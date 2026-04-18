ഇതെന്ത് മറിമായം! സ്റ്റേഡിയത്തിലെ തിരക്കിനിടയിൽ ആരാധകർക്കൊപ്പം കളി കണ്ട് ജയ് ഷായും ഗാംഗുലിയും

വിഐപി പരിവേഷമില്ലാതെ ജയ് ഷായും ദാദയും, അഹമ്മദാബാദിലെ കൊടുംചൂടിലും ഗാലറിയിലിരുന്ന് കളി കണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് പ്രമുഖർ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 18, 2026 at 12:41 PM IST

അഹമ്മദാബാദ്: ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ പ്രമുഖ വ്യക്തികളും സെലിബ്രിറ്റികളും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വരുന്നത് ഒരു പതിവ് കാഴ്‌ചയാണ്. പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ വിഐപി ബോക്‌സുകളിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് കളി ആസ്വദിക്കുന്ന താരങ്ങളെയും ഭരണാധികാരികളെയും നാം എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇത്തവണ അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്‌തമായ, ആരാധകരെ അമ്പരപ്പിച്ച മറ്റൊരു കാഴ്‌ചയായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ വിഐപി സംസ്‌കാര ത്തിന് പുതിയൊരു മാനം നൽകിക്കൊണ്ട്, എയർകണ്ടീഷൻ ചെയ്‌ച മുറികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ സാധാരണക്കാരായ ആരാധകർക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു!

ആരാധകർക്കൊപ്പം ഗാലറിയിൽ ജയ് ഷായും ദാദയും

ഐസിസി ചെയർമാൻ ജയ് ഷായും മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൗരവ് ഗാംഗുലിയുമാണ് വിഐപി പരിവേഷം മാറ്റിവെച്ച് ഗാലറിയിലെത്തിയത്. അഹമ്മദാബാദിലെ കൊടുംചൂടും ഈർപ്പവും വകവെക്കാതെ, ആരാധകർക്കൊപ്പം സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് കസേരകളിലിരുന്ന് ഇരുവരും കളി ആസ്വദിച്ചു. പവർഫുൾ പദവികൾ അലങ്കരിക്കുന്നവർ സാധാരണക്കാരെപ്പോലെ ഗാലറിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍, "വിഐപി സംസ്കാരം" ഉപേക്ഷിച്ച ഇരുവരെയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടി. ആരാധകരുടെ വികാരങ്ങൾ തൊട്ടറിയാൻ സ്റ്റാൻഡിലെ ഈ ഇരിപ്പ് അവരെ സഹായിച്ചുവെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളുടെ വിലയിരുത്തൽ.

ഗിൽ മാസ്റ്റർക്ലാസ്

അതേസമയം ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിനെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. കൊൽക്കത്ത ഉയർത്തിയ 181 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് 19.4 ഓവറിൽ അഞ്ചു വിക്കറ്റുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ഗുജറാത്ത് എത്തി. ഈ സീസണിലെ തുടർച്ചയായ ആറാം തോൽവിയോടെ കൊൽക്കത്ത പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണു.

181 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഗുജറാത്തിനായി ശുഭ്‌മൻ ഗിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചു. 86 റൺസ് നേടിയ ഗിൽ, എട്ട് ഫോറുകളും നാല് സിക്സറുകളും സഹിതം 172 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലാണ് ബാറ്റ് വീശിയത്. സായ് സുദർശനുമായി (22) ചേർന്ന് ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ 71 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഗിൽ വിജയത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു. സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് കുതിക്കുകയായിരുന്ന ഗില്ലിനെ കാമറൂൺ ഗ്രീനിന്‍റെ മിന്നും ക്യാച്ചാണ് പുറത്താക്കിയത്.

നേരത്തെ ബാറ്റ് ചെയ്‌ത കൊൽക്കത്തയ്ക്കായി കാമറൂൺ ഗ്രീൻ 55 പന്തിൽ 79 റൺസ് നേടി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. എന്നാൽ സഹതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്ര പിന്തുണ ലഭിക്കാത്തത് തിരിച്ചടിയായി. ബൗളിംഗിൽ വരുൺ ചക്രവർത്തി രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി ഗുജറാത്തിനെ വിറപ്പിച്ചെങ്കിലും രാഹുൽ തെവാത്തിയയും ഇംപാക്ട് സബ് ഷാരൂഖ് ഖാനും ചേർന്ന് രണ്ട് പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ഗുജറാത്തിനെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു.

