ജപ്പാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബാഡ്മിന്റണ്; ലക്ഷ്യ സെൻ ക്വാർട്ടറിൽ, എച്ച്എസ് പ്രണോയ് പുറത്തായി
ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ലക്ഷ്യ സെൻ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന് ലോഹ് കീൻ യൂവിനെ നേരിടും.
Published : November 13, 2025 at 6:12 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: കുമാമോട്ടോ ജപ്പാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബാഡ്മിന്റണ് ടൂർണമെന്റില് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യ സെൻ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. പുരുഷ സിംഗിൾസ് മത്സരത്തിൽ സിംഗപ്പൂരിന്റെ ജിയ ഹെങ് ജേസൺ തെഹിനെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം. ഏഴാം സീഡായ ലക്ഷ്യ സെൻ 39 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിന്ന മത്സരത്തില് 21-13, 21-11 എന്ന സ്കോറിനാണ് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ ഗെയിമിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ലക്ഷ്യ 8-5 എന്ന ലീഡ് നേടിയിരുന്നു. ഇടവേളയിൽ ഇന്ത്യൻ താരം മുന്നിലെത്തുന്നതിനുമുമ്പ് തെഹ് 10-9 എന്ന നേരിയ ലീഡ് നേടി. ലക്ഷ്യ തുടർച്ചയായി ഏഴ് പോയിന്റുകള് നേടി മുന്നേറിയപ്പോൾ 14-13 വരെ ഇരുവരും ശക്തമായി പൊരുതുകയായിരുന്നു. ഇടവേളയിൽ 5-0 ഉം പിന്നീട് 11-3 ഉം എന്ന നിലയിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്ന് ഇന്ത്യൻ താരം കൂടുതൽ ആധിപത്യം പുലർത്തി. ലക്ഷ്യ സ്ഥിരതയോടെ മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ടെഹിനെതിരെ സെന്നിന്റെ തുടർച്ചയായ നാലാമത്തെ വിജയമാണിത്.
INTO THE QUARTERFINALS! 🇮🇳 🔝— ESPN India (@ESPNIndia) November 13, 2025
Lakshya Sen picked up a straight-game win over Singapore's Jia Heng Jason Teh (21-13, 21-11) to reach the Kumamoto Masters Japan quarterfinals 💪
➡️ Read the full story: https://t.co/26wnXMdBt9 pic.twitter.com/Ugx0hdzoA0
അതേസമയം ടൂർണമെന്റില് താരം നേടുന്ന തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയമാണിത്. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ജപ്പാന്റെ കോക്കി വതനാബെയെ ഇന്ത്യൻ താരം പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നിലവിൽ ലോക 15-ാം നമ്പർ താരമായ സെൻ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യനും സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ലോഹ് കീൻ യൂവിനെ നേരിടും. കുമാമോട്ടോ മാസ്റ്റേഴ്സിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ താരം എച്ച് എസ് പ്രണോയ് പരാജയപ്പെട്ടു. 46 മിനിറ്റ് നീണ്ട രണ്ടാം റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ 33 കാരനായ പ്രണോയ് ഡെൻമാർക്കിന്റെ റാസ്മസ് ജെംകെയോട് 18-21 15-21 എന്ന സ്കോറിനാണ് വീണത്.
- Also Read:അണ്ടർ 23 ഏകദിന ടൂർണ്ണമെൻ്റിൽ കേരളത്തിന് മിന്നും ജയം; ഹരിയാനയെ 230 റൺസിന് തകർത്തു
- Also Read:നാണംകെട്ട് പാക്കിസ്ഥാൻ...! സ്ഫോടനത്തിനു പിന്നാലെ ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു