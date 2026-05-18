ETV Bharat / sports

സിന്നര്‍ വിന്നര്‍! ചരിത്ര വിജയത്തോടെ ഇറ്റാലിയൻ ഓപ്പൺ കിരീടത്തില്‍ മുത്തമിട്ടു

ഇറ്റാലിയൻ ഓപ്പണിൽ ചരിത്രവിജയവുമായി യാനിക് സിന്നർ; റോമിൽ കിരീടം ചൂടിയ ആദ്യ ഇറ്റലിക്കാരൻ.

Jannik Sinner
Jannik Sinner Scripts History With Maiden Italian Open Title (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 10:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

റോം: ഇറ്റാലിയൻ ഓപ്പണിൽ ചരിത്ര വിജയം കുറിച്ച് ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടെന്നീസ് താരം യാനിക് സിന്നർ. ആവേശം നിറഞ്ഞ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ നോർവേയുടെ കാസ്‌പര്‍ റൂഡിനെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് തകർത്താണ് സിന്നർ തന്‍റെ ആറാം തുടർച്ചയായ എടിപി മാസ്റ്റേഴ്‌സ് 1000 കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. സ്കോർ: 6-4, 6-4.

ഒരു മണിക്കൂറും 44 മിനിറ്റും നീണ്ടുനിന്ന മത്സരത്തിനൊടുവിലാണ് 24-കാരനായ ഇറ്റാലിയൻ താരം വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്. ഈ വിജയത്തോടെ 1976-ൽ അഡ്രിയാനോ പനാറ്റയ്ക്ക് ശേഷം ഇറ്റാലിയൻ ഓപ്പൺ കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ സ്വദേശി താരമെന്ന ചരിത്രനേട്ടം സിന്നർ സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചു.

ജോക്കോവിച്ചിന് ശേഷം 'കരിയർ ഗോൾഡൻ മാസ്റ്റേഴ്‌സ്'

റോമിലെ വിജയത്തോടെ ടെന്നീസ് ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവ്വമായ 'കരിയർ ഗോൾഡൻ മാസ്റ്റേഴ്‌സ്' നേട്ടത്തിലും സിന്നർ പങ്കാളിയായി. നിലവിലുള്ള ഒൻപത് എടിപി മാസ്റ്റേഴ്‌സ് 1000 കിരീടങ്ങളും കരിയറിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്വന്തമാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം താരമാണ് സിന്നർ. 2018-ൽ സിൻസിനാറ്റി മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ജയിച്ച് നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് മാത്രമാണ് ഇതിനുമുമ്പ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സിന്നറുടെ കരിയറിലെ പത്താമത്തെ മാസ്റ്റേഴ്‌സ് 1000 കിരീടമാണിത്.

പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്ന പോരാട്ടം

കടുത്ത സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ ഡാനിൽ മെദ്വദേവിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് സിന്നർ ഫൈനലിൽ എത്തിയത്. തുടർച്ചയായ മത്സരങ്ങൾ കാരണം സിന്നർ ശാരീരികമായി വളരെയധികം തളർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഫൈനലിൽ കടുത്ത ആക്രമണവുമായി കളി തുടങ്ങിയ കാസ്പർ റൂഡിനെ ബേസ്‌ലൈനിൽ നിന്നുള്ള കൃത്യതയാർന്ന ഷോട്ടുകളിലൂടെ സിന്നർ പ്രതിരോധിച്ചു. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയ കാണികളുടെ വൻ പിന്തുണയും താരത്തിന് ഊർജ്ജമായി.

താരങ്ങളുടെ പ്രതികരണം

"ഇറ്റലിക്കാരനായ ഒരു താരം ഈ കിരീടം നേടിയിട്ട് 50 വർഷം തികയുന്ന വർഷമാണിത്. ഈ വിജയത്തിൽ ഞാൻ അതീവ സന്തുഷ്ടനാണ്," മത്സരശേഷം സിന്നർ പറഞ്ഞു. "കഴിഞ്ഞ രണ്ടര മാസങ്ങൾ അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു. എന്‍റെ ശാരീരികക്ഷമത നിലനിർത്താൻ സഹായിച്ച മെഡിക്കൽ ടീമിന് വലിയ നന്ദി പറയുന്നു. ടെന്നീസ് കോച്ചുമാരെപ്പോലെ തന്നെ അവരും പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ്."

യാനിക് സിന്നറുടെ അവിശ്വസനീയമായ പ്രകടനത്തെ റണ്ണറപ്പായ കാസ്പർ റൂഡും പ്രശംസിച്ചു. "ഈ വർഷം യാനിക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വാക്കുകളാൽ വിവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ ടെന്നീസ് കളിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ, അവന്‍റെ ഈ നേട്ടം എത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സ്വന്തം രാജ്യത്തിനും ടീമിനും വേണ്ടി ചരിത്രം കുറിച്ച യാനിക്കിനൊപ്പം കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു ബഹുമതിയാണ്," റൂഡ് ട്രോഫി വിതരണ ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു.

Also Read: നാടകീയത നിറഞ്ഞ അവസാന ഓവർ! രാജസ്ഥാന്‍റെ പിഴവുകൾ മുതലാക്കി ഡൽഹിക്ക് ആവേശ വിജയം

TAGGED:

JANNIK SINNER
JANNIK SINNER WINS ITALIAN OPEN
SINNER VS RUUD ROME FINAL SCORE
യാനിക് സിന്നർ
ITALIAN OPEN 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.