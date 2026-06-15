ഇങ്ങനെയുമുണ്ടോ മനുഷ്യർ! സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ആ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് ഫിഫയ്ക്ക് പോലും മിണ്ടാതിരിക്കാനായില്ല!
കളി സമനിലയിലായി, പക്ഷേ കളം നിറഞ്ഞത് ജാപ്പനീസ് ആരാധകർ, ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയം കവർന്ന് ആ വേറിട്ട കാഴ്ച.
Published : June 15, 2026 at 1:01 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: അവർ വന്നു, ആർത്തുവിളിച്ചു, ഒടുവിൽ തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം കാത്തുകൊണ്ട് സ്റ്റേഡിയം വൃത്തിയാക്കി മടങ്ങി. ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ നെതർലൻഡ്സിനെതിരായ ആവേശകരമായ 2-2 സമനിലയ്ക്ക് പിന്നാലെ, ഗാലറിയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് ജാപ്പനീസ് ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ വീണ്ടും ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയം കവരുകയാണ്.
ഗാലറി കൈയടക്കി ജപ്പാൻ്റെ ശുചീകരണ ദൗത്യം
ആവേശപ്പോരാട്ടം കണ്ട് മറ്റ് കാണികൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്തേക്ക് കുതിച്ചപ്പോൾ, ജപ്പാൻ ആരാധകർ അവിടെത്തന്നെ തുടർന്നു. കയ്യിൽ കരുതിയ വലിയ നീല പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളുമായി ഗാലറിയിലെ സീറ്റുകൾക്കിടയിലൂടെ നീങ്ങിയ നൂറുകണക്കിന് ആരാധകർ, അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുപ്പികളും ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളും കപ്പുകളും പൂർണ്ണമായും പെറുക്കി മാറ്റി.
A World Cup tradition like no other (ft. Jameis Winston)— The Athletic (@TheAthletic) June 15, 2026
Japanese fans cleaned up trash postgame, as they always do, but this time with a little bit of help.
🎥 @FOX4pic.twitter.com/p6EOJA5Hby
പ്രശംസയുമായി ഫിഫ
ജപ്പാൻ ആരാധകരുടെ ഈ മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്തിയെ പ്രശംസിച്ച് ഫിഫ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. "ജപ്പാൻ ആരാധകർ അവരുടെ പതിവ് ശൈലി തുടരുന്നു... ഡാല്ലസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഗാലറി വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ തങ്ങളുടെ മികച്ച സംസ്കാരം ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു," ഫിഫ കുറിച്ചു. മറ്റൊരു പോസ്റ്റിൽ, ആരാധകർ സ്റ്റേഡിയം വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ജാപ്പനീസ് കാണിയുടെ വീഡിയോയും ഫിഫ പങ്കുവെച്ചു.
"ഇത് കളിക്കാരോടും സ്റ്റേഡിയത്തോടുമുള്ള ബഹുമാനം"
"ഇതൊരു സംസ്കാരമാണ്, അതിലുപരി എല്ലാറ്റിനോടുമുള്ള ബഹുമാനമാണ്. കളിക്കാരോടും മറ്റ് ആരാധകരോടും സ്റ്റേഡിയത്തോടുമുള്ള ബഹുമാനം. ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ബഹുമതിയായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയൊരു അഴുക്കുചാൽ ഉണ്ടാക്കി മടങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല," ഫിഫ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിൽ ഒരു ആരാധകൻ പറയുന്നു.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് കൈയടി
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ജപ്പാൻ ആരാധകർക്ക് വൻ പ്രശംസയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. "ലോകം ജപ്പാനിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം, ഇത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്," എന്ന് ഒരു യൂസർ കുറിച്ചപ്പോൾ, "ക്ലാസ് ശാശ്വതമാണ്, ജപ്പാൻ ആരാധകർക്ക് വീണ്ടും ആദരവ്!" എന്നാണ് മറ്റൊരാൾ പ്രതികരിച്ചത്.
Japan fans doing what they do 🙌🇯🇵— FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026
Following their incredible 2-2 draw with Netherlands, @jfa_samuraiblue supporters once again demonstrated their impeccable manners, tidying the stands before departing Dallas Stadium. pic.twitter.com/clODmtsH2w
ആവേശം നിറഞ്ഞ പോരാട്ടം
ഗ്രൂപ്പ് എഫ് മത്സരത്തിൽ നെതർലൻഡ്സിനെതിരെ 2-2 എന്ന നിലയിലാണ് ജപ്പാൻ തങ്ങളുടെ ലോകകപ്പ് പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചത്. 51-ാം മിനിറ്റിൽ വിർജിൽ വാൻ ഡൈക്കിലൂടെ നെതർലൻഡ്സ് മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും കെയ്റ്റോ നകാമുറയിലൂടെ ജപ്പാൻ തിരിച്ചടിച്ചു. തുടർന്ന് ക്രിസെൻസിയോ സമ്മർവില്ലിലൂടെ ഡച്ചുകാർ വീണ്ടും ലീഡ് എടുത്തു. എന്നാൽ മത്സരത്തിന്റെ അവസാന മിനിറ്റിൽ ഡെയ്ച്ചി കമാഡ നേടിയ നാടകീയ ഗോളിലൂടെ ജപ്പാൻ സമനില പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു.
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