ETV Bharat / sports

വ്യാജ ജനനസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആരോപണം: മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം മജീദ് യാക്കൂബ് ദറിനെതിരെയുള്ള എഫ്‌ഐആർ റദ്ദാക്കി

2020 ലാണ് കശ്‌മീർ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് 26/2023 എന്ന നമ്പറിൽ ദറിനെതിരെ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തത്. എഫ്‌ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മജീദ് യാക്കൂബ് ദർ നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നതാണ്.

FIR AGAINST EX RANJI CRICKETER MAJID YAQOOB DAR BIRTH CERTIFICATE BIRTH CERTIFICATE ALLEGATION JAMMU KASHMIR HIGH COURT
A view of J&K High Court (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 20, 2026 at 1:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ശ്രീനഗർ: രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വ്യാജ ജനനസർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം മജീദ് യാക്കൂബ് ദറിനെതിരെ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത എഫ്‌ഐആർ റദ്ദാക്കി ജമ്മു കശ്‌മീർ- ലഡാക്ക് ഹൈക്കോടതി. ജസ്‌റ്റിസ് വസീം സാദിഖ് നർഗലിൻ്റെ ബെഞ്ചിൻ്റേതാണ് നടപടി. വാദം കേട്ട ജസ്‌റ്റിസ്, ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനിലെ (ജെകെസിഎ) ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കേസ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതെന്നും ഇത് ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ രേഖപ്പെടുത്തിയ തെളിവുകൾ കാണിക്കുന്നത് ദറിൻ്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ ദുഷ്‌പെരുമാറ്റത്തെയല്ല, മറിച്ച് അസോസിയേഷനുള്ളിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്നും ബെഞ്ച് ആവർത്തിച്ചു. തുടർന്നാണ് എഫ്‌ഐആർ റദ്ദാക്കിയത്. ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ പീഢനത്തിനുള്ള ആയുധമായി മാറാനോ വ്യക്തിപരമോ സ്ഥാനപരമോ ആയ വൈരാഗ്യങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായോ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

പരാതി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അസോസിയേഷൻ

വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ, ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ നടത്തിയ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും കണ്ടെത്തിയതായി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ആരോപണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു തെളിവും ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു ഉപസമിതി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ അറിയിക്കുകയും പരാതി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു.

തുടർന്ന്, ജെകെസിഎ അഡ്‌മിനിസ്ട്രേഷൻ അംഗം അനിൽ ഗുപ്‌ത രജിസ്ട്രാർ ജുഡീഷ്യലിന് മുമ്പാകെ നൽകിയ പ്രസ്‌താവനയും കോടതി ശ്രദ്ധിച്ചു. അസോസിയേഷൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാണമെന്നും അനിൽ ഗുപ്‌ത ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീട് പരാതിക്കാരൻ തന്നെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഒരടിസ്ഥാനവും കണ്ടെത്തിയില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി ഈ കേസിൽ ക്രിമിനൽ നടപടി തുടങ്ങുന്നത് നിയമ പ്രക്രിയയുടെ ദുരുപയോഗത്തിന് തുല്യമാണെന്നും പറഞ്ഞു.

കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

ജെകെസിഎയുടെ അന്നത്തെ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ 2020 ൽ സമർപ്പിച്ച പരാതിയിൽ നിന്നാണ് കശ്‌മീർ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് 26/2023 എന്ന നമ്പറിൽ ദറിനെതിരെ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തത്. രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ പങ്കെടുക്കാനും രജിസ്ട്രേഷനും അനുബന്ധ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ദർ തൻ്റെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ 1970 ഡിസംബർ 30 ന് പകരം 1978 ഡിസംബർ 30 എന്ന് കാണിച്ചതായി പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. കേസിന് പിന്നാലെ ദർ എഫ്‌ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.

Also Read: അഹമ്മദാബാദില്‍ വൻ ലഹരിവേട്ട; മലയാളിയില്‍ നിന്നും പിടിച്ചത് 46 കോടി രൂപയുടെ ഹെറോയിൻ

TAGGED:

FIR AGAINST EX RANJI CRICKETER
MAJID YAQOOB DAR BIRTH CERTIFICATE
BIRTH CERTIFICATE ALLEGATION
JAMMU KASHMIR HIGH COURT
FIR ON EX RANJI CRICKETER QUASHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.