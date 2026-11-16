ഐസിസി ചെയർമാനായി ജയ് ഷായ്ക്ക് രണ്ടാമൂഴം; തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എതിരില്ലാതെ
ജയ് ഷാ വീണ്ടും ഐസിസി തലപ്പത്തേക്ക്; രണ്ടാം തവണയും എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
Published : November 16, 2026 at 2:21 PM IST
ദുബായ്: അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) ചെയർമാനായി ജയ് ഷായെ രണ്ടാം തവണയും എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ബാലിയിൽ ചേർന്ന ഐസിസി ബോർഡ് യോഗത്തിലാണ് ഔദ്യോഗിക തീരുമാനമുണ്ടായത്.
2024 ഓഗസ്റ്റിലാണ് 35-ാം വയസ്സിൽ ഐസിസിയുടെ തലപ്പത്തെത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയായി ജയ് ഷാ ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് 2024 ഡിസംബർ ഒന്നിന് അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റു. അന്നത്തെ ചെയർമാനായിരുന്ന ഗ്രെഗ് ബാർക്ലേ മൂന്നാം തവണയും മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതോടെയാണ് ജയ് ഷാ ഏക സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എത്തിയത്. ജഗ്മോഹൻ ഡാൽമിയ, ശരദ് പവാർ, എൻ. ശ്രീനിവാസൻ, ശശാങ്ക് മനോഹർ എന്നിവർക്ക് ശേഷം ഐസിസിയെ നയിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ജയ് ഷാ.
The International Cricket Council (ICC) Board is delighted to announce the unopposed reappointment of Mr Jay Shah for a second term as ICC Chair, following a proposal by the ICC Directors at the Board and Committee meetings in Bali. This decision reflects the Board’s confidence in Shah’s leadership and provides continuity at a defining moment for the sport, with global expansion, growth in fandom and commercial development on the strategic roadmap for its future. ICC Chairman Jay Shah said: “I am deeply honoured by the confidence the ICC Board has placed in me and sincerely grateful to every Director for their continued trust and support. Serving as Chair of the ICC is both a privilege and a responsibility, and I remain committed to working with our Members to advance the interests of cricket across the world. “We are entering one of the most important and exciting periods in our sport’s history. Cricket’s return to the Olympic Games at LA28 presents an extraordinary opportunity to introduce our game to new audiences and inspire a new generation of players and fans. “Our responsibility extends well beyond delivering successful events. We must build a stronger and more sustainable future for the sport with a focus on fans, athletes, commercial partners and other key stakeholders. “I have always believed that cricket’s greatest strength lies in its ability to bring people together. With the support of the Board and our Members, our focus will be on turning ambition into action and ensuring that the progress we make leaves a lasting legacy for generations to come.” More: https://t.co/Xs4sidFvOU— ICC (@ICC) November 16, 2026
പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ
2028-ലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ക്രിക്കറ്റ് തിരിച്ചെത്തുന്ന നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിൽ ജയ് ഷായുടെ തുടർച്ചയായ നേതൃത്വം ഐസിസിക്ക് കരുത്താകും. ഒളിമ്പിക്സ് ഒരുക്കങ്ങൾക്കൊപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന്റെ വളർച്ച, അസോസിയേറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുക, കായികയിനത്തിന്റെ ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന മുൻഗണനകൾ.
ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ പിന്തുണയ്ക്ക് ജയ് ഷാ നന്ദി അറിയിച്ചു. "ഐസിസി ബോർഡ് എന്നിലർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിൽ അതിയായ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിക്കറ്റിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി അംഗരാജ്യങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിലൂടെ പുതിയ തലമുറയെയും ആരാധകരെയും ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും, വെറും ടൂർണമെന്റുകള് നടത്തുന്നതിനപ്പുറം ക്രിക്കറ്റിന് ശക്തമായൊരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന്റെ പിന്തുണ
റിച്ചാർഡ് തോംസൺ (ഇസിബി ചെയർമാൻ): അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജയ് ഷായുടെ നേതൃത്വം അനിവാര്യമാണെന്ന് തോംസൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഉഭയകക്ഷി പരമ്പരകളുടെ പ്രസക്തി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
റോസ് റിവാസ് (ഐസിസി സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർ): വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ജയ് ഷാ നൽകുന്ന പിന്തുണയെ അവർ അഭിനന്ദിച്ചു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും വനിതാ താരങ്ങൾക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ തുടർഭരണം സഹായിക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
തവെങ്വ മുകുഹ്ലാനി (സിംബാബ്വെ ക്രിക്കറ്റ് ചെയർമാൻ): 2027-ലെ പുരുഷ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ആഫ്രിക്കൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ വികസനത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നും അതിന് ജയ് ഷായുടെ നേതൃത്വം ഗുണകരമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
റോജർ ടൂസ് (ന്യൂസിലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ഡയറക്ടർ) & ഗുരുമൂർത്തി പളനി (അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർ ചെയർ): ക്രിക്കറ്റിന്റെ വിവിധ ഫോർമാറ്റുകളുടെ ആകർഷണീയത നിലനിർത്താൻ കൂട്ടായ പരിശ്രമം വേണമെന്ന് റോജർ ടൂസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ആഗോളതലത്തിലുള്ള ക്രിക്കറ്റിന്റെ വളർച്ച അസോസിയേറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മത്സരങ്ങളും നിക്ഷേപങ്ങളും ലഭിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കണമെന്ന് ഗുരുമൂർത്തി പളനി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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