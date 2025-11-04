'സര്, ഗിറ്റാറുമായി ഞാന് റെഡി, മൈക്കുമായി താങ്കൾ തയ്യാറാണോ?' ഗവാസ്കറെ പാട്ടുപാടാന് ഓര്മിപ്പിച്ച് ജെമീമ
ഗവാസ്കറിന്റെ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് ജെമീമ.
Published : November 4, 2025 at 2:48 PM IST
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സുനില് ഗവാസ്കറിനോട് ഒരുമിച്ച് ഗാനം ആലപിക്കാന് ക്ഷണിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ വനിതാ താരം ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്. ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തോൽപ്പിച്ചാൽ ജെമീമയ്ക്കൊപ്പം താന് ഡ്യൂയറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും ഗവാസ്കര് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം ഗവാസ്കറുടെ സന്ദേശത്തെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ച് ജെമീമ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലൂടെയാണ് താരം ഗവാസ്കറിന്റെ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് ഓര്മ്മിപ്പിച്ചത്.
"ഹായ് സുനിൽ ഗവാസ്കര് സർ, നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞാൻ കണ്ടു. ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് നേടിയാൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു പാട്ട് പാടുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാന് എന്റെ ഗിറ്റാറുമായി റെഡിയാണ്. മൈക്കുമായി താങ്കളും തയ്യാറാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരുപാട് സ്നേഹം,' ജെമീമ തന്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു.
'ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് ജയിച്ചാൽ, ഞാനും ജെമീമയും, അവൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു പാട്ട് പാടും. അവളുടെ ഗിറ്റാറിനൊപ്പം ഞാൻ കൂടെ പാടുമെന്ന് ഗവാസ്കര് നേരത്തെ സ്പോർട്സ് ടുഡേയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. 'രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബിസിസിഐ അവാർഡ് ദാനചടങ്ങില് ഞങ്ങൾ പാട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞി ദിവസം തകർപ്പൻ ഇന്നിങ്സുമായി ഇന്ത്യയെ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെത്തിച്ച ജെമീമയെ ആശംസിച്ചാണ് ഗവാസ്കർ പാട്ടുപാടാന് ക്ഷണിച്ചത്.
ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ സെമിഫൈനലിൽ, 24 കാരിയായ താരം ഏകദിന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്നിംഗ്സുകളിലൊന്നാണ് പുറത്തെടുത്തത്. 134 പന്തിൽ നിന്ന് 127 റൺസ് നേടി താരം പുറത്താകാതെ നിന്നു. 115 പന്തുകളിൽനിന്നാണ് താരം ലോകകപ്പിലെ ആദ്യത്തെയും ഏകദിനത്തിലെ മൂന്നാമത്തെയും സെഞ്ചുറി നേടിയത്. ഹർമൻപ്രീത് കൗറുമായുള്ള ജെമീമയുടെ 167 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനലിലേക്കുള്ള യാത്രയിലെ നിർണായക അധ്യായമായി മാറി.
Gavaskar’s BIG promise if India wins the Women’s World Cup Final! #sunilgavaskar #jemimahrodrigues #INDvsAUS #WomensWorldCup #TeamIndia #Cricket #WomensCricket #SmritiMandhana #nikhilnaz #sportstoday pic.twitter.com/MI4eaw8NGq— Sports Today (@SportsTodayofc) October 30, 2025
'ജമീമയ്ക്കൊപ്പം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഹർമൻപ്രീത് പ്രതികരിച്ചു. മത്സരത്തില് ഹര്മന്പ്രീത് 88 പന്തില്നിന്ന് 89 റണ്സ് നേടി പുറത്തായി. കിരീടപ്പോരില് ജെമീമയ്ക്ക് സെമിയിലെ മികവ് ആവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, താരത്തിന്റെ മികച്ച ഫീൽഡിംഗും ഗ്രൗണ്ടിലെ ഊർജ്ജവും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി.
ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്
- വലംകൈ ബാറ്റര്, പാര്ട്ട് ടൈം ഓഫ് സ്പിന്നര്
- 2018-ല് ഏകദിനത്തിലും ടി20യിലും അരങ്ങേറ്റം
- 2023-ല് ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം
ജെമീമയുടെ ആസ്തി
- ബിസിസിഐ. സെന്ട്രല് കരാര്
- വനിതാ പ്രീമിയര് ലീഗ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ആഭ്യന്തര, വിദേശ ലീഗുകളിലെ ശമ്പളം
- ബ്രാന്ഡ് എന്ഡോഴ്സ്മെന്റുകളും മറ്റുവേദികളിലെ സാന്നിധ്യവും
