13 ടീമുകൾ, 78 ആവേശപ്പോരാട്ടങ്ങൾ; ഐഎസ്എൽ ഒന്നാം ഘട്ട മത്സരക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചു
ഐഎസ്എൽ 2026-27 ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ; ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ബെംഗളൂരു എഫ്സി സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ് ഡൽഹിയെ നേരിടും.
Published : September 26, 2026 at 5:31 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ 2026-27 സീസണിന് ഒക്ടോബർ 10-ന് പന്തുരുളും. ബംഗളൂരുവിലെ ശ്രീ കണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ബെംഗളൂരു സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ് ഡൽഹിയെ നേരിടും. അതേ ദിവസം നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ എഫ്സി ഗോവ തങ്ങളുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ ഫറ്റോർഡ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചെന്നൈയിൻ എഫ്സിയെ നേരിടും.
ഇത്തവണ വാരാന്ത്യ മത്സരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് ഷെഡ്യൂൾ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ ആകെ 78 മത്സരങ്ങളിൽ 53 എണ്ണവും വെള്ളി, ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലായാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
13 ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കും
കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സി ഉൾപ്പെടെ ആകെ 13 ക്ലബുകളാണ് ഈ സീസണിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ബെംഗളൂരു എഫ്സി, ചെന്നൈയിൻ എഫ്സി, ചർച്ചിൽ ബ്രദേഴ്സ്, ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്സി, എഫ്സി ഗോവ, ഇന്റര് കാശി, മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയന്റ്, മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സി, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്സി, ഒഡീഷ എഫ്സി, പഞ്ചാബ് എഫ്സി, സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ് ഡൽഹി എന്നിവയാണ് ടീമുകൾ. ഇതിൽ ഇന്റര് കാശിയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിക്കും.
The #ISL13 fixtures are officially here! 🥁 🥳#ISLFam, it’s time to pick your dates, clear your calendars, and lock in. 🗓️🔒 pic.twitter.com/Uwgg15yIwE— Indian Super League (@IndSuperLeague) September 26, 2026
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 'ഗോവൻ ഡെർബി'
ഐഎസ്എൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇത്തവണ 'ഗോവൻ ഡെർബി' അരങ്ങേറും. ഡിസംബർ 13-ന് ഫറ്റോർഡ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചർച്ചിൽ ബ്രദേഴ്സ് എഫ്സി ഗോവയെ നേരിടും. കൂടാതെ മണിപ്പൂരും ഒരു ഐഎസ്എൽ മത്സരത്തിന് വേദിയാകും. നവംബർ 24-ന് ഇംഫാലിലെ ഖുമൻ ലമ്പാക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്സി സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ് ഡൽഹിയെ നേരിടും.
കിരീടം നിലനിർത്താൻ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ
എഎഫ്സി ടൂർണമെന്റുകളിലെ പങ്കാളിത്തം കാരണം നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്സിക്ക് ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. ഒക്ടോബർ 18-ന് ഗോവയിൽ ചർച്ചിൽ ബ്രദേഴ്സിനെതിരെയാണ് അവർ കിരീട പ്രതിരോധ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത്. സീസണിലെ ആദ്യത്തെ ആവേശകരമായ 'കൊൽക്കത്ത ഡെർബി' നവംബർ 29-ന് നടക്കും. വിവേകാനന്ദ യുവഭാരതി ക്രീഡാങ്കണത്തിൽ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയന്റിനെ നേരിടും.
ഫിഫ വിൻഡോയും ലീഗ് ഘടനയും
നവംബർ 7 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ഫിഫ അന്താരാഷ്ട്ര വിൻഡോ പ്രമാണിച്ച് ലീഗിന് ചെറിയ ഇടവേള ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ 2027 ജനുവരി 17 വരെ നീളുന്ന ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ആകെ 78 മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. ആദ്യ ഘട്ടത്തിന് ശേഷം പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ ആദ്യ 6 ടീമുകൾ പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റേയും പ്ലേ ഓഫിന്റേയും ഷെഡ്യൂൾ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.
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