ഇഞ്ചുറി ടൈം ഗോളിൽ ബ്രസീലിനെ ഞെട്ടിച്ച് ജപ്പാൻ; വിനീഷ്യസിന്റെ ഇരട്ടഗോൾ പാഴായി
വിനീഷ്യസ് മാജിക്കിനെ മറികടന്ന് ജപ്പാന്റെ തന്ത്രപ്രധാന ജയം; ബ്രസീലിനെ 3–2ന് വീഴ്ത്തി 'സമുറായി ബ്ലൂ'.
Published : November 15, 2026 at 7:31 AM IST
ടോക്കിയോ: അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദമത്സരത്തില് താരനിബിഡമായ ബ്രസീലിനെ 3-2ന് അട്ടിമറിച്ച് ജപ്പാൻ. വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന്റെ ഇരട്ടഗോളുകളുടെ കരുത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ച കാനറികളെ, കൃത്യമായ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും അതിവേഗ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ജപ്പാൻ മറികടന്നത്. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ടി. സകാമോട്ടോ നേടിയ ഗോളാണ് ജപ്പാന് മിന്നും വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
ലോകോത്തര താരങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത മികവിനെ കൂട്ടായ്മയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ നേരിടാമെന്ന് ജപ്പാൻ പരിശീലകൻ ഹാജിമെ മോറിയാസു തെളിയിച്ചു. പന്ത് കൈവശം വെച്ച് കളിക്കുന്ന ബ്രസീലിനെ മധ്യനിരയിൽ കുടുക്കാനും, പന്ത് ലഭിച്ചാലുടൻ വിങ്ങുകളിലൂടെ അതിവേഗം ആക്രമിക്കാനുമായിരുന്നു ജപ്പാന്റെ പദ്ധതി. മറുവശത്ത്, വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന് വൺ-ഓൺ-വൺ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ജപ്പാൻ പ്രതിരോധത്തെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാനുമുള്ള തന്ത്രങ്ങളുമായാണ് കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി ബ്രസീലിനെ ഇറക്കിയത്.
WHAT A GAME BETWEEN JAPAN AND BRAZIL 🍿 🇯🇵 Japan take a 2-0 lead 🇧🇷 Vinicius Jr's brace makes it 2-2 ⏰ Japan score a 92nd-minute winner 🟥 Raphinha and Carlo Ancelotti are both sent off https://t.co/hPiZwEKjAQ— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 14, 2026
ജപ്പാന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ
4-2-2-2 എന്ന ശൈലിയിലാണ് ജപ്പാൻ അണിനിരന്നത്. ബ്രസീൽ പ്രതിരോധതാരങ്ങളായ ഗബ്രിയേലിനും കുഞ്ഞയ്ക്കും പന്ത് കൈവശം വെക്കാൻ സമയം നൽകിയ ജപ്പാൻ, ബ്രൂണോ ഗിമറെസിലേക്കോ ആന്ദ്രെ ലൂയിസിലേക്കോ പന്തെത്തുമ്പോൾ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന 'പ്രസ്സിംഗ്' തന്ത്രമാണ് പയറ്റിയത്.
ആദ്യ 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ബ്രസീൽ ഫുൾബാക്കുകൾ കയറിക്കളിച്ച ഒഴിവുകൾ മുതലെടുത്ത് തകെഫുസ കുബോയും കെയ്റ്റോ നകാമുറയും ലക്ഷ്യം കണ്ടു. 15-ാം മിനിറ്റിൽ കുബോയാണ് ജപ്പാന് ലീഡ് നൽകിയത്. എസ്. നകാനോയും റിറ്റ്സു ഡോവാനും നൽകിയ കൃത്യമായ പാസുകളാണ് രണ്ട് ഗോളുകൾക്കും വഴിയൊരുക്കിയത്. ബ്രസീൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയപ്പോഴെല്ലാം 4-4-2 എന്ന പ്രതിരോധ കോട്ടയിലേക്ക് മാറി മധ്യഭാഗത്തൂടെയുള്ള ബ്രസീൽ നീക്കങ്ങളെ ജപ്പാൻ തടഞ്ഞു.
ബ്രസീലിന്റെ നീക്കങ്ങൾ
ഇടതുവിങ്ങിൽ കാർലോസ് അഗസ്റ്റോയും വലതുഭാഗത്ത് എസ്റ്റെവാവോയും പിന്തുണ നൽകിയതോടെ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായി ബ്രസീലിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ. ബ്രൂണോ ഗിമറെസ് പിന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി കളി മെനഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രസീലിന് ആധിപത്യം ലഭിച്ചെങ്കിലും, പന്ത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. എങ്കിലും ഗിമറെസ് നൽകിയ മികച്ച പാസുകൾ മുതലെടുത്ത് വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ നേടിയ രണ്ട് ഗോളുകൾ ബ്രസീലിനെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു (2–2).
നിർണ്ണായകമായ തന്ത്രങ്ങളുടെ പോരാട്ടം
മധ്യനിരയിലെ പോരാട്ടമാണ് കളിയുടെ ഗതി മാറ്റിയത്. കമാഡയെയും തനകയെയും അല്പം പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചു നിർത്തിയ മോറിയാസുവിന്റെ നീക്കം, ബ്രസീലിന്റെ റാഫിഞ്ഞയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി കളിക്കാനുള്ള അവസരം ഇല്ലാതാക്കി. ബ്രസീൽ താരങ്ങളുടെ വേഗതക്കുറവിനെ ജപ്പാന്റെ വിങ്ങർമാർ കൃത്യമായി മുതലെടുത്തു. 2–2 എന്ന നിലയിൽ സമനില വഴങ്ങിയിട്ടും പതറാതെ നിന്ന ജപ്പാൻ, ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ലഭിച്ച ഒരു പ്രത്യാക്രമണത്തിലൂടെ ടി. സകാമോട്ടോയിലൂടെ വിജയഗോൾ സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. ബ്രസീലിനെതിരെ കളിച്ച 16 മത്സരങ്ങളിൽ ജപ്പാന്റെ രണ്ടാമത്തെ മാത്രം വിജയമാണിത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിലും ഇതേ സ്കോറിനായിരുന്നു ബ്രസീലിന്റെ തോൽവി.
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