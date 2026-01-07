ETV Bharat / sports

ട്രാക്കിനോട് വിട; ഒളിമ്പ്യൻ ജിൻസൻ ജോൺസൻ വിരമിച്ചു

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണ ജേതാവും ദേശീയ റെക്കോർഡ് ഉടമയുമായ ജിൻസൻ ജോൺസൻ മത്സരരംഗത്ത് നിന്ന് വിരമിച്ചു. ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട കരിയറിനാണ് വിരാമമാകുന്നത്.

ജിൻസൻ ജോൺസൻ (ANI)
Published : January 7, 2026 at 10:38 AM IST

കോഴിക്കോട്: ഒളിമ്പ്യൻ ജിൻസൻ ജോൺസൻ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു. ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി താരം അറിയിച്ചത്. മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയാലും അത്‌ലറ്റിക്സ് രംഗത്ത് തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യൻ മധ്യദൂര ഓട്ടത്തിലെ സുവർണ അധ്യായത്തിനാണ് ജിൻസൻ ജോൺസൻ്റെ വിരമിക്കലിലൂടെ തിരശ്ശീല വീഴുന്നത്. 2018ൽ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജക്കാർത്തയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ 1500 മീറ്ററിൽ സ്വർണവും 800 മീറ്ററിൽ വെള്ളിയും നേടിയ പ്രകടനമാണ് കരിയറിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമാർന്ന ഏട്. 800 മീറ്ററിൽ സഹതാരമായ മൻജിത് സിങിന് പിന്നിൽ രണ്ടാമതായി വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ ജിൻസൻ, ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 1500 മീറ്ററിൽ സ്വർണം നേടി ആ കുറവ് പരിഹരിച്ചിരുന്നു. 1962ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ താരം 1500 മീറ്ററിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണം സ്വന്തമാക്കുന്നത്. 2023ലെ ഹാങ്‌ഷൗ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ 1500 മീറ്ററിൽ വെങ്കല മെഡലും നേടിയിരുന്നു.

ദേശീയ റെക്കോർഡുകൾ

1500 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ നിലവിലെ ദേശീയ റെക്കോർഡ് ജിൻസൻ്റെ പേരിലാണ്. 2019ൽ ബെർലിനിൽ വച്ചാണ് 3:35.24 സമയം കുറിച്ച് ഈ റെക്കോർഡിട്ടത്. വർഷങ്ങൾക്കുശേഷവും ഈ റെക്കോർഡ് തിരുത്താൻ മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിനും സാധിച്ചിട്ടില്ല. 2018ൽ ഗുവാഹത്തിയിൽ നടന്ന അന്തർ സംസ്ഥാന അത്‌ലറ്റിക് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഇതിഹാസ താരം ശ്രീറാം സിങിൻ്റെ 42 വർഷം പഴക്കമുള്ള ദേശീയ റെക്കോർഡ് തകർത്തതും ജിൻസനാണ്. 800 മീറ്ററിൽ 1:45.65 എന്ന സമയം കുറിച്ചായിരുന്നു ഈ നേട്ടം. 2016ലെ റിയോ ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയപ്പോൾ 800 മീറ്ററിൽ മത്സരിച്ച അദ്ദേഹം മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ ലോകോത്തര താരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിരുന്നു.

അപ്രതീക്ഷിതമായ പരിക്കുകൾ കരിയറിൽ പലപ്പോഴും വെല്ലുവിളിയായിട്ടുണ്ട്. 2021ലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കോവിഡ് ബാധിച്ചതും തുടർന്നുണ്ടായ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തിരിച്ചടിയായി. എന്നാൽ പരിക്കിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചിതനായി ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയാണ് 2023ൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡൽ നേടിയത്. പ്രായവും കായികക്ഷമതയും കണക്കിലെടുത്ത് പുതുതലമുറയ്ക്ക് വഴിമാറിക്കൊടുക്കാനാണ് വിരമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജീവിതരേഖ

കോഴിക്കോട് ചക്കിട്ടപ്പാറ സ്വദേശിയാണ്. 1991 മാർച്ച് 15ന് ജനിച്ചു. കുളത്തുവയൽ സെൻ്റ് ജോർജ് ഹൈസ്‌കൂളിലും കോട്ടയം ബസേലിയസ് കോളജിലും പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. കുളത്തുവയൽ സ്കൂളിലെ കായിക പരിശീലകനായിരുന്ന കെപി പൗലോസാണ് ജിൻസനിലെ പ്രതിഭയെ കണ്ടെത്തിയത്. കോട്ടയത്തെ കേരള സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിലിൻ്റെ കീഴിലും പരിശീലനം നേടി. പരിശീലനത്തിനായി യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുമായി നിരവധി മാസങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച ജിൻസൻ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള പരിശീലന രീതികൾ സ്വായത്തമാക്കിയിരുന്നു.

2009ൽ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ചേർന്നു. 2015 ജൂലൈ മുതൽ ഹൈദരാബാദിൽ ജൂനിയർ കമ്മിഷൻ ഓഫിസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ സുബേദാർ പദവിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. കായികരംഗത്തെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് 2018ൽ രാജ്യം അർജുന അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു. വിരമിക്കലിന് ശേഷം പരിശീലക വേഷത്തിൽ പുതിയ പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

