പാക് താരത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ജമീമ, വീഡിയോ വൈറൽ; പിന്നാലെ വൻ വിമര്ശനം
'ദി ഹണ്ട്രഡ്' ടൂർണമെന്റിനിടെ പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇന്ത്യൻ താരം ജമീമ റോഡ്രീഗസും പാക് ഓൾറൗണ്ടർ ഫാത്തിമ സനയും.
Published : August 1, 2026 at 2:44 PM IST
ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടക്കുന്ന 'ദി ഹണ്ട്രഡ്' ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിനിടെ പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം താരം ജമീമ റോഡ്രീഗസും പാക്കിസ്ഥാൻ ഓൾറൗണ്ടർ ഫാത്തിമ സനയും. സതേൺ ബ്രേവ്, ബർമിംഗ്ഹാം ഫീനിക്സ് ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി.
2025-ലെ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾക്ക് ഹസ്തദാനം നൽകില്ലെന്ന കർശന നിലപാടാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ മത്സരശേഷം ഇരു ഫ്രാഞ്ചൈസികളിലെയും താരങ്ങൾ പരസ്പരം കൈകൊടുത്ത കൂട്ടത്തിലാണ് ജെമീമയും ഫാത്തിമയും ഹസ്തദാനം ചെയ്യുകയും ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചെയ്തത്. മറ്റു കായികമത്സരങ്ങളിൽ ഈ നിലപാടിൽ അയവ് വന്നെങ്കിലും ക്രിക്കറ്റിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടുകയാണ്. ടോസ് സമയത്ത് പോലും ഇരു ടീമുകളുടെയും ക്യാപ്റ്റന്മാർ കൈകൊടുക്കാറില്ല.
അതേസമയം ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായതോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. പാക് താരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചതിനെതിരെ ഒരുവിഭാഗം രംഗത്തുവന്നപ്പോൾ, ജമീമയെ അനുകൂലിച്ചും പിന്തുണയേറുന്നുണ്ട്.
Everyone debating if Fatima Sana and jemimah Rodrigues would shake hands and they straight up HUGGED?!😭😭🙏— A. (@anhnjo) July 30, 2026
Keep politics out of sports FOREVER. pic.twitter.com/XCE2lswGlg
മത്സരത്തിൽ സതേൺ ബ്രേവിന് വിജയം
ജെമീമ റോഡ്രിഗസ് കളിച്ച സതേൺ ബ്രേവ് 24 റൺസിന് ബർമിംഗ്ഹാം ഫീനിക്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ ടൂർണമെന്റില് തോൽവി അറിയാതെയുള്ള സതേൺ ബ്രേവിന്റെ കുതിപ്പ് നാല് മത്സരങ്ങളായി നീണ്ടു. മറുഭാഗത്ത് ഒരൊറ്റ വിജയം പോലും നേടാനാകാതെ ബർമിംഗ്ഹാം ഫീനിക്സ് കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിടുകയാണ്.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത സതേൺ ബ്രേവ് നിശ്ചിത പന്തുകളിൽ 140/3 എന്ന സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. ലിസെല്ലെ ലീ (43), മായ ബൂഷിയർ (45) എന്നിവർ മികച്ച തുടക്കം നൽകിയപ്പോൾ, അവസാന ഓവറുകളിൽ തകർത്തടിച്ച ജെമീമ റോഡ്രിഗസ് 18 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 28 റൺസ് നേടി ടീമിനെ മികച്ച ടോട്ടലിൽ എത്തിച്ചു. ബർമിംഗ്ഹാമിനായി പന്തെറിഞ്ഞ പാക് താരം ഫാത്തിമ സന 15 പന്തുകളിൽ 33 റൺസ് വഴങ്ങി നിരാശാജനകമായ പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. അലാന കിംഗ്, ആലിസ് കാപ്സി എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ ടാമി ബ്യൂമോണ്ടും (22) ഡാവിന പെരിനും (52) ചേർന്ന് 73 റൺസിന്റെ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി ബർമിംഗ്ഹാമിന് നല്ല തുടക്കം നൽകിയെങ്കിലും ഇവരുടെ പുറത്താകൽ മത്സരത്തിൽ വഴിത്തിരിവായി. സാറാ ഗ്ലെൻ പെരിനെയും ലോറൻ ബെൽ ആലിസ് കാപ്സിയെയും പുറത്താക്കിയതോടെ ബർമിംഗ്ഹാം പ്രതിരോധത്തിലായി. സോഫി മൊളിനക്സ് രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ കൂടി വീഴ്ത്തിയതോടെ ബർമിംഗ്ഹാമിന്റെ പോരാട്ടം 116/5 എന്ന നിലയിൽ അവസാനിച്ചു. എല്ലിസ് പെറി 16 റൺസുമായും ഫാത്തിമ സന 5 റൺസുമായും പുറത്താകാതെ നിന്നു.
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