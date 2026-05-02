Jamiesons Aggressive Send-off to 15-Year-Old Vaibhav Sparks IPL Outrage (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 2, 2026 at 9:29 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഐപിഎല്ലില്‍ ഇന്നലെ നടന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് താരം കൈൽ ജാമിസണും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്‍റെ കൗമാര വിസ്‌മയം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് തിരികൊളുത്തി. 15 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള വൈഭവിനെ പുറത്താക്കിയ ശേഷം ജാമിസൺ നടത്തിയ അതിരുകടന്ന ആഹ്ലാദപ്രകടനമാണ് ഇപ്പോൾ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

കളിക്കളത്തിൽ നടന്നത്

മത്സരത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ഓവറിൽ ജാമിസണിന്‍റെ തകർപ്പൻ ഇൻസ്വിംഗിംഗ് യോർക്കറിൽ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ സ്റ്റമ്പ് തെറിക്കുകയായിരുന്നു. വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ആവേശത്തിൽ 31-കാരനായ ജാമിസൺ വൈഭവിന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് പ്രകോപനപരമായ രീതിയിൽ ആക്രോശിച്ചു. ഈ സീസണിൽ ഉടനീളം തകർപ്പൻ ഫോമിലായിരുന്ന വൈഭവിന് 11 ഇന്നിംഗ്സുകൾക്കിടയിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന മൂന്നാമത്തെ മാത്രം ചെറിയ സ്കോറായിരുന്നു ഇത്. വെറും രണ്ട് പന്തിൽ നാല് റൺസ് മാത്രമാണ് താരം നേടിയത്.

പ്രിയങ്ക് പാഞ്ചാലിന്‍റെ വിമർശനം

മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം പ്രിയങ്ക് പാഞ്ചാൽ ജാമിസണിന്‍റെ പെരുമാറ്റത്തെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് വിമർശിച്ചത്. "31 വയസ്സുള്ള ഒരു താരം 15 വയസ്സുകാരനായ ഒരു കുട്ടിയെ പുറത്താക്കിയ ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് കാണാൻ ഒട്ടും സുഖകരമായ കാഴ്‌ചയല്ല. ഇത് തികച്ചും അനാവശ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതേസമയം, വൈഭവ് എന്ന ബാറ്റിംഗ് പ്രതിഭ എതിരാളികളിൽ എത്രത്തോളം ഭയമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്‍റെ തെളിവ് കൂടിയാണിത്," പാഞ്ചാൽ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

പരാഗിന്‍റെ മാസ്മരിക തിരിച്ചുവരവ്

മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ വൈഭവിനെ നഷ്ടമായെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റൻ റിയാൻ പരാഗും ധ്രുവ് ജുറെലും ചേർന്ന് രാജസ്ഥാനെ വൻ സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചു. 102 റൺസിന്റെ കൂട്ടുക്കെട്ടാണ് ഇരുവരും പടുത്തുയർത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മത്സരങ്ങളായി ഫോമില്ലായ്‌മയുടെ പേരിൽ വിമർശനം കേട്ടിരുന്ന പരാഗ്, 50 പന്തിൽ 90 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയാണ് മറുപടി നൽകിയത്.

ഇതിനിടെ ഡഗ്ഔട്ടിലിരുന്ന് വേപ്പിംഗ് (vaping) നടത്തിയതിന് ബിസിസിഐ പരാഗിന് മാച്ച് ഫീയുടെ 25 ശതമാനം പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ചാണ് പരാഗ് തന്‍റെ ആദ്യ സീസൺ ഫിഫ്റ്റി കുറിച്ചത്. ധ്രുവ് ജുറെൽ (32 പന്തിൽ 40), ഡൊണാവൻ ഫെരേര (14 പന്തിൽ 47*) എന്നിവരുടെ മിന്നും പ്രകടനം കൂടിയായപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ സ്കോർ 225-ൽ എത്തി.

