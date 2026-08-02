പരിക്ക് വില്ലനായി; ശ്രീലങ്കൻ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ബുംറ കളിച്ചേക്കില്ല; പകരക്കാരനായി ആഖിബ് നബി!
കാൽമുട്ടിന് പരിക്ക് വില്ലനായി, ശ്രീലങ്കൻ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ബുംറ കളിച്ചേക്കില്ല.
Published : August 2, 2026 at 5:00 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുൻനിര പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്ക് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര നഷ്ടമായേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇടത് കാൽമുട്ടിലെ അസ്വസ്ഥതയാണ് താരത്തിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടിയായത്. ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ ഗാലിലാണ് ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നത്.
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കിടെയാണ് ബുംറയ്ക്ക് ആദ്യമായി പരിക്കേൽക്കുന്നത്. കാർഡിഫിൽ നടന്ന രണ്ടാം ഏകദിന മത്സരത്തിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഇടത് കാൽമുട്ടിന് ശക്തമായ ആഘാതമേൽക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കാൽമുട്ടിൽ നീർവീക്കം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ജൂലൈ 19-ന് ലോർഡ്സിൽ നടന്ന നിർണായകമായ അവസാന ഏകദിന മത്സരത്തിൽ താരത്തിന് വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു.
ബുംറ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് പാസായെന്ന തരത്തിൽ നേരത്തെ ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ബംഗളൂരുവിലെ ബിസിസിഐ സെന്റര് ഓഫ് എക്സലൻസിൽ കഴിയുന്ന താരം ഇതുവരെ ബൗളിംഗ് പോലും പുനരാരംഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. താരം ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് മത്സരരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് പരിക്ക് കൂടുതൽ ഗുരുതരമാക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ മെഡിക്കൽ സംഘം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബുംറയുടെ പൂർണ്ണമായ തിരിച്ചുവരവിനാണ് ബിസിസിഐ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. അതിനാൽ ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ വിശ്രമം അനുവദിക്കാനാണ് സാധ്യത.
🚨 JUST IN 🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) August 2, 2026
Jasprit Bumrah has been ruled out of the Sri Lanka Tests. He failed to recover from the knee injury sustained during the England ODIs.#SLvsIND pic.twitter.com/q1cNLurTS2
പകരക്കാരനായി ആഖിബ് നബി
ഫിറ്റ്നസ് ക്ലിയറൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വിധേയമായിട്ടായിരുന്നു ശുഭ്മന് ഗില്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റ് സ്ക്വാഡിൽ ബുംറയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ബുംറ പുറത്താകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഉടൻ തന്നെ പകരക്കാരനെ പ്രഖ്യാപിക്കും. പേസ് ബോളിംഗ് ഓൾറൗണ്ടർ ആഖിബ് നബിയാണ് ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ളത്. ഈ വർഷം ജമ്മു കശ്മീരിനെ രഞ്ജി ട്രോഫി കിരീടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ആഖിബ് 60 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ അടുത്തിടെ നടന്ന ഇന്ത്യ എ ടീമിന്റെ ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിലും, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ദേശീയ ടീമിനൊപ്പമുള്ള പരിശീലനത്തിലും താരം മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയും മത്സരക്രമവും
ബുംറയുടെ അഭാവത്തിലും ശക്തമായ പേസ് നിരയുമായാണ് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ എന്നിവരാണ് നിലവിൽ സ്ക്വാഡിലുള്ള മറ്റ് പേസർമാർ. ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീം ഓഗസ്റ്റ് 4-ന് ശ്രീലങ്കയിലെത്തും.
- ഓഗസ്റ്റ് 7 - 9: കൊളംബോയിലെ എൻസിസിയിൽ ത്രിദിന പരിശീലന മത്സരം.
- ഓഗസ്റ്റ് 15 - 19: ഒന്നാം ടെസ്റ്റ് (ഗാലെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം).
- ഓഗസ്റ്റ് 23 - 27: രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് (സിംഹളീസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്).
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