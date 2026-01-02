ETV Bharat / sports

FURQAN BHAT PALESTINE FLAG
Jammu Police Question Local Cricketer After He Wears Palestinian Flag on Helmet During Match (Etv Bharat)
ശ്രീനഗർ (ജമ്മു കശ്‌മീർ): ജമ്മുവിൽ നടന്ന ഒരു സ്വകാര്യ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്‍റിനിടെ പലസ്‌തീന്‍ പതാക പതിച്ച ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ച് ഒരു താരം മൈതാനത്തെത്തിയത് വിവാദമാകുന്നു. വീഡിയോ വൈറലായതോടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്‌തു. സംഭവം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധത്തിനും രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങൾക്കും കാരണമായി. ജമ്മുവിലെ കെസി സ്പോർട്‌സ് ക്ലബ്ബിലാണ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ് നടക്കുന്നത്. ജമ്മു ആൻഡ് കശ്‌മീര്‍ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ (ജെകെസിഎൽ) ജമ്മു ട്രെയിൽബ്ലേസേഴ്‌സിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ പ്രാദേശിക ടീമായ ജെകെ 11 ന് കളിക്കുന്ന ഫാർക്കൻ ഭട്ടാണ് വിവാദ ഹെല്‍മറ്റ് ധരിച്ചത്.

2025 ഡിസംബർ 29-നാണ് ടൂർണമെന്‍റ് ആരംഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇത് സംസ്ഥാന ക്രിക്കറ്റ് ബോഡിയുമായി ഔദ്യോഗികമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്‌തിട്ടില്ല. മത്സരം കഴിഞ്ഞയുടനെ, ഭട്ടിന്‍റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രചരിക്കുകയായിരുന്നു. കളിക്കാരനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജമ്മുവിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയര്‍ന്നത്.

വീഡിയോ വൈറലായതോടെ പൊലീസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി കളിക്കാരനെ വിളിപ്പിച്ചു. ടൂർണമെന്‍റ് സംഘാടകനായ സാഹിദ് ഭട്ടിനെയും പൊലീസ് വിളിപ്പിച്ചു. മത്സരത്തിനിടെ പതാക പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ സാഹചര്യവും ഉദ്ദേശ്യവും കണ്ടെത്താനായിരുന്നു പോലീസ് ഫർക്കാൻ ഭട്ടിനെ വിളിച്ചതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

FURQAN BHAT PALESTINE FLAG
കശ്‌മീരി ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന്‍റെ ഹെൽമെറ്റിൽ പലസ്‌തീന്‍ പതാക (Etv Bharat)

'ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ദേശ്യവും സന്ദർഭവും കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് കളിക്കാരനെ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിന്‍റെ എല്ലാ വശങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്, ശരിയായ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നോ എന്നും സംഘാടകരുടെ പങ്കും ഉൾപ്പെടെ നോക്കുന്നുണ്ട്. നിലവില്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന്‍റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായി. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നടപടിയെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ (ജെകെസിഎ) സംഭവത്തിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുകയും ടൂർണമെന്‍റുമായോ ഉൾപ്പെട്ട കളിക്കാരുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു.'ജമ്മു കശ്‌മീര്‍ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ജെകെസിഎ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതല്ല, കളിക്കാരന് അസോസിയേഷനുമായി ബന്ധമില്ലായെന്ന് ഒരു ജെകെസിഎ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം സംഭവത്തത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് ബിജെപി നേതാവും ജമ്മു എംഎൽഎയുമായ ആർ.എസ് പത്താനിയ രംഗത്തെത്തി. ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശം നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. 'കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രാദേശിക ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ തന്‍റെ ഹെൽമെറ്റിൽ പലസ്‌തീന്‍ പതാക ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. ഇത് സ്പോർട്‌സിലൂടെ അജണ്ട പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വേദിയായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ അധികാരികളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുവെന്ന് പത്താനിയ വ്യക്തമാക്കി.

