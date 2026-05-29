ആദ്യം മെസിയുടെ പത്താം നമ്പർ കുപ്പായം; ഡിമാൻഡിൽ മുന്നിൽ അർജന്റീന, ഒപ്പം കൗമാര വിസ്മയം ലാമിൻ യമാലും, ആവേശം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ജേഴ്സി ഫാക്ടറി
ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ രോമാഞ്ചം തീര്ത്ത് പുതിയപാലത്തെ ജേഴ്സി ഫാക്ടറി. ജേഴ്സികൾ, തൊപ്പികൾ, ബാഗുകൾ, കൊടികൾ, സ്റ്റിക്കറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെ. ഹോള്സെയില് ആയി എടുക്കുമ്പോള് വില കുറയുമെന്ന് മാനേജര്.
Published : May 29, 2026 at 5:40 PM IST
കോഴിക്കോട്: ലോക ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കം ഇത്തവണ ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പകുതിയിലാണെങ്കിലും ആവേശം ഇവിടെയും അലയടിച്ചു തുടങ്ങി. അതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളർഫുൾ ആക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളിക്കാരുടെ ജേഴ്സിയും രാജ്യങ്ങളുടെ പതാകയും തൊപ്പിയും സ്റ്റിക്കറുമൊക്കെയാണ്.
ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചാലും അവിടെയൊകെ ഇവയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു കളിയില്ല. നാട്ടിലെങ്ങും നിറയുന്ന ജേഴ്സികളും കൊടിതോരണങ്ങളുമെല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറി തന്നെയുണ്ട് കോഴിക്കോട് പുതിയ പാലത്ത്. പേര് തന്നെ ജേഴ്സി ഫാക്ടറി.
ലോകകപ്പ് ആവേശം അലയടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്ട ടീമുകളുടെ ജേഴ്സികളും അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുകയാണ്. പുതിയപാലത്തെ ജേഴ്സി ഫാക്ടറിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചാൽ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ രോമാഞ്ചം കൊള്ളും. ബ്രസീൽ, അർജൻ്റീന, പോർച്ചുഗൽ, ഫ്രാൻസ്, സ്പെയിൻ, ഇംഗ്ലണ്ട് .. അങ്ങിനെ ഇഷ്ട ടീമുകളുടെ എണ്ണമറ്റ ജേഴ്സികൾ.. തൊപ്പികൾ.. ബാഗുകൾ.. കൊടികൾ... സ്റ്റിക്കറുകൾ.
പതിവ് പോലെ അർജൻ്റീനക്കാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാർ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആദ്യം പണി തുടങ്ങിയത് മെസിയുടെ പത്താം നമ്പർ കുപ്പായം അടിച്ചു കൊണ്ടാണ്. കുട്ടികൾ മുതൽ എത്ര തടിയുള്ള ആളുകൾക്ക് പാകമാകുന്നതുമായ ജേഴ്സികൾ ഇവിടെ കിട്ടും.
അർജൻ്റീന കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രസീലിൻ്റെ നെയ്മർ, പോർച്ചുഗലിൻ്റെ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ, ഫ്രാൻസിൻ്റെ എംബാപ്പെ തുടങ്ങിയവരുടെ ജേഴ്സികഴും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങി. സ്പാനിനിഷ് ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ ഇത്തവണത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തുറുപ്പ് ചീട്ട് ബാഴ്സലോണയുടെ കൗമാര വിസ്മയം ലാമിൻ യമാൽ ആണ് ജേഴ്സിക്ക് പുതിയ ആവശ്യക്കാരുള്ള കളിക്കാരൻ.
ജേഴ്സിയുടെ ഡിസൈനിങും പ്രിൻ്റിങുമെല്ലാം ഈ ഫാക്ടറിയിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് പ്രിൻ്റിൻ്റിങും കട്ടിങും സ്റ്റിച്ചിങുമെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നിറഭേദമില്ലാതെ ഇവിടെ ജോലി തകൃതിയായി മുന്നേറുകയാണ്. കപ്പ് ആര് ഉയർത്തിയാലും ഇവിടെ സംഭവം കളറാണ്.
ക്ലബ്ബുകളും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ കൂട്ടായ്മകളുമെല്ലാം ഇഷ്ട ജേഴ്സികള് വാങ്ങിക്കൂട്ടുമ്പോൾ അധിക സമയമെടുത്തും ലോകകപ്പ് ഓർഡറുകൾ പൂർത്തിയാക്കും. "ഹോള്സെയിലും റീട്ടെയിലുമായും ഇവിടെ കച്ചവടം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന്" മാനേജര് ഷാഹുല് പറഞ്ഞു. ഹോള്സെയില് ആയി എടുക്കുമ്പോള് വിലയിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നാണ് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജേഴ്സി അടക്കമുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ എത്തുന്നത്. ഈ ഫാക്ടറിക്ക് പുറമേ കേരളത്തിൽ നാല് നിർമ്മാണ സെൻ്റർ കൂടിയുണ്ട്.
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരി, കോട്ടക്കൽ, തൃശൂർ എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മറ്റു ഫാക്ടറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഒക്കെ സൂറത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ വലിയ ഓളം തീർത്ത ജേഴ്സി ഫാക്ടറിയുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഇത്തവണയും കളർഫുൾ ആയി വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഫാക്ടറിയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ഇതിഹാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് വായിച്ച് അറിയാൻ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഫുട്ബോളിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ മാന്ത്രികരായ പെലെ, മറഡോണ നിലവിലെ താരങ്ങളായ മെസി നെയ്മർ തുടങ്ങിയവരെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളും ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രവും ഈ കലവറയിൽ ഉണ്ട്.
