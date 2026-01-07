ആഷസിൽ 2006 ന് ശേഷം സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ബാറ്ററായി ജേക്കബ് ബെഥേൽ
ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ന് കളി നിര്ത്തുമ്പോള് എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 302 റണ്സെന്ന നിലയിലാണ്.
Published : January 7, 2026 at 3:49 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആഷസ് പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാം ടെസ്റ്റിലും ജയത്തിനരികെയെത്തി ഓസ്ട്രേലിയ. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സില് 183 റണ്സിന്റെ ലീഡ് വഴങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ന് കളി നിര്ത്തുമ്പോള് എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 302 റണ്സെന്ന നിലയിലാണ്. 142 റണ്സോടെ ജേക്കബ് ബെഥേലും റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ മാത്യു പോട്ടും ക്രീസില്. നാളെ രണ്ട് വിക്കറ്റും മാത്രം ശേഷിക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് 119 റണ്സിന്റെ ലീഡ് മാത്രമാണുള്ളത്. അതേസമയം ഐതിഹാസിക പോരാട്ടത്തില് സെഞ്ച്വറി നേടി ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ബാറ്ററായി ബെഥേല് തന്റെ പേര് റെക്കോർഡ് ബുക്കുകളിൽ എഴുതി ചേർത്തു.
മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ബാറ്റ് ചെയ്ത ബെഥേൽ വെറും 162 പന്തിൽ നിന്നാണ് തന്റെ കന്നി ടെസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി തികച്ചത്. വൈഡ് ലോങ് ഓണിലൂടെ ശക്തമായ ഒരു സ്ലോഗിലൂടെ താരം നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടു. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആഷസിൽ സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ബാറ്ററെന്ന റെക്കോർഡും സ്വന്തം പേരിലാക്കി. മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ അലിസ്റ്റർ കുക്കാണ് മുന്നിലുള്ളത്. 2006-ന് ശേഷം ആഷസിൽ സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ബാറ്ററെന്ന റെക്കോർഡും ബെഥല് സ്വന്തമാക്കി. 22 വയസ്സും 78 ദിവസവുമാണ് താരത്തിന്റെ പ്രായം. 2006-ൽ പെർത്തിൽ 21 വയസ്സും 357 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ കുക്ക് സെഞ്ച്വറി നേടിയിരുന്നു. ബെഥേലിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ടെസ്റ്റ് കൂടിയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ആഷസ് ടെസ്റ്റ്.
ഈ സെഞ്ച്വറിയുടെ നേട്ടത്തോടെ, ജോനാഥൻ ട്രോട്ടിന് ശേഷം 14 വർഷത്തിനിടെ ആഷസിൽ സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ആദ്യ ഇംഗ്ലണ്ട് മൂന്നാം നമ്പറായി അദ്ദേഹം മാറി. 2011 മുതൽ ആഷസിൽ മൂന്നാം നമ്പറിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെഞ്ച്വറി നേടിയ മറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ മൈക്കൽ വോണും മാർക്ക് ബുച്ചറും മാത്രമാണ്.
വരാനിരിക്കുന്ന ഐപിഎൽ പതിപ്പിൽ ബെഥേൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ ഭാഗമാകും, ഇതുവരെ താരം ടീമിന്റെ പ്രധാന കളിക്കാരനാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഫ്രാഞ്ചൈസി അവരുടെ ആദ്യ ഐപിഎൽ കിരീടം നേടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ മാത്രമേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എം ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനെതിരെ 33 പന്തിൽ നിന്ന് 55 റൺസ് നേടിയാണ് താരം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചത്.
A maiden Test century for Jacob Bethell! What a way to do it 🤩#Ashes | #PlayoftheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/lXSUViEVrR— cricket.com.au (@cricketcomau) January 7, 2026
