് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായെങ്കിലും വിജയം നേടാനായി. ഇതോടെ ബംഗ്ലാദേശ് കിരീടപ്പോരിലെത്തുകയും ഇന്ത്യ പുറത്താവുകയും ചെയ്തു. തോൽവിക്ക് ശേഷം, മികച്ച ഫോമിലുള്ള സൂര്യവംശിയെ ബാറ്റിംഗിന് അയയ്ക്കാതിരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ ധാരാളം വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. 15 പന്തിൽ നിന്ന് 38 റൺസ് നേടിയ വൈഭവ് പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണെന്ന് ജിതേഷ് പറഞ്ഞു, ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ അശുതോഷിന്റേയും രാമൻദീപിന്റേയും മികവിലാണ് വിശ്വസിച്ചതെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി.
An innings of the highest order! ⭐#DPWorldAsiaCupRisingStars2025 #BANvIND #ACC pic.twitter.com/BExlXILQsx— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 21, 2025
'ടീമില് വൈഭവും പ്രിയാന്ഷും പവർപ്ലേയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാണ്. അതേസമയം ഡെത്ത് ഓവറുകളില് അഷുതോഷിനും രമണ്ദീപിനും നന്നായി കളിക്കാന് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂപ്പര് ഓവര് ലൈനപ്പ് ഒരു ടീം തീരുമാനമായിരുന്നു. അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തത് ഞാന് തന്നെയാണ്. ഞാന് പൂര്ണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഒരു സീനിയര് എന്ന നിലയില്, ഞാന് കളി പൂര്ത്തിയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു.' മത്സരശേഷം ജിതേഷ് പറഞ്ഞു.
What a thriller in Doha! Bangladesh 'A' have clawed past the Men in Blue in a classic battle. Ripon Mondol’s heroics with the ball turned the game on its head and the Tigers are through to the final of the #DPWorldAsiaCupRisingStars2025 🇧🇩#BANvIND #ACC pic.twitter.com/xa3HU3mlhC— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 21, 2025
അതേസമയം മത്സരത്തില് ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശിനെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയക്കുകയായിരുന്നു. മികച്ച ബാറ്റിങ് പ്രകടനമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് പുറത്തെടുത്തത്. ഹബിബുര് റഹ്മാനും ജിഷാന് ആലമും തകര്ത്തടിച്ച് തുടങ്ങിയതോടെ ടീം നാലോവറില് 43 റണ്സിലെത്തി. ജിഷാന് ആലം(26), സവാദ് അബ്രാര്(13), അക്ബര് അലി(9), അബു ഹൈദര്(0) എന്നിവര് വേഗം മടങ്ങി. ഓപ്പണര് ഹബിബുര് ബംഗ്ലാദേശ് സ്കോര് ഉയര്ത്തി. അര്ധസെഞ്ചുറി തികച്ച താരം സ്കോര് 126 ല് നില്ക്കേയാണ് പുറത്തായത്. ഹബിബുര് 46 പന്തില് നിന്ന് 65 റണ്സെടുത്തു. ഗുർജപ്നീത് സിങ് രണ്ട് വിക്കറ്റ് നേടിയപ്പോൾ ഹർഷ് ദുബെ, സുയാഷ് ശർമ, രമൺദീപ് സിങ്, നമാൻ ദിർ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.
Jitesh Sharma sheds light on the Super Over call and why Vaibhav Suryavanshi wasn’t sent in. 🗣️👀#INDvBAN #RisingAsiaCup #Sportskeeda pic.twitter.com/YSFo3t8gjA— Sportskeeda (@Sportskeeda) November 21, 2025
മറുപടിക്കിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സൂര്യവംശി മികച്ച തുടക്കം നൽകി. 15 പന്തിൽ 2 ഫോറും 4 സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 38 റൺസാണ് താരം നേടിയത്. പ്രിയൻഷ് ആര്യ 23 പന്തിൽ 44 റൺസെടുത്തു. നമാൻ ധിർ പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രകടനം നടത്തിയില്ല. 12 പന്ത് നേരിട്ട് 7 റൺസാണ് ധിർ നേടിയത്. ജിതേഷ് ശർമക്കും കളിയില് തിളങ്ങാനായില്ല. 33 റൺസാണ് ജിതേഷ് നേടിയത്.
