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ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026: ടുണീഷ്യയെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ജപ്പാൻ; ചരിത്ര വിജയത്തോടെ നോക്കൗട്ട് സാധ്യത സജീവം

ഇരട്ട ഗോളുകളോടെ തിളങ്ങിയ അയാസെ ഉവേദ ജപ്പാൻ്റെ ചരിത്ര വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.

Ayase Ueda double goal Japan vs Tunisia Group F knockout stage
ഡെയ്ച്ചി കമാഡ (ANI)
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By ANI

Published : June 21, 2026 at 2:37 PM IST

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മോണ്ടെറി : ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ൽ ആധികാരിക പ്രകടനത്തോടെ ജപ്പാൻ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഒരുപടി കൂടി അടുത്തു. ഗ്രൂപ്പ് എഫിൽ നടന്ന വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് ജപ്പാൻ വടക്കേ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ ടുണീഷ്യയെ തകർത്തെറിഞ്ഞത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ 1000-ാമത്തെ മത്സരമായിരുന്നു ഇത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ജപ്പാൻ ഒരു മത്സരത്തിൽ നാല് ഗോളുകൾ നേടുന്നത്.

കമാഡയിലൂടെ മിന്നൽ തുടക്കം

മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഏഷ്യൻ കരുത്തരായ ജപ്പാൻ കളം നിറഞ്ഞു കളിച്ചു. നാലാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഡെയ്ച്ചി കമാഡയിലൂടെ ജപ്പാൻ മുന്നിലെത്തി. കൈറ്റോ നകാമുറ നൽകിയ മികച്ചൊരു പാസിനെ ടുണീഷ്യൻ പ്രതിരോധ നിരയെ കാഴ്‌ചക്കാരാക്കി കമാഡ വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു.

ഉവേദയുടെ പവർഫുൾ ഗോൾ

ആദ്യ ഗോളിന് ശേഷവും ജപ്പാൻ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചു. മുപ്പത്തിയൊന്നാം മിനിറ്റിൽ ജപ്പാൻ തങ്ങളുടെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. ബോക്‌സിന് തൊട്ടുപുറത്തുനിന്ന് അയാസെ ഉവേദ തൊടുത്ത തകർപ്പൻ ഷോട്ട് ടുണീഷ്യൻ ഗോൾകീപ്പർ അയ്മെൻ ദഹ്മെനെ മറികടന്ന് വലയിൽ പതിച്ചു. ഇതോടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ജപ്പാൻ 2 - 0 ന് മുന്നിലായി.

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പ്രതിരോധം തകർത്ത് മൂന്നാം ഗോൾ

രണ്ടാം പകുതിയിലും കളിയിൽ തിരിച്ചുവരാൻ ടുണീഷ്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഹാനിബാൽ മെജ്ബ്രിയിലൂടെ ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ജപ്പാൻ പ്രതിരോധം അത് തടഞ്ഞു. 69 ാം മിനിറ്റിൽ ജൂനിയ ഇറ്റോയിലൂടെ ജപ്പാൻ മൂന്നാം ഗോൾ നേടി. ടുണീഷ്യൻ ഡിഫൻഡർ മുഹമ്മദ് അമീൻ ബെൻ ഹമീദയെ മറികടന്ന് ഇറ്റോ പന്ത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

ചരിത്രം കുറിച്ച് ഉവേദ

മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ അയാസെ ഉവേദ തൻ്റെ രണ്ടാം ഗോളും നേടി ജപ്പാൻ്റെ ഗോൾപട്ടിക തികച്ചു. ഒരു ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ ജാപ്പനീസ് താരമെന്ന റെക്കോർഡും ഇതോടെ ഉവേദ സ്വന്തമാക്കി.ഈ തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് എഫ് ൽ ജപ്പാൻ്റെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തമായി. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ സ്വീഡനെതിരെ ഒരു പോയിൻ്റ് നേടിയാൽ ജപ്പാന് റൗണ്ട് ഓഫ് 32 ലേക്ക് യോഗ്യത നേടാം.

ടുണീഷ്യക്കെതിരെയുള്ള ഈ തകർപ്പൻ ജയം ഗ്രൂപ്പ് എഫിൽ ജപ്പാൻ്റെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ ഭദ്രമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നെതർലൻഡ്‌സിനോട് സമനില (2-2) വഴങ്ങിയ ജപ്പാന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 4 പോയിൻ്റുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന ലീഗ് മത്സരത്തിൽ സ്വീഡനെയാണ് ജപ്പാൻ നേരിടുക. ജൺ 26-ന് ഡാളസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ നിർണായക പോരാട്ടത്തിൽ ഒരു സമനിലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റോ നേടിയാൽ പോലും ജപ്പാന് ഔദ്യോഗികമായി റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ലേക്ക് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കാം. നിലവിലെ ഫോമിൽ സ്വീഡനെ മറികടന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി ജപ്പാൻ നോക്കൗട്ടിലേക്ക് മുന്നേറുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.

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TAGGED:

AYASE UEDA DOUBLE GOAL
JAPAN VS TUNISIA
GROUP F
KNOCKOUT STAGE
FIFA WORLD CUP 2026

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