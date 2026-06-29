ബ്രസീലിനെ ഞെട്ടിക്കാൻ ജപ്പാൻ വീണ്ടുമെത്തുന്നു; ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറി നടക്കുമോ?
ചരിത്രം കുറിക്കാൻ സാമുറായ് ബ്ലൂസ്, ലോകകപ്പ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ന് ജപ്പാൻ - ബ്രസീൽ മഹാപോരാട്ടം!
Published : June 29, 2026 at 11:06 AM IST
ഹൂസ്റ്റൺ: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തിൽ ജപ്പാൻ ഇന്ന് കരുത്തരായ ബ്രസീലിനെ നേരിടും. ടെക്സാസിലെ ഹൂസ്റ്റണിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം ഇന്ന് രാത്രി 10:30നു നടക്കുന്ന മത്സരം ജപ്പാൻ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ മത്സരമാണെന്ന് ജപ്പാൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സുനേയാസു മിയാമോട്ടോ വ്യക്തമാക്കി. ലോകകപ്പിൽ ഇതുവരെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ കടന്നിട്ടില്ലാത്ത ജപ്പാന്, 48 ടീമുകളായി വ്യാപിപ്പിച്ച ഈ പുതിയ ടൂർണമെന്റില് ആ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാകുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് ടീം ക്യാംപ്.
ചരിത്രപരമായ മത്സരം
2002, 2006 ലോകകപ്പുകളിൽ ജപ്പാനെ നായകനായി നയിക്കുകയും 2024 മുതൽ ജെ.എഫ്.എ പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മിയാമോട്ടോ, ഈ നിലവിലെ സ്ക്വാഡിന് ചരിത്രം തിരുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ബ്രസീലിനെതിരെയാണ് കളിയെങ്കിലും കളിക്കാർക്കും ടീമിനും പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
'ഈ മത്സരത്തിനായി ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടുകയാണ് ടീമിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യമെന്ന് കളിക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനായി ഞങ്ങൾ അവർക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മുൻകാല ചരിത്രവും സമീപകാല ഫോമും
ബ്രസീലിനെതിരെയുള്ള മുൻകാല റെക്കോർഡുകൾ ജപ്പാന് അനുകൂലമല്ല. ഇതുവരെ കളിച്ച 14 മത്സരങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് ജപ്പാന് ജയിക്കാനായത്. 11 എണ്ണത്തിൽ ബ്രസീൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം സമനിലയിലായി. ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ കളിച്ച നാല് മത്സരങ്ങളിലും ബ്രസീൽ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് (2006-ൽ ജപ്പാനെ 4-1 ന് തോൽപ്പിച്ചതുൾപ്പെടെ).
മറുവശത്ത് ജപ്പാൻ ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കളിച്ച 5 മത്സരങ്ങളിൽ 1 വിജയവും 1 സമനിലയും 3 തോൽവികളുമാണ് ഫലം. 2018-ൽ കൊളംബിയക്കെതിരെ നേടിയ 2-1 ന്റെ വിജയമാണ് ഇതിലെ ഏക ആശ്വാസം.
എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ടോക്കിയോയിൽ നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ 2-0 ന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം 3-2 ന് ബ്രസീലിനെ അട്ടിമറിച്ച അവിസ്മരണീയമായ വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ജപ്പാൻ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നത്.
É mata-mata, Brasil! Chegou a hora de conhecer o próximo desafio da nossa Seleção. 🇧🇷— brasil (@CBF_Futebol) June 26, 2026
O adversário será o Japão, em duelo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026.
🗓️ Segunda-feira, 29/06
🕑 14h (horário de Brasília)
📍 Houston, Estados Unidos
Agora é foco total!… pic.twitter.com/4W0XJeVdE0
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മിന്നും പ്രകടനം
ഗ്രൂപ്പ് F-ൽ നെതർലൻഡ്സിനു പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് ജപ്പാൻ നോക്കൗട്ടിൽ എത്തിയത്. നെതർലൻഡ്സിനോട് 2-2 നും സ്വീഡനോട് 1-1 നും സമനില പാലിച്ച ജപ്പാൻ, ടുണീഷ്യയെ 4-0 ന് തകർത്തു. ഈ ടൂർണമെന്റില് ജപ്പാന്റെ 10 വ്യത്യസ്ത കളിക്കാരാണ് ഗോളോ അസിസ്റ്റോ നേടിയിട്ടുള്ളത്. 2022 ലോകകപ്പിൽ 4 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 8 കളിക്കാർ സംഭാവന നൽകിയതായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപത്തെ റെക്കോർഡ്.
ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ലക്ഷ്യം
ഹൂസ്റ്റണിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന മത്സരം ജപ്പാന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് മത്സരമാണ്. മുൻപ് നാല് തവണ ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും (2002-ൽ തുർക്കി, 2010-ൽ പരാഗ്വേ, 2018-ൽ ബെൽജിയം, 2022-ൽ ക്രോയേഷ്യ) ജപ്പാന് പ്രീ-ക്വാർട്ടർ കടമ്പ കടക്കാനായിട്ടില്ല. ജപ്പാനെ തോൽപ്പിച്ച തുർക്കി, ബെൽജിയം, ക്രോയേഷ്യ ടീമുകൾ ആ ലോകകപ്പുകളിൽ സെമി ഫൈനൽ വരെ എത്തിയിരുന്നു.
പുതിയ 48 ടീമുകളുടെ ഫോർമാറ്റ് അനുസരിച്ച് ക്വാർട്ടറിലെത്താൻ ജപ്പാന് രണ്ട് നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിലും, മികച്ച ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട പ്രകടനവും, ബ്രസീലിനെതിരെയുള്ള സമീപകാല അട്ടിമറി വിജയവും നൽകുന്ന കരുത്തിൽ ജപ്പാൻ മറ്റൊരു അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്.
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