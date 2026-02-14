ETV Bharat / sports

കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനു തുടക്കം പതറി; മോഹന്‍ ബഗാനോട് എതിരില്ലാത്ത രണ്ടുഗോളിനു തോറ്റു

ഐഎസ്എൽ 12ാം സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനു തോല്‍വി.

Mohun Bagan Supergiant
Mohun Bagan Supergiant Cruise to 2-0 Victory Over Kerala Blasters (KBFC/x)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 14, 2026 at 8:40 PM IST

2 Min Read
കൊല്‍ക്കത്ത: ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്‍റെ 12ാം സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനു തോല്‍വി. കൊൽക്കത്തയിലെ സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സിനോട് എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ​ഗോളുകൾക്കാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് വീണത്. 36-ാം മിനിറ്റിൽ ജാമി മക്‌ലാരനും ഇൻജുറി ടൈമിൽ ടോം ആൽഡ്രഡുമാണ് ഗോളുകൾ നേടിയത്.

ഇരുപകുതികളിലും മറുപടി ഗോൾ മടക്കാനുള്ള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന്‍റെ ശ്രമങ്ങളൊന്നും ഫലം കണ്ടില്ല. തുടക്കം മുതൽ ആധിപത്യം കാട്ടിയ മോഹൻ ബഗാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനെ ഒന്നുമല്ലാതാക്കി കളയുന്ന പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. 36-ാം മിനിറ്റിൽ ദിമിത്രി പെത്രാറ്റോസിന്‍റെ അസിസ്റ്റിൽ ജാമി മക്‌ലാരനാണ് ബഗാനായി ആദ്യ ഗോള്‍ നേടിയത്.

രണ്ടാം പകുതിയിൽ പുതിയ താരങ്ങളായ മാർലോൺ റൂസ്, കെവിക് യോക്ക് എന്നിവർ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ജേഴ്‌സിയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. വിപിൻ മോഹനനെ ആദ്യ ഇലവനിലേക്ക് പരിഗണിക്കാതെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് തുടങ്ങിയത്. കളിയില്‍ തുടർച്ചയായി അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന്‍റെ ഗോളിയും പ്രതിരോധവും ടീമിനെ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ പകുതിയിൽ 71 ശതമാനം പന്തടക്കത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിന്ന ബഗാൻ 16 ഷോട്ടുകളും 6 ടാർഗറ്റ് ഷോട്ടുകളും നേടി. എന്നാൽ ഒരു ഷോട്ട് പോലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

രണ്ടാം പകുതിയിയിൽ മഞ്ഞപ്പട ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയെങ്കിലും അവസരങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നാലെ കളി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ (90+7') മൈക്കൽ ആൽഡ്രെഡിലൂടെ ബഗാൻ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന്‍റെ സീസണിലെ അടുത്ത മത്സരം ഫെബ്രുവരി 22ന് കൊച്ചിയിൽ മുംബൈ സിറ്റിക്കെതിരെയാണ്.

കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് സ്ക്വാഡ്

ഗോൾകീപ്പേഴ്‌സ്: സച്ചിൻ സുരേഷ്, അർഷ് ഷെയ്ഖ്, അൽസാബിത്ത് സുലൈമാൻ. ഡിഫൻഡേഴ്‌സ്: നവോച്ച സിങ്, ഐബൻബ ഡോഹ്ലിങ്, ഹോർമിപാം റുയിവ, സന്ദീപ് സിങ്, മുഹമ്മദ് സഹീഫ്, ബികാഷ് യംനം, സുമിത് ശർമ, ജഗന്നാഥ് ജയൻ, ഉമർ ബാഹ്.

മിഡ്‌ഫീൽഡേഴ്‌സ്: ‌വിബിൻ മോഹനൻ, ഡാനിഷ് ഫാറൂഖ്, നിഹാൽ സുധീഷ്, റൗളിൻ ബോർജസ്, ഫ്രെഡി ലാലൻമാവമ, എബിനാസ് യേശുദാസൻ, സലാഹുദ്ദീൻ അദ്നാൻ, ലൂയിസ് മത്യാസ് ഹെർണാണ്ടസ്, മർലോൺ റൂസ് ട്രൂജിലോ. ഫോർവേഡ്‌സ്: കൊറൗ സിങ്, ലാൽതൻമാവിയ റെന്ത്‌ലി, മുഹമ്മദ് അജ്സൽ, ശ്രീകുട്ടൻ എം.എസ്, വിക്ടർ ബെർട്ടോമിയു, കെവിൻ യോക്ക്.

