ബംഗാളിനെ വീഴ്ത്തി ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ മുന്നേറ്റം; രഞ്ജി ട്രോഫി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഫൈനൽ പ്രവേശം
ആഖിബ് നബിയുടെ കരുത്തിൽ ബംഗാളിനെ തകർത്തു, ജമ്മു കാശ്മീർ രഞ്ജി ട്രോഫി ഫൈനലിൽ
Published : February 18, 2026 at 1:07 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ചരിത്ര മുന്നേറ്റവുമായി ജമ്മു കശ്മീര്. സെമി ഫൈനലിൽ കരുത്തരായ ബംഗാളിനെ ആറ് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് തങ്ങളുടെ 67 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ജമ്മു കശ്മീര് രഞ്ജി ട്രോഫി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. കന്നി സെമി ഫൈനൽ മത്സരത്തില് തന്നെ മിന്നും വിജയം നേടിയ കശ്മീര്, ഫെബ്രുവരി 24ന് ആരംഭിക്കുന്ന കിരീടപ്പോരില് കരുത്തരായ കർണാടകയെ നേരിടും.
ആഖിബ് നബി: സീസണിലെ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരൻ
യുവതാരം ആഖിബ് നബിയുടെ മാന്ത്രിക ബൗളിംഗ് പ്രകടനമാണ് കശ്മീരിന് ഈ ചരിത്ര വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. മത്സരത്തിലാകെ ഒൻപത് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ആഖിബ് ഈ സീസണിലെ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരൻ എന്ന നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി. 16 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്നായി 55 വിക്കറ്റുകളാണ് താരം പിഴുതത്. 12.72 എന്ന മികച്ച ശരാശരിയും 2.67 എന്ന എക്കണോമിയും താരത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. ഈ സീസണിൽ ആറ് തവണ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിച്ച ആഖിബ് തന്നെയാണ് സെമിയിലെ 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്'. ഇടംകൈയ്യൻ പേസർ സുനിൽ കുമാർ ഏഴ് വിക്കറ്റുകളുമായി മികച്ച പിന്തുണ നൽകി.
Congratulations to J&K cricket team on their magnificent victory in Ranji Trophy semi-final! You have etched a new golden chapter in the sporting history of J&K. Entire UT is proud of your extraordinary performance. May you continue this winning momentum and bring glory to J&K.— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) February 18, 2026
ബാറ്റിംഗിലെ കരുത്ത്
ആദ്യ ഇന്നിങ്സില് ബംഗാൾ 328 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ അബ്ദുൾ സമദിന്റെ (82) ബാറ്റിംഗ് കരുത്തിലാണ് കശ്മീർ തിരിച്ചടിച്ചത്. രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ബംഗാളിനെ വെറും 99 റൺസിന് കശ്മീർ ബൗളർമാർ എറിഞ്ഞൊതുക്കി. 126 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന കശ്മീരിനായി വൻഷാജ് ശർമ്മ (43), ഐപിഎൽ താരം അബ്ദുൾ സമദ് (29*) എന്നിവർ ചേർന്ന് നാലാം ദിനം ആദ്യ സെഷനിൽ തന്നെ വിജയം ഉറപ്പാക്കി. ക്യാപ്റ്റൻ പരസ് ഡോഗ്രയുടെ അനുഭവസമ്പത്തും ടീമിന് കരുത്തായി.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിനന്ദനം
ടീമിന്റെ ചരിത്ര നേട്ടത്തിൽ ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള താരങ്ങളെയും പരിശീലകരെയും അഭിനന്ദിച്ചു. "നമ്മുടെ ടീം കൈവരിച്ച ഈ വിജയം കഠിനാധ്വാനത്തിന്റേയും അച്ചടക്കത്തിന്റേയും ഫലമാണ്. ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള താരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിൽ നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന കാലം വിദൂരമല്ലായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും വളർന്നുവരുന്ന പ്രതിഭകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സർക്കാരിന്റെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
