ഐഎസ്എൽ ഒക്ടോബറിലേക്ക് നീട്ടി; ഡയമണ്ട് ഹാർബർ പുറത്ത്, ഇത്തവണ 13 ടീമുകൾ മാത്രം
ഐഎസ്എൽ ഒക്ടോബറില്; 13 ടീമുകളുമായി പുതിയ സീസൺ.
Published : August 20, 2026 at 3:01 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ (ഐഎസ്എൽ) പുതിയ സീസൺ ഒക്ടോബറില് നടക്കും. മുൻപ് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ നാലിന് ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിക്കില്ലെന്നും ഒക്ടോബർ ആറിന് ശേഷം മാത്രമേ മത്സരങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും അഖിലേന്ത്യാ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. സെപ്റ്റംബർ 21 മുതൽ ഒക്ടോബർ 6 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഫിഫ അന്താരാഷ്ട്ര മാച്ച് വിൻഡോയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഐഎസ്എല്ലിന് പന്തുരുളുക. ഫിഫ വിൻഡോയ്ക്ക് ശേഷമേ ലീഗ് ആരംഭിക്കൂ എന്ന് എഐഎഫ്എഫ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പിടിഐയോട് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടുത്ത നടപടികൾക്കൊടുവിൽ ഇത്തവണ 13 ടീമുകളെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗ് ചാമ്പ്യന്മാരായി ഐഎസ്എല്ലിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ നേടിയ ഡയമണ്ട് ഹാർബർ എഫ്സിക്ക് ടൂർണമെന്റില് പങ്കെടുക്കാനുള്ള യോഗ്യത നഷ്ടമായി. പങ്കാളിത്ത ഫീസിന്റെ രണ്ടാം ഗഡുവായ 55 ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്കാൻ ബുധനാഴ്ച വരെ അനുവദിച്ചിരുന്ന സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പണമടയ്ക്കുന്നതിൽ ക്ലബ് പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് എഐഎഫ്എഫ് കർശന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്. മൊത്തം 1.1 കോടി രൂപ പങ്കാളിത്ത ഫീസായി നൽകേണ്ടതിൽ ആദ്യ ഗഡു മാത്രമാണ് ഡയമണ്ട് ഹാർബർ അടച്ചിരുന്നത്.
The All India Football Federation, on behalf of the AIFF and the participating clubs, confirmed that the Indian Super League 2026-27 season will proceed with 13 participating clubs, playing in a double round-robin format on a home-and-away basis.— Indian Football (@IndianFootball) August 19, 2026
The kick-off date for the ISL… pic.twitter.com/tMZoI5KKqf
അതേസമയം, വരും സീസണിൽ വൻ അഴിച്ചുപണികളോടെയായിരിക്കും ലീഗ് നടക്കുക. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി പിന്മാറുകയും ടീം പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്ത ജംഷഡ്പൂര് എഫ്സിയുടെ മുഴുവൻ ഓഹരികളും ഗോവൻ ക്ലബ്ബായ ചർച്ചിൽ ബ്രദേഴ്സ് സ്വന്തമാക്കി. ഓഗസ്റ്റ് 14-ലെ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ 1.1 കോടി രൂപയുടെ ഫീസ് പൂർണ്ണമായി അടച്ചുതീർത്ത ചർച്ചിൽ ബ്രദേഴ്സ് പുതിയ സീസണിൽ ഐഎസ്എല്ലിന്റെ ഭാഗമാകും. ജൂലൈ 31-ന് ആദ്യ ഗഡു അടയ്ക്കാനുള്ള സമയപരിധി അവസാനിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു ജംഷഡ്പൂര് തങ്ങളുടെ ടീമിനെ പിരിച്ചുവിട്ടതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി എഐഎഫ്എഫ്
ഫിഫ ആസിയാൻ കപ്പ് 2026-ൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പിന്മാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്ന സാമ്പത്തിക വിവാദ വാർത്തകൾ എഐഎഫ്എഫ് പൂർണ്ണമായും തള്ളി. യാതൊരുവിധ രേഖകളുടെയോ തെളിവുകളുടെയോ പിൻബലമില്ലാതെ ഫെഡറേഷന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പൊതുമധ്യത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയ അധികൃതർ ഇത്തരം അപകീർത്തികരമായ പ്രസ്താവനകൾ തുടരുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ബ്രസീലിനെതിരെയുള്ള സൗഹൃദ മത്സരത്തിന് മുൻഗണന നൽകാനാണ് ഇന്ത്യ ആസിയാൻ കപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത്. ഒക്ടോബർ 3-ന് കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ബ്രസീൽ പോരാട്ടം ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനും ദേശീയ ടീമിനും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകർക്കും നൽകുന്ന ആവേശം അളക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണെന്ന് എഐഎഫ്എഫ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
Also Read: ആവേശക്കടലാകാൻ കാര്യവട്ടം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിനു ഇന്ന് തുടക്കം; ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ കാലിക്കറ്റും തൃശൂരും നേർക്കുനേർ